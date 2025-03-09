Гигиена Мао Цзэдуна: почему «отец» КНР не чистил зубы и не мылся

Китайский лидер действительно не мылся и не чистил зубы. Тело Мао протирали влажными полотенцами слуги, а вместо щетки и зубной пасты он использовал чайные листья. Чем же объяснял свои странные гигиенические привычки сам «великий кормчий»?

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Болезни и привычки Мао

Создатель КНР Мао Цзэдун никогда не был стопроцентно здоровым человеком. Известно, что глава компартии Китая много лет страдал запорами. Обустройству туалетных комнат, где Мао проводил немало времени, отводилась чуть ли не главная роль. К тому же вождь, справляя нужду, зачастую подолгу читал. Как утверждает Леонид Млечин, Мао с юных лет очень поздно просыпался, так как его беспокоила бессонница. Впрочем, снотворные препараты изменили жизнь китайского лидера к лучшему. Он даже сравнивал изобретателя снотворного с Карлом Марксом.

Мао Цзэдун по-своему заботился о собственном здоровье. Особого внимания заслуживает питание Мао. Если верить Юрию Галеновичу, автору книги «Великий Мао», китайский лидер никогда не принимал пищу по режиму, а ел тогда, когда чувствовал голод. Причем, питался Мао Цзэдун скромно. В его рационе были свежие овощи, рис, а также свинина в соевом соусе и карп. Не брезговал Мао и алкоголем. Примечательно, что, по словам Галеновича, во время трапезы Мао предпочитал находиться в одиночестве и не отрываться от работы. Чаще всего за приемом пищи он читал.

Особенности гигиены «великого кормчего»

Вообще, чтение Мао Цзэдун считал самым лучшим образованием, а потому читал всегда и везде. Да и многие вещи, присутствовавшие в жизни большинства обывателей, Мао называл лишними. К таковым он, например, относил наличие столовых приборов. Мало того, впоследствии революционер начал думать, что мытье – это тоже бесполезная трата сил и времени. Поэтому позволял обслуге лишь обтирать свое тело влажными полотенцами. В этот момент Мао как правило находился прямо за письменным столом, просматривая деловые бумаги.

Советский дипломат и историк Михаил Капица в своих мемуарах «На разных параллелях: записки дипломата» писал о том, что Мао Цзэдун никогда не чистил зубы.

«Тигр не пользуется зубной щеткой, но какие у него острые зубы» — отговаривался Мао.

Он ухаживал за полостью рта по-своему, прополаскивая рот чаем и пережевывая чайные листья. Впрочем, этим Мао Цзэдун мало отличался от своих соотечественников, которые аналогичным способом чистили зубы веками. Даже некоторые современные китайцы ни разу не держали в руках зубную щетку.

Секрет долголетия и причина смерти

Казалось бы, при такой «заботе» о здоровье, неправильном образе жизни и бессоннице Мао Цзэдун должен был прожить совсем недолго. Теперь многие гадают, в чем же заключался секрет «великого кормчего». Есть те, кто считают, что все дело в пристрастии Мао к острому перцу. Он приказывал запекать его в хлеб и ел чуть ли не горстями. Китайский лидер был уверен в том, что тем самым он обеспечивает прилив энергии, необходимой ему для многочасовой работы. Сам же Мао полагал, что секрет долголетия любого мужчины заключается в его сексуальной активности.

И все-таки даже «великий» Мао Цзэдун оказался смертным. В середине мая 1976 года у него случился первый инфаркт. Уже в конце июня того же года подоспел и второй удар. К тому же у него плохо работали почки, развилась легочная инфекция. Кроме этого у Мао диагностировали болезнь Паркинсона. Мао Цзэдун почти ничего не слышал. Еще до того он потерял зрение. 2 сентября 1976 года Мао поразил третий инфаркт, более сильный, чем два предыдущих. Через несколько дней его состояние ухудшилось, и 9 сентября 1976 года Мао Цзэдун ушел из жизни. Ему было 82 года.