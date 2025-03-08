Страшные легенды о «станции-призраке» Московского метро

Станция «Советская» до сих пор продолжает обрастать всевозможными легендами и мифами. И это при том, что такой станции в Московском метрополитене никогда не было. Ее исключили еще из проекта. Однако многие думают, что вместо станции под землей были построены другие сооружения, предназначенные вовсе не для пассажиров.

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Московское метро и его развитие

Первые проекты Московского метро были разработаны еще до революции. Так, в 1902 году инженер Петр Балинский предложил проект, по которому метро должно было соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линией. Специалистами царской России были разработаны и другие проекты. Кроме того, в 1925 году разрабатывался проект Мясницкого радиуса, который так и не был реализован. Однако транспортная загруженность Москвы заставила большевистское правительство принять решительные меры. Поэтому в июне 1931 года Пленум ЦК постановил: «Немедленно начать подготовку к сооружению в Москве метрополитена».

Открытие Московского метрополитена состоялось 15 мая 1935 года. Первая отстроенная линия шла от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Чуть позже заработали еще две линии: Арбатская и Горьковско-Замоскворецкая. Первая была тем самым ответвлением на «Смоленскую», а вторая доставляла пассажиров от станции «Сокол» до станции «Театральная». Некоторые станции именно Замоскворецкой линии так и не появились на карте столичного метрополитена. К таковым относились станции: «Бега» «Вишняковский переулок», «Дербеневская», «Левобережная», «Ленинградская (окружная)», «Москворецкая».

Тайная тюрьма

«Призраком» Замоскворецкой линии стала и станция «Советская», которая должна была располагаться прямо под зданием Моссовета. Дело в том, что «Советская» значилась в первоначальном проекте второй очереди Московского метрополитена, но еще в 1934 году станция была из него исключена. До сих пор многие спорят о том, почему же это произошло. Матвей Гречко в своей книге «Засекреченное метро Москвы» пишет о том, что тоннели в этом месте получили неподходящий уклон – в 23 тысячных. Ходят слухи, что станция все же была построена. Действительно, следы «Советской» можно увидеть, если внимательно смотреть на перегон между станциями «Тверская» и «Театральная».

Однако диггеры предполагают, что вместо станции власти организовали там некую подземную тюрьму, где пытали и содержали граждан, обвиняемых в антисоветской деятельности. Примечательно, что со временем подобные легенды не исчезли. Исследователи подземелий утверждают, что из последних вагонов на упомянутом выше перегоне и сейчас видны окна тайной тюрьмы, а иногда даже силуэты людей. Кстати, якобы из-за размещения на станции «Советской» каземата в Московском метро и возник слишком длинный перегон. Только в 1979 году была построена станция «Горьковская», разбившая его на две части.

Бункер и закрытые линии

Впрочем, как утверждает Ольга Яковлева, автор издания «Тайны московских подземелий», длинный перегон между станциями защищал другой объект. По словам Яковлевой, на месте станции «Советская» по личному распоряжению Сталина был сооружен бункер для пункта управления Московского штаба ГО. Справедливости ради стоит отметить, что с первых лет существования метро предлагалось использовать как объект гражданской обороны. В апреле 1941 года было издано постановление Совнаркома, в соответствии с которым метро было приспособлено под бомбоубежище. Даже после войны вентиляционные шахты оборудовали фильтрами (на случай использования противником химического оружия), а на перегонах строились санузлы.

Кроме того, наряду с общей системой Московского метро под землей прокладывались закрытые линии, тайные ветки. Всем известно, что 6 ноября 1941 года торжественное заседание Моссовета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями столицы, посвященное 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, состоялось на станции «Маяковская». Сталин прибыл туда на спецпоезде в сопровождении охраны. При этом из здания Ставки на Мясницкой Иосиф Виссарионович не выходил, он спустился в тоннель, который вел прямо в метро. Поэтому неудивительно, что станция «Советская» обросла таким количество самых невероятных мифов.