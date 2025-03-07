История громких секс-скандалов: что вытворяли правители древнего мира

Не секрет, что скандальные истории сексуального характера стоили многим современным политикам репутации и даже карьеры. Но то, что могут себе позволить сейчас депутаты, министры и даже президенты, сущие мелочи по сравнению с тем, что вытворяли правители древности и их приближенные. Представляем семь самых известных сексуальных скандалов Древнего Рима, которые навсегда остались в памяти человечества.

© Тони Робер-Флери «Последний день Коринфа»

Как Гелиогабал пять раз женился и один раз вышел замуж

Римский император Гелиогабал запомнился тем, что управлял империей рекордно короткое время. Он взошел на трон в 14 лет, но уже к 18 так изрядно надоел своими выходками, что его убили. Все четыре года правления этого странного парня были наполнены невероятным развратом и неадекватными затеями, которые шокировали даже видавших виды римлян.

Гелиогабал перемещался по городу голый в колеснице, запряженной обнаженными девушками, которых он погонял хлыстом. Когда в казне наметился дефицит средств, находчивый император открыл в своем дворце бордель, где сам с удовольствием принимал клиентов. За свое правление Гелиогабал женился четыре раза, а однажды он вышел замуж за своего любовника Гиерокла, которого хотел объявить цезарем. Но не успел — лопнуло терпение преторианской гвардии. Императора зарезали вместе с его матерью и «супругом».

Женитьба Нерона

Для императора Нерона не было в жизни ничего невозможного. Он всегда получал то, что хотел, но управление Римской империей его совершенно не занимало. Вместо этого он участвовал в гонках на колесницах, выступал в театральных постановках, сочинял стихи и плел интриги среди подданных — при этом все у него выходило неважно. Еще император любил проводить время с весталками, неприкосновенными жрицами богини Весты, а наутро самолично отдавал их под суд за разврат.

Чтобы второй раз жениться, Нерон убил мать и сестру, выступавших против союза. Потом он убил и жену, пнув ее ногой в живот, когда она была в положении. Место жены занял 16-летний вольноотпущенник Спорус, имевший с ней поразительное сходство. Нерон решил в третий раз жениться, уже на любовнике. Предварительно он велел его кастрировать. Нерон сыграл самую настоящую свадьбу, на которой юноша был в фате невесты. Потом молодожены, как положено, уехали в свадебное путешествие в Грецию.

Развратная Мессалина

Имя Валерии Мессалины, третьей жены императора Клавдия, не зря стало нарицательным для распущенных женщин. Супруга императора и мать двух его детей прославилась патологической тягой к любовным утехам. Чтобы удовлетворить свою страсть, она частенько инкогнито отправлялась в лупанарий (бордель) и отдавалась там мужчинам за обычную для путаны средней руки цену.

Она меняла любовников одного за другим, но самой известной ее выходкой стало состязание с проституткой. Однажды она заключила пари с самой известной римской путаной: жена императора заявила, что за одну ночь сможет принять больше мужчин, чем её соперница. Мессалина победила, пропустив через свою постель за ночь 25 мужчин.

Оргии Тиберия

Император Тиберий, во время правления которого был распят Иисус, всю жизнь отличался невероятным распутством. При этом с возрастом пороки правителя становились все более изощренными. На склоне лет Тиберий любил плавать в бассейне с мальчиками, которые кусали его между бедер. Император называл их «рыбками».

Бывало, что Тиберия утомлял даже собственный гарем, и он выбирал себе любовников среди детей римской знати. Конечно, это вызывало недовольство местных аристократов. Сначала они просто тихо роптали, но со временем решились на отчаянный шаг: императора тайно задушили подушкой прямо на его вилле. Официально римлянам сообщили, что правитель скончался от тяжёлой болезни.

Как Калигула был гостем на свадьбе

Мог ли подумать римский сенатор Гай Кальпурний Пизон, приглашая императора Калигулу на свою свадьбу, что тот снизойдет до его скромного праздника? Вероятно, приглашение было не более чем актом вежливости. Но непредсказуемый Калигула взял и пришел. И сразу же обратил внимание на прекрасную юную невесту — 17-летнюю Ливию Орестиллу.

Жених по-человечески попросил императора не трогать его возлюбленную. Калигула вроде согласился, но потом все же похитил невесту. Он женился на ней, но очень скоро девушка ему надоела. Тогда правитель отправил ее в ссылку на отдаленный остров, строго наказав хранить ему верность.

Марк Лициний Красс и весталка

Римский полководец Красс считался одним из богатейших людей в истории и занимал влиятельное положение в Риме. Естественно, его пытались очернить всеми возможными способами. Однажды ему решили подсунуть весталку — жрицу богини Весты, которая давала клятву сохранять целомудрие.

Итог этой связи неизвестен: удалось ли Марку соблазнить весталку по имени Лициния или нет. Если бы его признали виновным, его ожидала бы казнь через побитие палками. Однако Красс заявил, что его внимание к жрице объяснялось желанием совершить сделку по покупке ее дома, а остальное — лишь сплетни. Его оправдали, и обвинения отпали.

«Вифинская куртизанка» Гай Юлий Цезарь

Самый знаменитый правитель Рима, Гай Юлий Цезарь, слыл развратником даже по меркам своего времени, когда нравы были довольно свободными. Он предпочитал общество юношей и в молодости сам не отказывал себе в удовольствии проводить время с мужчинами. В 16 лет он женился на девушке из знатного рода Корнелии, но очень скоро оставил молодую жену. Будущий правитель Рима отправился на войну в Малую Азию, но вернулся оттуда не с воинской славой.

Цезарь служил при дворе союзника Рима Никомеда, царя Вифинии, государство которого находилось на территории современной Турции. Никомед был ценителем «греческой любви», он любил молодых мальчиков и спал с ними. В римское общество просочились слухи, что Гая Юлия видели в женском платье в покоях царя. После возвращения Цезаря называли за спиной «матрацем королевской кровати», «царицей Вифинии» и «вифинской куртизанкой».