«Марш пустых кастрюль»: как на самом деле появился праздник 8 Марта

Вопреки общепринятому мнению, история Международного женского дня 8 Марта ведет свой отсчет вовсе не от инициативы немки Клары Цеткин, в 1910 году заявившей о необходимости учреждения такого праздника, – за 53 года до этого исторического выступления в Копенгагене на Второй международной социалистической женской конференции в Нью-Йорке 8 марта 1857 года состоялась массовая стачка женщин-швей, требовавших равноправия с мужчинами. Бунт, известный еще как «марш пустых кастрюль», закончился массовыми задержаниями и избиениями представительниц слабого пола.

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День, положивший начало революции

Если верить историкам, именно Международный женский день, утвержденный в ряде стран в 1910 году, 7 лет спустя стал роковой датой для российского самодержавия. Как сообщается на странице официального интернет-портала ООН, посвященной этому празднику, 8 марта 1917 года (по юлианскому календарю) ткачихи Петрограда вышли на улицы с требованиями о прекращении войны и улучшении положения с продовольствием. К ним присоединились другие митингующие. Массовое недовольство властью привело к тому, что через несколько дней Николай II отрекся от престола.

После этих событий Временное правительство на всей территории России впервые в истории государства наделило женщин избирательным правом.

Первая женщина в небе

Именно 8 марта 108 лет назад получила удостоверение пилота первая в мире летчица француженка Элиза Дерош (Раймонда де Ларош). Спустя 9 лет она, уже в качестве пассажирки, разбилась в авиакатастрофе.

Трагедия с «Семью Симеонами»

32 года назад в Международный женский день известным советским семейным ансамблем «Семь Симеонов» был захвачен самолет Ту-154. Как впоследствии выяснило следствие, подготовкой и осуществлением теракта руководила мать десятерых детей Нинель Овечкина. Попытка угнать пассажирский лайнер заграницу не удалась, при штурме самолета погибли 5 преступников, включая саму Нинель Овечкину, бортпроводница и трое пассажиров.

Вьетнамцы-рекордисты

Дольше всех в мире (на протяжении более 2 тысяч лет!) празднуют 8 марта во Вьетнаме – в этой стране знаменательная дата изначально была связана с памятью о национальных героинях сестрах Чынг. Чынг Чак и Чынг Ни в 40-х годах нашей эры возглавили восстание против китайских наместников.

Международному празднику всего 43 года

Несмотря на давнюю и богатую историю Международного женского дня, официально дата 8 марта обрела такой статус по решению Организации Объединенных наций только в 1975 году.

Феминистки добрались до Кремля

Современные радикальные борцы за права женщин, из которых на постсоветском пространстве самым скандально известным считается украинское женское движение «Femen», регулярно устраивают различные акции. К примеру, в прошлом году 8 марта феминистки устроили флешмоб у стен московского Кремля. Были опубликованы фото с мероприятия, в том числе, с плакатом «200 лет мужчины у власти. Долой», якобы растянутым на Угловой Арсенальной башне. Впоследствии выяснилось, что это банальный фотомонтаж.

Эта «мимоза» – не мимоза

Один из самых популярных подарков на 8 марта – цветущие побеги акации серебристой, которую многие по ошибке считают мимозой. В действительности, это растение только относится к подсемейству мимозовых, а сама мимоза выглядит совершенно по-другому.