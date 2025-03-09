Поляк, казах, молдаванин или русский: главные версии о происхождении Брежнева

В 1952 году первый секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавии Леонид Брежнев приехал в Москву для участия в XIX съезде КПСС. Тогда на него впервые обратил внимание Иосиф Сталин. Вождю Леонида Ильича представили как руководителя советской Молдавии. Иосиф Виссарионович тут же сделал вывод – мол, перед ним находится молдаванин. Но кем на самом деле по национальности был Брежнев?

Контора пишет

Леонид Брежнев родился в 1906 году в селе Каменка Екатеринославской губернии. Его отец Илья Яковлевич был выходцем из Курской губернии, а мать – Наталья Денисовна – из села под Донецком.

По рассказам современников, Брежнев свободно говорил на украинском языке, да и считал себя украинцем. Вступая в 1929 году в ряды ВКП(б) в графе «национальность» он указал – «украинец». Но позже по неизвестной причине данную характеристику в документах исправили на «великорус».

В наградных листах в годы Великой Отечественной Брежнев числится то украинцем, то русским. В паспорте, выданном в 1947 году Леонид Ильич записан опять же украинцем.

Позднее, после переезда в Москву, Брежнев на вопрос о национальной принадлежности отвечал коротко, но ёмко: «Я – советский по национальности».

Молдаванин или еврей

В Молдавии Брежнев работал недолго – с 1951 по 1953 годы. За это время он сделал всё, чтобы Молдавия расцвела после войны. Советская республика производила до двух миллиардов условных банок плодоовощной продукции в год, обеспечивала всех курильщиков страны табаком, а Кишинёв превратился в «город-сад» с парками, скверами и фонтанами.

Но при этом молдаванином Брежнев не был. Сторонники конспирологической версии утверждают, что советский генсек имел еврейские корни. Якобы его отец –еврей, а фамилию поменял лишь после 1917 года. Не даёт покоя конспирологам и биография супруги Леонида Ильича. Он женился на Виктории Петровне, в девичестве – Денисовой. Правда, есть мнение, что её настоящая фамилия Гольдберг, а была она племянницей известного государственного деятеля, генерал-полковника Льва Мехлиса. В таком случае можно смело утверждать, что Брежнев – еврей, так как представители этой национальности категорически против смешанных браков.

Отметился советский политик и в Казахстане. 6 августа 1955 года его назначили на должность Первого секретаря ЦК КП Казахстана. За короткий промежуток времени он освоил огромные просторы целины и построил знаковые военные объекты, включая космодром и комбинаты ВПК. Есть также те, кто уверен – руководителем в Азии Брежнев стал благодаря своим корням.

Поляк

Мать Леонида Ильича прекрасно владела польским языком. Впрочем, и сам генсек при общении с поляками вполне мог обойтись без переводчика. Однако, свои знания польского языка он старался на афишировать, так как отношения с Польшей всегда были натянутыми. Неужели и этот факт следует учитывать при определении национальности главы государства?

Ответить на вопрос о национальной принадлежности Брежнева не так-то просто. Родился он на Украине, в семье русского и украинки, родной язык – украинский. Но в начале XX века регион был неоднородным с точки зрения этничности. В нём проживало множество этносов, среди которых евреи и поляки.