В Индии дикобраз напал на ребенка, проткнув того насквозь

17-летний подросток из Индии стал жертвой нападения дикобраза и попал в больницу. Об этом пишет Mathrubhumi.com.

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Инцидент произошел в штате Керала. 17-летний Мохаммед Шадил рано утром ехал на скутере в школу в окрестностях города Каннур, когда на дорогу перед ним выскочил дикобраз. Чтобы избежать столкновения, подросток резко затормозил и соскочил со скутера.

Дикобраз воспринял резкое движение как сигнал опасности и напал на Шадила. Тот успел закрыть лицо руками, поэтому иглы воткнулись в ладони. Некоторые из них проткнули кисти насквозь.

Шадила госпитализировали. Всего врачи достали у него из рук 12 игл.

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