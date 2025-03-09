Как 20 лет назад спецслужбы охотились на лидера чеченских сепаратистов

20 лет назад, 8 марта 2005 года, в чеченском селе Толстой-Юрт российский спецназ ликвидировал второго президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) и одного из лидеров бандподполья Аслана Масхадова. Эта операция стала одним из ключевых этапов в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе; все, кто участвовал в ней, были представлены к государственным наградам. Однако по поводу того, как именно удалось ликвидировать Масхадова, до сих пор существует несколько версий, а подробности той операции скрыты гостайной. Историю Аслана Масхадова, ставшего целью номер один для российских спецслужб, и загадочной операции, поставившей в ней точку 20 лет назад, вспомнила «Лента.ру».

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8 марта 2005 года. Россия отмечает Международный женский день — в стране выходной в честь праздника. Неожиданно ведущие СМИ сообщают новость, которую многие россияне воспринимают как знак скорого окончания затянувшейся второй чеченской войны. «В Чечне уничтожен Аслан Масхадов, на его совести — нападения на Дагестан и Ингушетию, взрывы самолетов и жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, захват заложников в Беслане и на Дубровке», — говорит с телеэкрана ведущая программы «Вести» Мария Ситтель.

По телевидению транслируют кадры, на которых глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Николай Патрушев докладывает президенту России Владимиру Путину об успешном завершении операции: он называет Масхадова международным террористом и отмечает, что в ходе операции не пострадали ни гражданские лица, ни бойцы спецназа. Так заканчивается история Аслана Масхадова, одной из ключевых фигур второй чеченской войны.

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Аслан Масхадов родился 21 сентября 1951 года в селе Шокай Казахской ССР, куда его многодетную семью выслали в 1943 году. Масхадовы вернулись на Кавказ после реабилитации чеченских и ингушских народов лишь в 1957 году. Будущий глава ЧРИ заканчивал школу в селе Надтеречное на территории Чечено-Ингушской АССР.

После школы 18-летний Масхадов поступил в Тбилисское высшее артиллерийское командное училище, которое окончил в 1972 году и по распределению отправился на Дальний Восток. Шесть лет, с 1972 по 1978 год, он служил в Дальневосточном военном округе на берегу озера Ханка (ныне Приморский край).

К 1978 году Масхадов дослужился до заместителя командира дивизии. Затем он поступил в Ленинградскую военно-артиллерийскую академию, которую с отличием закончил в 1981 году, и начал службу в Южной группе войск на территории Венгрии. Он стал командиром самоходного артиллерийского полка 19-й гвардейской танковой дивизии.

В 1986 году подразделение Масхадова перевели в Прибалтику. В Литве он стал начальником штаба артиллерии и ракетных войск дивизии, а позже — замкомандира дивизии. 13 января 1991 года подразделение Масхадова участвовало в событиях у телецентра в Вильнюсе.

Советские войска при поддержке танков пытались захватить его спустя десять месяцев после объявления Литвой независимости. Та операция унесла жизни 15 человек (в том числе лейтенанта знаменитого спецназа «Альфа»), несколько сотен получили ранения. Бойцы Масхадова прикрывали силы, штурмовавшие телецентр.

Вскоре после тех событий Масхадов, награжденным орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степени, оставил армию и отправился в Чечню.

Полковник с госизменой

К приезду Масхадова в регионе огромной проблемой стал криминал: процветали теневые схемы по продаже наркотиков и оружия, торговля людьми и похищенными нефтепродуктами, изготовление фальшивых долларов, захват недвижимости и многое другое. Масхадов оказался единственным кадровым полковником в республике, которая шла на конфликт с Москвой.

Накануне первой чеченской войны самопровозглашенный президент Джохар Дудаев — тоже бывший советский офицер, генерал-майор авиации — назначил Масхадова замначальника главного штаба вооруженных сил ЧРИ. В октябре 1991 года отношения Грозного и Москвы резко ухудшились.

Президент России Борис Ельцин не признал независимость Чечни и ввел в республике военное положение. В 1993 году Дудаев повысил Масхадова до главы штаба вооруженных сил ЧРИ. Вскоре тот организовал разгром выступивших против Дудаева сил во главе с Русланом Лабазановым и Бесланом Гантемировым.

Их военные колонны с русскими танкистами пропустили в центр Грозного, а затем уничтожили.

После этого Масхадов организовал широкомасштабные учения по мобилизации и развертыванию резервов. 9 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». На территорию Чечни вошли федеральные силы.

Масхадов, хорошо знавший тактику и возможности российских военных, стал командовать боевиками, которые устраивали диверсии и засады. Зимой 1994-1995 годов он руководил обороной Грозного, организуя ловушки для бронетехники, которая входила в город. В 1995 году Генпрокуратура РФ обвинила Масхадова в госизмене и объявила его в розыск.

Именно под началом Масхадова действовали собранные в соединения полевые командиры, которых он тщетно пытался свести в войсковые бригады с централизованным командованием. А когда федеральные силы заняли Грозный и ключевые райцентры Чечни, глава штаба вооруженных сил ЧРИ стал скрываться от российских военных.

«Сдавайтесь или будете уничтожены»

В мае 1995 года, когда боевые действия были заморожены по решению российского командования, Масхадов реорганизовал свои силы. В качестве главы делегации ЧРИ он ездил в Москву на переговоры и стал сопредседателем специальной наблюдательной комиссии, которая должна была следить за соблюдением режима прекращения огня.

Однако роль миротворца ничуть не помешала ему в марте 1996 года провести операцию «Джихад» — внезапную атаку на Грозный. Она унесла жизни нескольких сотен российских военнослужащих и сотрудников милиции, погибло около двух тысяч мирных жителей.

Но федеральным силам довольно быстроудалось окружить боевиков, оставшихся с минимальным запасом боеприпасов, — тогда они стали посылать в штаб федеральных сил парламентеров, пытаясь выторговать себе «зеленый коридор» для выхода.

«Не для того я вас окружал, чтобы выпускать. Или сдавайтесь, или будете уничтожены! Не мог скрыть своего смятения и Аслан Масхадов», — Геннадий Трошев, в 1996 году — командующий Объединенной группировкой войск Минобороны РФ в Чечне.

На этом моменте история Аслана Масхадова вполне могла завершиться, но тут из Москвы прибыл недавно назначенный секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь. Вместе с олигархом Борисом Березовским он убедил генералов прекратить операцию и начать переговоры с боевиками.

Именно после этого Масхадова отправили на подписание так называемых хасавюртовских соглашений — фактически мирного договора с Российской Федерацией, который многие военные называли позорным.

Власть радикалов

21 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу в 30 километрах от Грозного два фронтовых бомбардировщика Су-24 нанесли точный удар, в результате которого был ликвидирован Джохар Дудаев. После этого Аслан Масхадов стал одним из главных претендентов на роль главы ЧРИ — его основным конкурентом был главный чеченский террорист Шамиль Басаев (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

27 января 1997 года Масхадов победил на выборах, набрав 59,2 процента голосов. Он пытался вести активную внешнюю политику, ездил в Вашингтон и Лондон, но заручиться зарубежной поддержкой ему не удалось. При этом экономическая и социальная жизнь в Чеченской республике была в полном упадке: люди жили в условиях нищеты и разрухи.

Там по-прежнему процветал криминал: похищение людей, торговля наркотиками и оружием были обычным делом. Еще больше ситуацию усугубил приезд в Чечню арабских наемников, самым известным из которых был Амир ибн аль-Хаттаб (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), началась повсеместная радикализация.

Вскоре Масхадов обнаружил, что в республике есть целая армия из нескольких тысяч неподконтрольных ему боевиков со своим оружием и военной техникой. Ваххабиты принялись насаждать свои правила в находившихся под их контролем населенных пунктах, что вынудило Масхадова начать против них военную операцию.

«Официальному Грозному противостоят 300 группировок, общее количество бойцов в которых в несколько раз превосходит численность вооруженных сил республики», — Из публикации в газете «Коммерсантъ»,1998 год.

Кровавые бои между силами, подконтрольными Масхадову, и ваххабитами обернулись множеством унесенных жизней и практически полным отсутствием результатов. Популярность главы ЧРИ среди его сторонников стала падать из-за явной неспособности решить проблемы населения.

К 1999 году Масхадов контролировал лишь Грозный и небольшую часть окрестностей города — остальная территория оказалась в руках полевых командиров. Масхадовская оппозиция, получавшая помощь из-за рубежа от террористов «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и накопившая силы, в августе 1999 года вторглась в Дагестан.

Москва открыто предложила Масхадову провести совместную операцию против боевиков, но тот лишь на словах осудил вторжение в Дагестан, однако не стал ничего делать. Тогда российские военные сами начали операцию по уничтожению боевиков, а запоздалое предложение Масхадова о встрече с руководством РФ было отклонено.

«Теперь мне нечего терять»

После ввода российских войск в Чечню боевики решили объединить силы как между собой, так и с Масхадовым, который стал главой государственного комитета обороны ЧРИ. Именно в период, когда он занимал эту должность, террористы взорвали жилые дома в Буйнакске, Москве и Волгодонске 4-16 сентября 1999 года.

Между тем российское командование сделало выводы из предыдущей кампании: боевые действия вели опытные генералы, закаленные в первой чеченской войне.

Уставшее от войны население активно поддерживало Россию, формировались местные боевые отряды, которые были готовы ради мира воевать с Масхадовым и ваххабитами.

В итоге к 2002 году Масхадов со своим штабом, повторно объявленный к тому времени в общероссийский федеральный розыск, был вынужден скрываться в горных районах Чечни и контролировать оттуда диверсионно-подрывную деятельность своих людей. При этом западные и некоторые российские политики считали, что с Масхадовым нужно вести переговоры.

Однако несколько страшных терактов, совершенных на территории России, заставили всех отвернуться от него.

Одним из таких терактов стал захват Театрального центра на Дубровке в Москве 26 октября 2002 года — он унес жизни 130 человек, более 700 были ранены.

Несколько месяцев спустя ФСБ России предоставила доказательства причастности Масхадова к этому страшному преступлению. На кадрах, обнародованных спецслужбой, Масхадов за несколько дней до теракта беседует с будущим лидером захватчиков Мовсаром Бараевым и ободрял его людей.

Позже в распоряжении ФСБ оказались и кадры встречи лидера ЧРИ с террористом Абу Омаром, который докладывал ему о серии успешных терактов против федеральных сил и лояльных им чеченцев. При этом сам Масхадов в интервью французским СМИ объяснил свою радикализацию отсутствием поддержки со стороны Запада.

«Теперь, когда война продолжается, мне нечего терять от того, что я связываюсь с главными радикальными лидерами», — Аслан Масхадов.

Кровь Беслана

Именно Аслана Масхадова российские следователи считали причастным к взрыву 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном, который унес жизнь нового главы Чечни Ахмада Кадырова. А захват школы №1 в Беслане (Северная Осетия), совершенный 1 сентября 2004 года, стал одним из самых страшных терактов в истории России.

Боевики взяли в заложники больше тысячи человек, по большей части детей. 333 из них, в том числе 186 детей, погибли. При этом во время захвата глава Северной Осетии Александр Дзасохов пытался связаться с Масхадовым: ему могли предоставить гарантии неприкосновенности, если бы он согласился помочь спасти заложников.

Но Масхадов на переговоры не пошел: как позже установило следствие, он знал о готовящемся теракте и участвовал в его подготовке. Верховный суд Северной Осетии назвал его одним из заказчиков теракта. Все это время российские спецслужбы активно искали главу ЧРИ, кольцо вокруг него смыкалось все больше.

В 2002 году был ликвидирован Хаттаб, а два года спустя — его преемник среди ваххабитов Абу аль-Валид. В 2003 году удалось ликвидировать и известного полевого командира Руслана Гелаева (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который пытался прорваться в Панкисское ущелье Грузии с большим отрядом боевиков.

Масхадов, используя защищенную связь, агентурную сеть и беспрецедентные меры безопасности, постоянно менял места дислокации и уже не столько руководил боевиками, сколько прятался от шедших за ним по пятам федеральных сил и силовых структур новых властей Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым.

По основной версии, вычислить местонахождение Масхадова помогла российская радиоэлектронная разведка — именно ее специалисты запеленговали сигналы связи из села Толстой-Юрт, которые определили как принадлежавшие лидеру ЧРИ.

Это село выглядело вполне логичным местом для того, чтобы залечь на дно.

Оно давно находилось в глубоком тылу федеральных сил, а местные жители были исключительно лояльны к новым чеченским властям — мало кто догадался бы искать там Масхадова.

По воспоминаниям участников операции, 7 марта в Моздок вылетели бойцы ФСБ групп «Альфа» и «Вымпел». Вскоре была сформирована колонна подвоза, которая должна была двигаться обычным маршрутом Толстой-Юрт — Грозный. Но ее истинная точка назначения в этот раз была иной.

«Тайник нашли в женской половине дома»

На рассвете 8 марта 2005 года утреннюю тишину Толстой-Юрта, расположенного в Грозненском районе Чечни, нарушил рев двигателей российской бронетехники. Село давно находилось в стороне от зоны боевых действий, жизнь там наладилась, и военные колонны шли мимо, — четыре накрытых брезентом «Урала» там никто не ждал.

Сотрудники Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России в броне и касках спрыгнули с грузовиков и рассеялись по улицам села, стараясь не создавать лишнего шума.

Они быстро смыкали кольцо вокруг домов, откуда мог исходить запеленгованный сигнал Масхадова.

Это была далеко не первая попытка найти лидера ЧРИ — бойцы хорошо знали, на какие хитрости он способен. Как вспоминал в беседе с «Лентой.ру» ветеран группы спецназначения «Вымпел» Сергей Шаврин, однажды спецназ зашел в горное село.

Прошла информация, что «птица под землей» — «птицей» называли Масхадова. Военные взяли населенный пункт в кольцо, пока спецназ прочесывал каждый дом, и кое-что действительно удалось найти.

«Тайник был оборудован в женской половине дома главы села. Над ним стоял умывальник и выход трубы гофрированной, будто для слива канализационного. Сначала собачка что-то учуяла. Потом посмотрели, что никакая вода в эту гофрированную трубу не льется — она нужна, похоже, для циркуляции воздуха. Затем с помощью щупа нашли люк, подняли его и обнаружили уютный погребок с лавкой. Три человека там могли сидеть», — Сергей Шаврин, ветеран группы спецназначения «Вымпел».

В какой-то момент в Толстой-Юрте спецназ смог определить нужный дом, принадлежавший сварщику Юсупову — и взял его в кольцо. По некоторым данным, неоценимую услугу ФСБ в той операции оказали информаторы из числа местных жителей, которые знали, где именно скрывался Масхадов.

Незадолго до его приезда там обосновались родственники главы ЧРИ, что не могло остаться незамеченным в маленьком селе.

Впрочем, генерал-майор Илья Шабалкин, который командовал контртеррористической операцией (КТО) на Северном Кавказе, сообщал о другой версии.

По его словам, незадолго до ликвидации Масхадова в ходе спецоперации удалось задержать троих боевиков, которые и рассказали, где прятался лидер ЧРИ. Как отмечал Шабалкин, боевики под руководством Масхадова собирались напасть на администрацию села Толстой-Юрт и устроить другие акции для устрашения гражданского населения.

«Бандиты также планировали обстрелять местный районный ОВД и военную комендатуру, чтобы не допустить выхода сотрудников правоохранительных органов на помощь пострадавшим», — Илья Шабалкин, генерал-майор, в 2005 году — командующий КТО на Северном Кавказе.

Тайна выстрела

Как бы то ни было, вначале тот факт, что в доме Юсупова что-то есть, подтвердили данные электронной разведки, а затем служебная собака нашла тайный вход в бункер под ним. Тем, кто находился в бункере, спецназ предложил сдаться. Когда ответа не последовало, на вход в бункер установили накладной заряд.

Последовал взрыв, ставший летальным для Аслана Масхадова, а трое телохранителей, которые находились вместе с ним, были задержаны.

О том, что Масхадов был ликвидирован взрывом, который спецназу пришлось устроить ради проникновения в бункер, официально заявил Илья Шабалкин.

Однако предметом споров стали снимки лидера ЧРИ после операции: он был снят на бетонном полу, частично раздетым, при этом на теле не было видно характерных минно-взрывных ран. Тогда участь Масхадова попытались объяснить баротравмой, но при вскрытии в теле нашли пулю калибра 9 миллиметров, выпущенную из пистолета Макарова.

Висхан Хаджимуратов, телохранитель и по совместительству племянник Масхадова, на суде заявил, что выстрелил в дядю по его приказу — якобы тот боялся, что если он попадет в плен, с ним поступят как с лидером Ирака Саддамом Хусейном, которого публично повесили.

Тот факт, что Масхадова хотели взять живым, подтверждал и глава Чечни Рамзан Кадыров: в беседе с «Интерфаксом» он сообщил, что в Масхадова в тесном помещении случайно выстрелил один из его охранников, чистивший оружие. Кроме того, по словам Кадырова, местоположение лидера ЧРИ выдал Шамиль Басаев, который хотел остаться единственным главой бандподполья.

«Басаев умышленно сделал так, чтобы определенные силовые ведомства узнали, где скрывается Масхадов, и таким образом способствовал его ликвидации», — Рамзан Кадыров, глава Чечни.

Наконец, еще одну версию выдвигал глава МВД Чечни Руслан Алханов: по его словам, спецназ предложил Масхадову и его людям сдаться. Телохранители согласились, но их босс — нет, и тогда бойцы забросали бункер гранатами.