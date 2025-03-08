Почему донские казаки обращались к реке по имени-отчеству

Казаки всегда с глубоким уважением относились к своей родной реке. Они называли ее «Батюшка Дон Иванович» и считали его своим поилецем и кормильцем. Казаки посвящали Дону песни и легенды, прощались с ним перед отправлением в военный поход и приветливо кланялись его седым водам по возвращении домой. Тех, кто неуважительно относился к Дону и осквернял его священные воды, ожидало суровое наказание.

Батюшка Дон Иванович

На набережной Ростова-на-Дону находится интересный памятник под названием «Дон-батюшка», созданный скульптором С.М. Исаевым. Этот художественный объект отражает отношение местных жителей к своей родной реке, которая воспета во множестве фольклорных и художественных произведений.

О преклонении людей перед могучим водным потоком говорится в статье филолога Татьяны Акиньшиной «Образ-символ Дона в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон"», опубликованной в журнале «Вестник Тамбовского университета» (№ 7, 2007 г.). Исследовательница отмечает, что народная любовь к великой реке имеет древние корни, о чем свидетельствуют такие произведения древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», где могучий водный поток является колыбелью национальной культуры и местом сопротивления иноземным захватчикам.

Для казаков река Дон была символом их свободной жизни. Они персонифицировали реку, посвящали ей песни и создавали легенды. Одну из таких легенд переосмыслил в своей сказке «Шат и Дон» великий писатель Лев Толстой. В этой сказке объясняется, почему река носит отчество.

По преданию, старик Иван вырастил двух сыновей. Один из них был назван Доном, а другой – его старший брат Шат. Первый сын был тихим и спокойным, всегда слушал отца, а второй был своевольным и норовистым, постоянно менял свое поведение. Из-за своей непослушности Шат потерял свою силу и мощь, в то время как Дон Иванович отправился на юг и, пополнившись притоками, стал могучим и достиг Азовского моря.

Эта легенда имеет реальное обоснование, так как до строительства Шатского водохранилища истоком Дона было Иван-озеро, расположенное в районе города Новомосковска. Из этого озера действительно вытекали два потока: тихий и узкий Дон, а также широкий и бурный Шат. Первый поток постепенно набирал силу, двигаясь на юг, в то время как второй потерял свою мощь и впал в небольшую реку Упу.

Языческий культ

Сакральное значение Дона отмечали многие исследователи, в том числе и профессор Дерптского университета Андрей Кайсаров. В книге «Славянская и российская мифология» (Москва, 1810 г.) историк и просветитель написал:

«Река Дон, славная теперь по своим храбрым козакам, была боготворима древними славянами, которые, как говорит предание, приносили ей жертвы».

Вода, вообще, согласно языческим представлениям, является великим источником жизни и средством очищения от любого негатива. К тому же, судьба каждого казака всегда была тесно связана с родной рекой. В мифологической картине мира местных жителей степь (земля) несла в себе женское начало, не случайно ее называли Матушкой, а Дон (вода) был воплощением мужской силы.

Поэтому родная степь в казацком фольклоре представляется как символ мировой гармонии, а Батюшка Дон Иванович выступает ее защитником, славным воином. Неудивительно, что казаки с таким почтением относились к великой реке.

Народный кормилец

Известный исследователь прошлого Евграф Савельев написал, что потомственные витязи всегда называли Дон своим родимым кормильцем. Об этом говорится в книге «Древняя история казачества», которая впервые была опубликована в Новочеркасске, VI выпусков вышли с 1913 по 1918 годы.

«Дон, о котором казаки говорили, что у него золотое дно, а также и другие реки кишмя кишели рыбой, с которой не могла сравниться по вкусу рыба Волги и Днепра. Осетр, белуга, севрюга, стерлядь, сазан, сула (судак), сельдь и в особенности тарань водились в таком изобилии, что их во время хода можно было брать руками или засекать саблями и закалывать копьями», – рассказал Е.П. Савельев.

А плодородная долина Дона всегда отличалась разнообразием растительного и животного мира. Ореховые деревья, яблони, груши и черешня росли сами собой, а из местного винограда получались отличные вина. В широких степях было полно дичи: зверей и птиц. Находясь на чужбине, казаки сильно тосковали по родному краю, по привольной жизни, по донской ухе.

А некоторые жители скандинавских и прибалтийских стран вообще связывают страшные ночные бури с душами донских казаков, погибших и похороненных вдали от дома. Кажется суеверным людям, испуганным завываниями холодного ветра и стонами северной природы, что непогоду вызывают воины, которые встают из своих могил и с воем несутся на боевых скакунах к родимому Дону. И пока лежат казаки в чужой земле, они не находят покоя. Поэтому и буйствует природа, отзываясь на их душевную тоску.

Плевать, сорить и ругаться

Неудивительно, что неуважительное отношение к Дону было абсолютно недопустимым явлением для казаков. Берег великой реки являлся для них сакральным местом. По обычаю, здесь воины прощались с матерями, женами и сестрами, отправляясь в дальний поход или на ратную службу. Это считалось залогом благополучного исхода. Казаки говорили:

«У Дона проститься – домой возвратиться».

При этом воин должен был выпить глоток речной воды, прежде чем отправиться в путь. А вернувшись из похода, он первым делом отправлялся к реке, чтобы снова испить из ее священных вод. Почтительное отношение к Дону было у людей просто в крови, поэтому высшим грехом они считали плевок в Батюшку-кормильца. А уж о том, что в его воду можно помочиться или справить нужду прямо у берега, и разговора не возникало.

И засорять реку различными отходами казаки считали настоящим святотатством. Потомственные воины регулярно обихаживали все окрестные водоемы, в том числе небольшие речушки и родники. Сухую траву и сломанные ветки люди тщательно собирали и уносили подальше от берега.

Сурово порицалось казаками и сквернословие: ругаться и скандалить со знакомыми у Дона считалось недопустимым. А во время нереста замолкали даже колокола церквей, чтобы не спугнуть водных обитателей. Глушить рыбу и применять варварские методы лова тоже не разрешалось, как и распахивать земельные участки, расположенные ближе чем на полторы версты от берега. Вся эта территория почиталась, как священная.

Покаяние и наказание

Воров и прелюбодеев часто водили к реке: прилюдно совершать покаянные поклоны перед Доном Батюшкой. За неуважительное отношение к могучему водному потоку людей могло ждать очень суровое наказание – вплоть до смертной казни.

Нормы традиционного казачьего права всегда заметно отличались от официального законодательства. Об этом кандидат юридических наук Сергей Краснов написал в статье «"Казачий присуд» у донских казаков во второй половине XIX века», которая вышла в журнале «Новый исторический вестник» (№ 3 за 2017 г.).

«На самом же деле, перечень правонарушений, за которые донские «казачьи присуды» приговаривали виновных к тем или иным видам наказаний не просто далеко выходили за рамки официального законодательства, а были совершенной противоположностью последнему», – отметил С.Ю. Краснов.

То есть, нарушение казачьих традиций рассматривалось жителями донских станиц как преступление, не являясь таковым с точки зрения государства. Неуважительное отношение к священной реке приравнивалось к святотатству.

Причем, в зависимости от тяжести содеянного, человека могли подвергнуть общественному порицанию, денежному штрафу, телесному наказанию, конфискации имущества, изгнанию из Войска Донского, заключению в острог или смертной казни. Часто виновных наказывала сама река. Одним из самых распространенных способов приведения приговора в действие являлось «в куль, да в воду потопление». То есть, осужденного сажали в мешок с песком и камнями и опускали в реку, пока он не захлебывался.