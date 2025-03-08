Что стало с первым чемпионом СССР по боксу Алексеем Анкудиновым

В XX веке пресеклась живая традиция русского кулачного боя. На смену ей пришёл регламентированный вид спорта – бокс. Живым «мостиком» между этими двумя единоборствами стал знаменитый боксёр-старообрядец Алексей Анкудинов, блиставший на ринге СССР в 1920-х годах. За крепкое телосложение Анкудинова называли «Двужильным», а за смелость, удаль и своеобразие ума его сравнивали с персонажами рассказов Максима Горького.

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Старовер-«кулачник»

Алексей Фёдорович Анкудинов родился 8 февраля 1892 года в Рыбинске. Он происходил из старообрядческой купеческой семьи города Бежецка Тверской губернии, где его отец избирался в городскую думу. По старообрядческому обычаю Алексей Анкудинов никогда не брил бороду. Кроме того, будущий спортсмен не курил, не пил вина и не ел мяса. Однако религиозность не помешала ему в молодости участвовать в кулачных боях.

«В родном городе Бежецке Анкудинов считался знаменитым бойцом «на стенках», – писал боксёр Константин Градополов, который четыре раза встречался с Анкудиновым на ринге.

С началом Первой мировой войны Анкудинов был призван на фронт. Есть версия, что он служил в аэростатном батальоне. Согласно базе данных «Памяти героев Великой войны», боец 67-го пехотного Тарутинского полка Алексей Анкудинов попал в плен к немцам 8 октября 1915 года в районе Двинска (ныне Даугавпилс). Как пишет историк единоборств Михаил Лукашев, именно в немецком плену в 1916 году Анкудинов познакомился с боксом. Увидев в лагере боксирующих англичан, старовер из Бежецка решил, что и он способен дать им бой.

«И смог. Выстоял против боксёров-любителей и даже против профессионала, хотя били его беспощадно и с полным знанием дела», – отмечает Лукашев.

По свидетельству родственников Алексея Анкудинова, на которых ссылается автор онлайн-проекта «Бокс в СССР» Андрей Ткаченко, кулачный боец действительно жил в одном бараке с пленными англичанами.

Вернувшись из плена, Анкудинов надолго забыл о боксе. Во время Гражданской войны он два года воевал в рядах Красной Армии.

Дебют в спорте

Английские уроки пригодились Анкудинову на заре НЭПа, когда после перерыва в стране возродился интерес к зрелищным видам спорта. Уже в 1920 году в столице РСФСР состоялась Предолимпиада – соревнования спортсменов из нескольких советских городов. Организовал их председатель Высшего совета физической культуры Николай Подвойский.

Турнир по боксу в рамках Предолимпиады проходил на арене 2-го Московского госцирка на Триумфальной площади (ныне здание Театра сатиры). В полутяжёлом весе фаворитами считались москвичи из школы спортсмена Павла Никифорова, чемпиона России по боксу 1916 года. Поэтому над бородачом из Бежецка, который вышел на ринг с медным нательным крестиком и в самодельных верёвочных тапочках, публика поначалу посмеивалась. Но неожиданно Анкудинов оказался «крепким орешком». Бившийся против него высокий и длиннорукий боксёр Алексей Лебедев, казалось бы, не встречал сопротивления. Анкудинов получал удары в голову, сильно шатался, но не падал. Так продолжалось до последнего раунда, и Лебедев уже не сомневался, что отправит противника в нокаут. Однако он уже утомился. Бывший «кулачник», воспользовавшись заминкой соперника, резко сделал Лебедеву хук в челюсть справа. А затем довершающими ударами в голову поверг противника на ринг. Зрительный зал пришёл в восторг.

Во втором бою порядком избитый Анкудинов встретился с самим Павлом Никифоровым. Тот считался настоящей «звездой» бокса тех лет. Боксировал он по французской системе Леду-Карпантье.

Ударив Анкудинова в челюсть во втором раунде, Никифоров смог сбить его с ног. Но старообрядец поднялся. Отойдя от защитной тактики, он пытался атаковать Никифорова, но того спасало знание боксёрских приёмов. В четвёртом раунде бой был прекращён досрочно, победу засчитали Никифорову.

Ринги Страны Советов

По приглашению спортивных чиновников Анкудинов переехал в Москву и стал тренироваться в Главной военной школе физического образования трудящихся. Его природные способности помогали развивать старший преподаватель военной школы Вячеслав Самойлов и бывший соперник Никифоров. Сам Анкудинов проводил занятия с молодёжью из опытно-показательного скаут-отряда.

В 1922 году «единственный на ринге человек с бородой» занял второе место на первенстве Республики по боксу. В тот же год, по свидетельству Градополова, Анкудинов получил звание чемпиона СССР в полутяжёлом весе среди профессионалов. На вечере бокса в Театре Мейерхольда он одолел боксёра Михаила Фомина, который сдался в девятом раунде. Среди «профессионалов» Анкудинов победил и Бориса Барнета, будущего известного кинорежиссёра.

«Звёздным часом» Алексея Анкудинова стал первый Чемпионат СССР по боксу, состоявшийся в 1926 году. Член команды профсоюзов Анкудинов был объявлен чемпионом страны в полутяжёлом весе. По свидетельству родственников, его соперник просто отказался биться с «Папашей». В том же году скульптор Георгий Мотовилов изваял портрет под названием «Кулачный боец Анкудинов».

Как боксёр Алексей Анкудинов, вопреки расхожему мнению, вовсе не был примитивным «дитём природы». Да, манера боя первого чемпиона во многом отличалась от манеры современных боксёров. На ринге он мало двигался, действовал спокойно, не суетился, наносил удары в размеренном темпе. Соперника держал на средней дистанции. Но бил Анкудинов очень сильно, одинаково хорошо владея как правой, так и левой рукой.

«Отлично ориентировался в боевой ситуации, с точностью наносил излюбленные удары сбоку и снизу, умело пользовался подставками, нырками, уклонами», – описывает технику Анкудинова книга «Бокс. Энциклопедия А-Я».

Бородатого спортсмена отличала «феноменальная нечувствительность к ударам». Кроме Никифорова никто никогда не сумел послать Анкудинова в нокдаун.

Однако смелость, сила и выносливость не всегда выручали старообрядца. Делая ставку не на технику, а на мощный удар, Анкудинов, случалось, проигрывал по очкам. Проблема боксёра заключалась в том, что он не уделял должного внимания подготовке. По мнению Михаила Лукашева, если бы Анкудинов больше тренировался, то он мог бы добиться успеха даже на мировом уровне. Впрочем, стоит учитывать, что Анкудинов работал грузчиком, а кроме того, он регулярно бегал в Сокольниках.

Жизнь после карьеры

В последний раз Алексей Анкудинов вышел на ринг в 36-летнем возрасте. В апреле 1928 года он выиграл Первенство Сибири в Новосибирске, выступая за Ойротскую автономную область. После этого боксёр закончил карьеру. Он долго жил в Сибири, а перед Великой Отечественной войной на короткое время вернулся в Бежецк. В 1941 году боксёр вновь взял в руки винтовку – он был мобилизован в РККА в июле 1941 года.

Но уже в декабре после контузии Анкудинова отпустили домой. Он вывез семью из Тверской области и снова поселился на Алтае. Известно, что в 60-летнем возрасте Анкудинов работал кочегаром на заводе «Трансмаш» в Барнауле. Когда коллеги экс-чемпиона пригласили его судить матчи Спартакиады РСФСР по боксу в Москве, он приехал с радостью.

В 1962 году Анкудинов вместе с семьёй сестры Зинаиды переехал на Украину, в город Черновцы, где поселился на улице Кутузова. До глубокой старости бывший спортсмен вёл аскетичный и активный образ жизни. Даже в 1970-х годах он регулярно совершал длинные пешие прогулки из Черновцов в Лужаны. В морозы старик ходил с непокрытой головой. Кроме того, Анкудинов, как сейчас сказали бы, трудился волонтёром – ежегодно он оказывал помощь пациентам психиатрической лечебницы в Кишинёве. Скончался экс-чемпион в 1983 году от рака, развившегося вследствие травмы носа, полученной в молодости.