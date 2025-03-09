Какие праздники отмечаются 10 марта в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День архивов

10 марта свой профессиональный праздник отмечают работники архивов. Дата была учреждена в 2003 году коллегией Федеральной архивной службы России. Ее выбрали в память о подписании Петром I в 1720 году первого российского государственно-правового акта «Генерального регламента или устава. Документ состоял из введения и 56 глав, а также приложения с толкованием иностранных слов, которые в него вошли. Им устанавливались единообразие в устройстве и делопроизводстве всех коллегий, правила приема и отправления деловой корреспонденции, хранения денежных сумм, архивов, а также регулировался порядок службы во всех госучреждениях. Генеральный регламент утратил свою силу после издания 12 февраля 1833-го Николаем I манифеста о введении в действие с 13 января 1835 года «Свода законов Российской империи.

Международный день женщин-судей

10 марта в мире отмечается День женщин-судий. Дата была установлена резолюци­ей Генассамблеи ООН от 28 апреля 2021 года.

Также 10 марта отмечаются Международный день парика, Международный день волынки и День облачных слонов.

События 10 марта:

471 год назад (1564 год) в Москве вышла первая точно датированная русская печатная книга «Апостол Ивана Федорова.

315 лет назад (1710 год) вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке. Она называлась «География, или Краткое земного мира описание.

120 лет назад (1905 год) в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси.

86 лет назад назад (1939 год) началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве.

Кто родился 10 марта:

Российский император Александр III (1845 — 1894).

Композитор, автор песен к фильмам, народный артист РФ Александр Зацепин (1926).

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин (1946).

Польский кинорежиссер Юлиуш Махульский (1955)

Американская актриса Шэрон Стоун (1958).