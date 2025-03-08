Почему убийца Кеннеди лежал в СССР в психиатрической больнице

Убийца американского президента Джона Кеннеди некоторое время до совершения преступления проживал в СССР. Переезд Ли Харви Освальда из США в Союз был сопряжен со множеством сложностей. Ему даже пришлось полежать в психиатрической больнице. Впрочем, причины госпитализации Освальда были весьма вескими.

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Американский марксист

Ли Харви Освальд уже с юных лет был сторонником марксизма и даже стал членом Социалистической партии Америки. Уже тогда казалось, что Освальд собирается перебраться в СССР. Во время службы в морской пехоте он учил русский язык и даже сдал соответствующий экзамен. По одним данным, его знания были оценены как слабые, по другим – он говорил на русском практически без акцента. Как пишет Николай Платошкин в своей книге «Убийство президента Кеннеди», сослуживцы называли Ли «Товарищ Освальдкович». Один морпех частенько слушал пластинки с русской классической музыкой. Освальд прибегал к нему и шутливо спрашивал:

«Вы меня звали, товарищ?»

По словам того же Платошкина, прозвище ничуть не задевало Освальда. Напротив, оно ему очень нравилось. Будущий убийца американского президента никогда не скрывал своих просоветских взглядов. Интересно, что в то же время, если верить Леониду Млечину, после того, как Ли Харви Освальд приехал в Советский Союза и за ним было установлено наблюдение, в донесениях КГБ значилось:

«В Минске Ли Харви Освальд вел себя замкнуто. Хотя и называл себя марксистом и коммунистом, но никакого интереса к политической литературе, в том числе произведениям классиков марксизма-ленинизма, не проявлял».

И это далеко не единственная странность во всей истории жизни Ли Харви Освальда.

Путь к заветной цели

Свой путь в заветный Советский Союз Ли Харви Освальд, судя по всему, тщательно продумал. Ли, который мечтал о военной карьере и увлеченно занимался стрельбой, вдруг подал документы в небольшое учебное заведение в Швейцарии, где преподавали искусство. Но в Швейцарию он так и не попал. Сначала Ли прибыл во Францию, оттуда переправился в Англию, а уже из Англии – в Финляндию. В Хельсинки он обратился за туристической визой для поездки в СССР и получил ее 14 октября 1959 года.

Оказавшись в Москве, Освальд тут же заявил о своем желании стать советским гражданином по политическим соображениям. В это время бывший морской пехотинец продолжал проживать в гостинице в качестве туриста.

Еще до того, как истек срок туристической визы, власти Советского Союза отказали Ли Харви Освальду. В ответ он совершил попытку самоубийства прямо в гостиничном номере. Согласно правилам, Освальд был помещен в психиатрическую больницу. Перед этим, по воспоминаниям самого Ли, ему «на запястье наложили пять швов». Впоследствии американцы предположили, что попытка суицида могла быть частью операции КГБ по прикрытию Освальда. В период пребывания в психиатрической лечебнице он мог пройти обучение на шпиона. Эта версия приведена в книге Филипа Шенона «Анатомия убийства».

«Шпион» из Минска

Ли Харви Освальду удалось-таки остаться в СССР. Американец выказывал желание учиться в МГУ, но его отправили от греха подальше в Минск. Ли выделили квартиру с мебелью, устроили на работу на местный радиозавод, где он получал чуть ли не самую высокую зарплату. Понятно, что не каждый день граждане США поступали так же, как Освальд, поэтому за новым «минским рабочим» было установлено наблюдение. Впрочем, оно ничего подозрительного не выявило. Сотрудники КГБ даже обижались: за кого их держит ЦРУ, если присылает в качестве шпионов такой «мусор». Ли целыми днями ходил по магазинам и кафе, а вечера проводил в кино, театре или на вечеринках. Именно поэтому наблюдение за Освальдом решено было ослабить.

Тем временем сам Ли Харви Освальд начал выказывать свое разочарование Советским Союзом. Он писал в дневнике о том, что удручен отсутствием в Минске боулинга. Деньги тоже тратить было не на что, а работа казалась Ли серой. В 1962 году Освальд, уже вместе с русской женой и дочерью, вернулся в Соединенные Штаты. Вскоре Ли Харви Освальд был арестован по подозрению в убийстве президента Джона Кеннеди. До этого Освальд якобы успел побывать в Мексике, где встретился в Валерием Костиковым, сотрудником посольства, работавшим на КГБ. Тем не менее Ли Освальд был объявлен убийцей-одиночкой. По странному стечению обстоятельств, Освальд, который не признавал вину, был убит владельцем ночного клуба в Далласе Джеком Руби во время выхода из полицейского участка.