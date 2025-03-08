«Вдовий поселок»: почему в СССР прозвали подмосковную Жуковку

В сталинские годы да и позже подмосковная Жуковка была дачным поселком, облюбованным советской элитой. Однако впоследствии Жуковку стали называть «вдовьим поселком». Почему же так произошло?

Из Луцкого в Жуковку

На самом деле Жуковку когда-то населяли исключительно жители села Луцкое. Как пишет Б. Б. Вагнер в своей книге «Карта рассказывает», Луцкое было известно еще с XV века, когда его упомянул в своем завещании великий князь Василий II Темный. Тогда село называлось Лужским, и лишь позже его название приобрело более благозвучную форму. В свое время селом владела семья Морозовых, среди самых ярких представителей которого можно назвать Феодосию Морозову, раскольницу и противницу патриарха Никона. Именно ее запечатлел на своей знаменитой картине Василий Суриков. В 1812 году поселение было сожжено французами, но его быстро восстановили.

До революции 1917 года в Луцком насчитывалось около 100 дворов с 500 жителями. Однако за 4 года до этого было построено Рублевское водохранилище, и с этого момента жители села, которое располагалось на низком берегу Москвы-реки, стали ежегодно страдать от весенних половодий. В 1924 году люди обратились к новой власти с просьбой перенести Луцкое в другое место. Большевики не оставили просьбу без внимания, и вскоре государство выделило 100 десятин земли на противоположном берегу Москвы-реки, засаженной лесом. Так и образовалось новое село. Поначалу его называли Ново-Луцкое, но потом название сменили на Жуковку (по названию местного урочища).

Поселок для элиты

В 1930-х годах Жуковка «приглянулась» всесильному тогда НКВД. По всей видимости, данное обстоятельство было обусловлено тем, что неподалеку облюбовал себе дачу Иосиф Сталин, а вместе с ним и многие его соратники. Мало-мальски «подозрительные» или «неблагонадежные» жители Жуковки были раскулачены и сосланы, а дома их конфискованы. Вскоре их превратили в дачи для высокопоставленных чиновников упомянутого ведомства. Здесь жил и сам нарком НКВД Николай Ежов. Впоследствии по соседству образовались поселки Совмина СССР и ЦК КПСС с коттеджами в два этажа. Там же огромную территорию занял санаторий «Барвиха».

По словам Жореса Медведева, в разное время в Жуковке, находившейся на небольшой возвышенности, что обеспечивало редкий сухой микроклимат в болотистом Подмосковье, обосновались такие знаменитые «дачники» как: виолончелист Мстислав Ростропович (у него одно время жил и писатель Александр Солженицын), маршалы Климент Ворошилов и Георгий Жуков, министр культуры Екатерина Фурцева, дочь Леонида Брежнева Галина. Сталин подарил дачи в Жуковке главным атомщикам, академикам Якову Зельдовичу, Юлию Харитону, Николаю Доллежалю. Позже Никита Хрущев наградил загородным хозяйством Андрея Сахарова. Тут же подолгу жили Вячеслав Молотов, Андрей Косыгин, дочь Сталина Светлана Аллилуева.

Вдовья территория

Однако время вносило свои коррективы даже в жизнь элитной Жуковки. После выхода на заслуженный отдых за многими высокопоставленными партийцами правительство оставляло дачи.

Но бывшие члены ЦК КПСС, как, впрочем, и деятели искусства и культуры, большинство из которых были мужчинами, чаще всего заканчивали дни раньше своих жен. Женщины оставались хозяйничать на дачах, именно поэтому Жуковку и стали называть «вдовьим поселком». Иногда жен после смерти мужей переселяли в Жуковку из других мест.

Так, например, поступили с Ниной Петровной Кухарчук, вдовой Никиты Хрущева, которую переселили сюда из Петрово-Дальнего. По крайней мере, об этом писала в своей книге «Кремлевские жены» Лариса Васильева. Дачей в Жуковке владела и вдова академика Антона Вольского, которая сдавала ее в аренду известному поэтому Александру Галичу.

На казенные деньги была куплена дача в Жуковке и для вдовы сына Максима Горького, к которой питал нежные чувства нарком Генрих Ягода. Женскую компанию разбавлял Вячеслав Молотов, который прожил в поселке до самой смерти. Хотя Молотов тоже был вдовцом. Он умер только в 1986 году, то есть спустя 16 лет после смерти своей супруги Полины Жемчужиной.