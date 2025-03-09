Москвичи вспомнили вкус детства: таких кондитерских больше нет

Жители столицы вспомнили, что продавали, а что выставляли на витрины булочных и кондитерских советской эпохи. Заставшие то время москвичи признали: таких сладостей и выпечки сейчас не найдешь.

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Подписчики Telegram-канала «Старая Москва» в комментариях под фото одной из булочных-кондитерских на Проспекте мира, сделанном в 1968 году, поделились воспоминаниями о том, что было в ассортименте подобных заведений в то время.

В первую очередь вспомнили знаменитое на всю страну какао «Золотой ярлык». Пользователи сети указали, что этот напиток не только был вкусным, но и стоил очень дешево — всего 51 копейку. Не обошли вниманием и старую кос-халву, повсеместно продававшуюся в советских кафе.

«Это была белая смесь, хоть иногда и с добавкой желтого, то есть со вкусом цедры, — писали старожилы. — Она тягучая, с добавлением орехов. По вкусу и консистенции похожа на нугу».

Некоторые пользователи, глядя на витрину кондитерской, решили, что ассортимент в ней был весьма скудным. На это им ответили, что в то время судить по витрине обо всем, что продавалось внутри, было нельзя.

«Внутри ассортимент был шире. В булочных-кондитерских был разнообразный хлеб, и булочки, и пирожные. А на уличную витрину выставляли то, что не портилось, или пустые коробки и муляжи», — объяснили в комментариях. При этом отметили, что настоящие продукты на витрине регулярно меняли.

Вспомнили жители столицы, что за стеклом на всеобщее обозрение также выставляли различные фарфоровые фигурки.

«И чашки красивые выставляли, — отметила одна из подписчиц. — Особенно много у нас на Пушкинской улице было, на Герцена в кондитерском и на Новокузнецкой».

При этом люди вспоминали, что в кафетериях, булочных и кондитерских было очень много вкусного. А самым популярным сортом кофе была арабика. Ее продавали повсюду.

«Какие нафиг пирожные? Обычные булочки за 10 копеек были такой вкусноты необыкновенной, а уж если с маслом...» — писали пользователи.

Вспоминали и кондитерский ассортимент: шоколадные конфеты, карамель, леденцы, орехи и изюм в шоколаде, клюкву в сахарной пудре, шоколад плиточный и шоколадных зайцев, зефир, пастилу, мармелад, халву, бисквиты, торты и пирожные, сливочную помадку, а еще — козинаки.

Одна из подписчиков поделилась воспоминаниями о своем детстве, которое выпало как раз на конец 60-х.

«Я лет в восемь уже бегала в булочную или в продукты ближайшие, — писала она. — Это если родители посылали. А если не посылали, то мы сами, правда, уже двумя годами позже, до современного Центра международной торговли на Красной Пресне доходили, купались там в речке. И никто не переживал! И в планетарий через Садовое кольцо легко отпускали», — рассказала москвичка.

Другая жительница столицы вспомнила свое детство в районе Пушкинской.