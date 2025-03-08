Где находились самые экзотические «колонии» СССР

Со времён Екатерины II и до Николая II Российская империя стремилась овладеть Константинополем и проливами Босфор и Дарданеллы. Мечтала Екатерина II, а за ней и её сын Павел о завоевании Индии. Александр II, присоединяя Среднюю Азию, думал о том же.

Геополитические заветы прежних монархов старалось выполнить Советское государство после того, как достаточно окрепло.

Через Иран к Персидскому заливу

Ещё в мае 1920 года Советское государство предприняло первую военную интервенцию за пределами бывшей Российской империи. Поводом послужил увод британскими интервентами кораблей русской Каспийской военной флотилии в иранский порт Энзели. В результате смешанной военно-морской и десантной операции Красной Армии корабли были возвращены Советской России.

Однако большевики решили воспользоваться благоприятной обстановкой для экспорта «мировой революции». Они считали, что народы Востока могут стать тем взрывным материалом, который похоронит Британскую империю – главную капиталистическую державу мира. На севере Ирана была провозглашена Персидская Советская Республика. Её название указывает на то, что большевики и их левые союзники в Иране не собирались ограничиться одной провинцией Гилян, а намеревались распространить советскую власть на весь Иран. В советской историографии позднее эта цель умалчивалась, а советская республика на севере Ирана скромно именовалась Гилянской, что не соответствовало действительности.

Правление левых экстремистов на севере Ирана ознаменовалось террором в отношении несогласных и эксцессами против исламской религии, восстановившими против республики большинство населения. Персидские «красные» организовали поход на Тегеран, но потерпели поражение от шахских войск. Советская Россия решила предоставить местных революционеров собственной участи, но, уходя из Ирана, заключила 26 февраля 1921 года договор с шахским режимом.

Этот договор назывался в советских учебниках «образцом равноправных отношений». Между тем, статья VI этого договора предусматривала право советской стороны оккупировать Иран или его часть в случае возникновения угрозы использования его территории третьей страной против РСФСР (СССР). Аналогичного права иранской стороны в отношении Советской России не предусматривалось.

СССР использовал эту статью договора в августе 1941 года, чтобы предотвратить использование территории Ирана гитлеровской агентурой. Присутствие советских войск способствовало образованию сепаратных Азербайджанской и Мехабадской (курдской) республик. В марте 1946 года, когда предусматривался вывод советских войск, Сталин, вместо этого, начал поход на Тегеран. Но вынужден был остановиться, когда США и Великобритания пригрозили открытием военных действий с применением атомного оружия. Снова уход советских войск из Ирана сопровождался договором с шахом, по которому шах брал на себя обязательство не допускать создания иностранных военных баз на своей территории. Это обязательство шахский Иран выполнил.

Через Афганистан в Индию

«Но мы ещё дойдём до Ганга, Но мы ещё умрём в боях, Чтоб от Японии до Англии Сияла Родина моя!»

В 1940 году советский поэт Павел Коган написал эти строки. Как раз в том году для офицеров Красной Армии было заказано большое количество разговорников на хинди и урду.

Планы освободительного похода Красной Армии в Индию вынашивал ещё Лев Троцкий во время Гражданской войны. В 1929 году СССР сделал близкий шаг к осуществлению этой мечты. По просьбе королевского правительства Афганистана, свергнутого подготовленным англичанами движением моджахедов (среди которых было немало изгнанных из советской Средней Азии басмачей), в Афганистан были введены части Красной Армии. Афганистан считался естественным плацдармом для вторжения в Индию. Однако весьма ограниченный контингент советских войск потерпел поражение от моджахедов и во избежание дальнейших потерь был выведен из страны.

Мечта о Константинополе

В ноябре 1940 года на встрече с Гитлером в Берлине нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выдвинул требование содействовать Советскому Союзу в получении у Турции военно-морских баз в проливах Босфор и Дарданеллы. После Великой Отечественной войны Сталин стал добиваться этого уже у своих западных союзников.

Не получив их согласия, 7 августа 1946 года Сталин предъявил правительству Турции ноту, в которой потребовал предоставления мест для баз советского ВМФ в проливах, а также передачи СССР всей той территории в Закавказье, которая до 1914 года принадлежала Российской империи. Турция обратилась за помощью к западным державам, и те снова дали понять, что пойдут на военные действия, чтобы не допустить пересмотра границ и усиления СССР в регионе. Сталин, как и в Иране, опять был вынужден отступить.

Йемен — наш!

Одновременно СССР добивался и других территорий на юге. На Лондонской конференции министров иностранных дел держав-победительниц в августе 1945 года Молотов выдвинул требование передать Советскому Союзу мандат ООН на управление частью бывших владений Италии: Ливией и двумя островами группы Додеканес в Эгейском море. Но недавние союзники отказались даже обсуждать это советское предложение.

И всё-таки СССР дорвался в итоге до «тёплых морей». Правда, не непосредственно, а с помощью своих новых союзников, сделавших «социалистический выбор» или «боровшихся с империализмом и сионизмом». Так, в 1971 году СССР организовал в сирийском порту Тартус на Средиземном море базу для своих кораблей.

Здесь надо чётко оговорить, что у СССР не было военных баз на иностранной территории с постоянным присутствием своих войск. СССР создавал пункты материально-технического обеспечения (ПМТО) своего ВМФ. Туда могли заходить советские корабли и подводные лодки для ремонта и отдыха экипажей, но постоянного советского военного присутствия в этих местах не было.

Кроме Сирии, важный ПМТО был организован в сомалийском порту Бербера. Сомали (тоже бывшая итальянская колония) вначале находился в дружественных отношениях с СССР. Сооружение порта для своих кораблей советские инженеры завершили в 1969 году.

Однако в 1977 году Сомали предпринял агрессию против Эфиопии, провозгласившей «социалистический выбор», и СССР поддержал Эфиопию. Сомали отказался предоставлять Берберу советским кораблям, и те нашли новое пристанище в Нокре на острове Дахлак, принадлежавшем Эфиопии, в Красном море.

Но важнейшим ПМТО для советского ВМФ в Индийском океане стал порт Аден – столица Южного Йемена, который в 1967 году свергнул господство англичан и провозгласил курс на социализм. Аден, который сами англичане считали ключом к господству в Индийском океане, до 1991 года находился в руках просоветского режима и советского ВМФ.