Названы пять признаков существования жизни после смерти

Для миллионов людей смерть воспринимается как последний, неизбежный момент, когда наше сознание перестает функционировать. Но для других это начало новой жизни в новом царстве – момент, когда наши души покидают наши земные тела и начинают загробную жизнь. Некоторые верят, что смерть подобна "переходу из одной машины в другую", как выразился Джон Леннон, а один неизвестный мыслитель сказал:

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"За темным занавесом смерти начинается новый яркий рассвет".

Но откуда мы знаем, что загробная жизнь – рай, ад или что–то еще - существует? Доктор Хью Росс, канадский астрофизик и христианский писатель, теперь раскрывает пять ключей к разгадке.

"Я вижу пять или шесть свидетельств существования потустороннего мира, - сказал доктор Росс в интервью MailOnline. – Другими словами, библейские "небеса", духовная сфера существования Бога".

1. Границы Вселенной

Доктор Росс является основателем калифорнийской некоммерческой организации Reasons to Believe, которая "открывает людей Евангелию, раскрывая Бога в науке".

Он верит в "причинную силу" – Бога или "Творца", – который существует "за пределами пространственно-временных измерений Вселенной".

Размеры Вселенной неизвестны, и она может быть бесконечной, а может и не быть, но всегда есть предел тому, что человечество способно наблюдать. Известное как наблюдаемая Вселенная, это умопомрачительно обширное пространство имеет диаметр 93 миллиарда световых лет и расширяется еще на один световой год каждый земной год. Итак, тот факт, что всегда есть предел тому, что мы можем наблюдать, говорит о том, что за ним есть что–то еще - царство, которое мы никогда не увидим в течение нашей земной жизни.

"Учитывая, что во Вселенной существует масса и что общая теория относительности надежно описывает движения массивных тел во Вселенной, эти теоремы устанавливают необходимость существования Творца за пределами пространства и времени, - сказал доктор Росс в интервью MailOnline. – Творец ответственен за создание пространства и времени, а также всей материи и энергии, из которых состоит космос".

2. Библейские истины

Второй ключ к разгадке заключается в "доказанной достоверности" Библии, в которой много говорится о царстве, которое мы называем раем, – по словам доктора Росса, это правда.

Например, в Книге пророка Даниила из Ветхого Завета содержатся конкретные предсказания о расцвете и падении будущих империй, таких как Вавилонская империя и Срединно–Персидская империя.

"Хотя Библия, безусловно, подвержена (и часто подвергалась) неверному толкованию, разумно обоснованные интерпретации показывают, что то, что Библия сообщает об истории, науке и географии, оказывается правильным", - сказал он в интервью MailOnline.

Более того, утверждает он, Библия упоминает о научных явлениях, которые будут открыты людьми в будущем после того, как она будет написана, а именно о Большом взрыве.

Теория Большого взрыва, общепринятая учеными, утверждает, что Вселенная возникла в мгновение ока около 14 миллиардов лет назад, напоминает Daily Mail.

Авторы Библии указали на два фундаментальных свойства Большого взрыва – трансцендентное космическое начало и то, что Вселенная претерпевает общее непрерывное расширение. В Книге Пророка Исаии 42:5 оба эти свойства были провозглашены: "Так говорит Господь – Тот, Кто сотворил небеса и распростер их".

"Такая последовательная предсказательная сила свидетельствует о том, что библейское послание исходит не от человека, а, скорее, от Источника, выходящего за пределы Вселенной", - добавил доктор Росс.

Христиане считают, что ни одно библейское пророчество не было доказано ложным, хотя ученые отмечают, что не все события, описанные в Библии, возможны. Например, ни один деревянный ковчег не смог бы вместить по два особи каждого животного, хотя, согласно одному исследованию, он мог бы оставаться на плаву, отмечает Daily Mail.

3. НЛО

По словам доктора Росса, третья подсказка заключается в том, что люди сталкивались с неопознанными летающими объектами (НЛО). Некоторые из этих НЛО или "неопознанных аномальных явлений" вызывали физические эффекты, такие как создание потоков в окружающем воздухе. Но сами объекты были нефизическими сущностями, поскольку, по словам доктора Росса, они были "неподвластны законам физики".

"Существование нефизической реальности является доказательством существования царства за пределами измерений Вселенной", - утверждает он.

НЛО могут быть описаны как "внепространственные" (из другого измерения времени или пространства) или "межпространственные" (существующие или путешествующие между измерениями), как писал французский астрофизик Жак Валле.

Швейцарский психиатр Карл Юнг был "до смерти озадачен" НЛО, сравнивая их с "технологическим ангелом" или "чудом физики".

4. Околосмертные переживания

Четвертая линия доказательств исходит "из обширных исследований околосмертных переживаний" - ярких и часто изменяющих жизнь сознательных эпизодов, связанных со смертью или надвигающейся смертью.

Многие околосмертные переживания (ОСП) происходят в экстремальных физиологических условиях, таких как травма, прекращение мозговой деятельности, глубокая общая анестезия или остановка сердца, пишет Daily Mail. Согласно преобладающим в неврологии взглядам, в таких условиях не должно быть осознания или сенсорных ощущений. Одной из составляющих типичного околосмертного переживания является внетелесный опыт - ощущение того, что сознание покидает тело и даже смотрит на себя сверху вниз.

Другие типичные ощущения включают в себя погружение в яркий туннель или темноту, ощущение покоя или благополучия, а также просмотр будущих событий, которые еще только предстоят. Эти ощущения согласуются с христианскими верованиями в то, что душа покидает тело во время смерти, отмечает Daily Mail.

"Некоторые случаи ОСП могут быть объяснены нехваткой кислорода в мозге, - сказал доктор Росс в интервью MailOnline. – Однако многие другие методы остаются устоявшимися, о чем кардиолог Майкл Сабом, в прошлом скептик в отношении ОСП, описал в своих книгах "

5. Эффективность молитвы

Наконец, доктор Росс утверждает, что молитва достаточно эффективна, чтобы предполагать существование "трансцендентного царства". Двойные слепые исследования показывают, что молитва оказывает благотворное воздействие, подразумевая, что некая сущность, находящаяся за пределами нашего физического мира, восприимчива к ней.

"Люди, за которых молятся верующие в христианского Бога, значительно быстрее и полнее выздоравливают после операций или подтвержденных с медицинской точки зрения заболеваний, чем те, за кого такие молитвы не возносятся", - сказал доктор Росс в интервью MailOnline.

Однако эффективность молитвы снова вызывает бурные споры, а также сообщается, что она также не оказывает никакого или незначительного влияния на результаты, отмечает Daily Mail.