Истории женщин на фронтах Великой Отечественной войны

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы и каждый день вспоминаем тот трудный путь. На фронтах Великой Отечественной сражались почти полмиллиона женщин. По случаю 8 Марта Министерство обороны России рассекретило личные дела многих из них, передает политический обозреватель «МИР 24 Анна Деркач.

Зиба Ганиева с детства мечтала о сцене. Но война спутала планы. В 1940 году девушка из Ташкента поступила в московский ГИТИС, а через год ушла добровольцем на фронт. Отец — азербайджанец, мать — узбечка. Дочерью ее считают два народа и гордятся подвигами знаменитой снайперши. Зиба 16 раз ходила в тыл врага и виртуозно владела винтовкой.

«Когда танковый взвод начал наступление на деревню Большое Врагово, немецкий гарнизон в панике бежал из деревни. Ганиева организовала группу бойцов из девяти человек и руководила стрельбой этой группы по убегающим немцам. Выдвинувшись вперед и стреляя с колена, Ганиева сама убила шесть немецких солдат, — отмечается в приказе о награждении Ганиевой орденом Красного Знамени

А теперь про нее саму сняли фильм «Узбечка. Главная героиня — собирательный образ женщин-красноармейцев из разных республик Советского Союза.

За время Великой Отечественной на военную службу призвали почти полмиллиона женщин. Их направляли в части ПВО, ВВС, подразделения связи. Девушки пополняли ряды поваров и санитаров. В боевые части зачисляли только добровольно.

Эпизод из фильма «В бой идут одни старики. Летчики-истребители в гостях у девушек таманского авиаполка. На заднем плане — кукла в военной форме. Такая же была у штурмана Галины Докутович. Выпускница гомельского аэроклуба с первых дней войны рвалась на фронт.Со студенческой скамьи Московского авиационного — в кабину учебного биплана. Самолет из фанеры с открытой кабиной — головная боль противника. Летает низко, медленно и очень тихо. Шелест воздуха под крыльями напоминает звук метлы. Немцы потому и называют полк «Ночные ведьмы. Хотя красноармейцы величают «Ночные ласточки.

К лету 43-го у Докутович 120 боевых вылетов и орден Красной Звезды. Она уничтожила переправу, цистерны с горючим и сбросила 12 тонн взрывчатки на головы противнику. За ночь совершала восемь — десять вылетов. От усталости засыпала на ходу.

«У нее была серьезная травма позвоночника. Она долгое время находилась в госпитале. Чтобы доказать, что она готова к боевым вылетам, готова к бою, она врачам, медикам показывает гимнастический мостик, со своими травмами. Сказала, лечиться будем после войны.

Из госпиталя Галя вернулась вместе с куклой. Подарок летчика по прозвищу Ефимыч. И больше подруги не знали ничего. Галина не любила разговоров о делах сердечных. Куклу брала с собой на все задания и только однажды забыла. В ту ночь немецкий «Мессершмитт сжег в небе над Краснодарским краем сразу четыре женских экипажа.

«Ей было всего 22 года. Этот полк, иногда еще женский авиаполк, называют нецелованный полк, потому что девушки буквально не познали даже вкус романтики, вкус любви. И многие это читали только в книжках, — отметила Анна Лукашевич.

В жизни Марии Октябрьской была и любовь, и семья. Пока пулеметный огонь противника не сразил ее мужа в боях под Киевом. Мария попросилась на фронт, получив отказ по причине перенесенного туберкулеза и почти 40-летнего возраста, написала письмо самому Сталину.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои личные сбережения — 50 тысяч рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка, — написала Мария Октябрьская.«Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет, — ответил ей Иосиф Сталин.

Осенью 43-го «Боевая подруга уже сражалась на Западном фронте. На счету экипажа —уничтоженные пушки, пулеметные точки и несколько десятков солдат Вермахта. 18 января 1944 года Октябрьская приняла свой последний бой. Во время ремонта подбитого танка получила смертельное ранение.

«Ее боевые товарищи называли танки, на которых они воевали, «боевая подруга. И известна даже фотография танка ИС-2, который стоит недалеко от Рейхстага, уже после окончания боевых действий. У него, соответственно, на кормовой части башни написано «боевая подруга.

Женщин-танкистов в рядах Красной армии было совсем немного. Переключить рычаг — все равно, что потянуть предмет весом в 40 килограммов. Впрочем, и в других войсках женщинам приходилось не намного легче.

Винтовка, каска, боекомплект, несколько гранат. Вес обмундирования бойцов достигал нескольких десятков килограммов. Связистки таскали с собой катушки с телефонными проводами весом в 10-12 килограммов. Но тяжелей всего на фронте приходилось, пожалуй, санитаркам. Они вытаскивались из-под огня раненых бойцов весом в два раза больше их самих.

Всю войну женщины находились с мужчинами в одинаковых условиях. Для них даже одежду специальную не шили. Те же самые галифе, гимнастерки, сапоги. Только меньшего размера.

Низкий сорванный голос, короткая стрижка и одежда как у всех. Ну и кто подумает, что Евдоким Николаич Завалий на самом деле женщина? Да и сослуживцы в один голос уверяли — парня в госпиталь привезли героического. Во время боев на Кубани поднял роту в атаку, когда погиб командир.

«При проведении различного рода медицинских мероприятий вскрылось, что перед ними все это время была девушка, которая Евдовия Николаевна, соответственно, Завалий, — пояснил Александр Михайлов.

Обманывала Евдокия не впервые. В начале войны, чтоб взяли на фронт санитаркой, прибавила себе три года. Спасая раненого, получила осколок в живот. Истекая кровью, вытащила из-под бомбежки офицера. Командование рассудило: негоже разбрасываться такими кадрами и назначило Завалий командиром взвода морской пехоты. Евдокия до сих пор —единственная в мире женщина, которая была на этой должности. По началу «Дунькин взвод вызывал насмешки. Но после героических боев за Будапешт его стали называть не иначе как «Дусины гвардейцы.

«Во время боев в Будапеште, скорее даже под Будапештом, используя воздушные мешки, пройдя по канализации, они вышли в тыл немецких укреплений, и взяли в плен. И до того было их удивление, что вот этим подразделением командовала девушка, женщина, — рассказал Александр Михайлов.

Песнь о Маншук — это гимн отваге и готовности пожертвовать собой. Ее война началась в 42-м, в 100-й казахской стрелковой бригаде. Писарь в штабе, затем медсестра в полевом госпитале. Ей хотелось на передовую. Днем Маншук перевязывала раненых, а по вечерам осваивала пулемет «Максим.

«В конце концов ее взяли туда, потому что она стреляла лучше, чем солдаты-мужчины. Почему она рвалась на фронт? А у нее был репрессирован отчим. Репрессированы еще родственники. И она хотела, совершив подвиг, чтобы списали эту всю репрессию, сказать, вот они воспитали меня такой. И она этого добилась.

Ее жизнь была драматически короткой. В 43-м в сражении под Невелем Маншук осталась одна из пулеметного расчета. Тяжело раненая отстреливалась до последнего и погибла за неделю до 21 дня рождения.

«Когда подошли другие бойцы, схватившись за пулемет, она и погибла. А вокруг лежали 70 тел оккупантов.

Маншук Маметова — первая казашка Герой Советского Союза. Лия Молдагулова стала второй. Обе получили это звание посмертно. Историки до сих пор не могут сказать, сколько женщин погибло в боях за Родину. В отчетах о потерях пол указывать было не принято.