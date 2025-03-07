Отважный пес спас хозяина от тигра ценой своей жизни

В Индии немецкая овчарка спасла хозяина от агрессивного тигра ценой своей жизни. Об этом пишет My Nation

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Ночью 28 февраля фермер Шивам Баргайя гулял со своим псом по кличке Бенто у края национального парка Бандхавгарх в штате Мадхья-Прадеш. Внезапно из зарослей выскочил тигр и бросился на мужчину.

Бенто тут же поспешил на помощь хозяину. Хотя тигр был крупнее, пес бесстрашно отбивал его атаки. В итоге дикая кошка сбежала обратно в лес, а Бенто получил тяжелые травмы.

Фермер сразу же отвез питомца к ветеринару. Врач сделал все, что возможно, но признал, что спасти отважную овчарку не удастся. Через несколько часов Бенто не стало.

Индийцы восхитились храбростью пса и выразили соболезнования его хозяину. Вместе с тем местные жители подняли перед властями вопрос о защите жителей окрестностей Бандхавгарх от нападений обитающих там хищников.

Ранее в Таиланде трехлапый пес спас хозяина от крупной кобры. Собака первой заметила смертельно опасную змею и бросилась на нее.