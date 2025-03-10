Мужчина откровенно рассказал о своем опыте работы в стриптиз-клубе

В 21 год Кермит (имя изменено) устроился в стриптиз-клуб, чтобы заработать на впечатляющих мускулах и восстановить разбитое сердце. Он проработал в клубе всего несколько недель, но за это время успел понять, чем опасно женское внимание и что страшного в стероидах. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, как прошел отбор в стриптизеры, чем его привлекала эта профессия и почему он ушел из нее в журналистику.

***

Мое грехопадение началось летом 2020 года. Я успешно выпустился из бакалавриата, получил красный диплом востоковеда и сдал вступительные экзамены в магистратуру. В этот период меня настигло тяжелое расставание с девушкой. Свое разбитое сердце я начал лечить железом — ударился в любимый спорт. И вскоре стал пожинать плоды в виде хорошей физической формы.

Хотелось извлечь из нее дивиденды. Первым, что пришло на ум, был стриптиз. Я уверен: каждый мужчина хоть раз примерял на себя роль стриптизера. Мне тоже было любопытно попробовать это амплуа. К тому же так я хотел заглушить сердечную боль — клин клином вышибают, как тогда казалось. Да и возраст подходил — мне был 21 год. Будь я старше и скучнее, вряд ли бы согласился на такую авантюру, а в тот момент ложка пришлась к обеду. И вот одним августовским вечером я просто загуглил, какие в городе есть стриптиз-клубы, и поехал в один из них.

Как стать стриптизером

«Чистая воля, не устремленная к цели», привела меня прямиком на кастинг. Приехал наобум, никак морально не подготовившись, зашел внутрь, объяснился с суровым охранником и сел ждать на кожаный диван. Обстановка околобордельная — все в черно-красных тонах. Вскоре на кастинг пришел еще один парень. Он рассказал, что недавно вернулся из армии и пытается устроиться в стриптиз-клуб уже в пятый раз. Очень серьезный и не слишком разговорчивый молодой человек был.

Спустя какое-то время к нам вышли ребята-танцоры и проводили на третий этаж в тренажерный зал. Без них мы бы в коридорах клуба запутались — схема здания слишком сложная. В зале проводили время уже выступившие. Кто-то отдыхал, кто-то репетировал танец к следующему шоу, кто-то тренировался. Там же появлялись и другие ребята, приехавшие на кастинг. Например, один парень из Таджикистана, который очень сильно переживал, что кто-то из знакомых увидит его в стриптиз-клубе. Еще был парень Леша — студент-филолог — и два бывших танцора, решивших устроиться заново.

Для храбрости нам вынесли поднос мартини и водкой в стопках, наполненных до краев. К моему удивлению, многие отказались, я же выпил три шота. После к нам пришел хореограф и принес те самые хрестоматийные стриптизерские костюмы на заклепках, которые можно сорвать одним резким движением. Мне достался рыжий комбинезон рабочего. Леше, как помню, — костюм заключенного.

Дальше нам рассказали, что кастинг будет проходить на сцене перед толпой девушек. Сначала, как нам объяснили, нужно пообщаться с Зазой. Мы переглянулись и начали спрашивать: «Что за Заза?» Ребята лишь загадочно улыбались. Потом надо выбрать девушку из зала, вывести ее на сцену и станцевать перед ней под музыку. Мы покивали головами, и тут хореограф добавил:

«А, да, вам еще нужно будет снять трусы».

Повисла драматическая пауза.

«Прямо на сцене снять трусы. Вы не тушуйтесь, это как в военкомате, — объяснил он. — Одну руку запускаете в трусы, прикрываетесь, а другой раздеваетесь — ничего не будет видно».

Не скрою, в тот момент у меня возникло желание развернуться и уйти. Но любопытство, любовь к адреналину и очевидное нежелание давать заднюю заставили меня усидеть на месте.

Как проходят кастинги для стриптизеров

Наконец нас провели в закулисье. Там на стене висел монитор, который показывал, что происходит на сцене. Первым вышел молодой человек из армии. Я особо не следил за ним, но заметил, что парень был в два раза меньше Зазы. Мы все еще не понимали, кто это, и танцоров это очень веселило. Они сказали, что Заза очень грязно шутит, и советовали прибедняться, говорить, что вы гномик и у вас маленький член.

Тем временем парень из армии уже вывел девушку на сцену, приготовился танцевать, как вдруг заиграл «Танец маленьких утят». Потом мне объяснили, что это типичная шутка на кастинге. Он пытался как-то нелепо импровизировать и под конец одним махом снял трусы без какой-либо на то отмашки. Я смотрел на это, как первые христиане — на единоверцев, которых терзали дикие звери в Колизее.

Я шел вторым. На сцене я наконец понял, что Заза — это двухметровый ярко накрашенный мужчина на каблуках. Я пребывал в таком состоянии аффекта, что, смотря в монитор, не просек эту фишку.

Последовал вопрос, что меня сюда привело. Я показал на свой костюм и ответил, что работаю сантехником, но параллельно преподаю языки, так что могу «натренировать язычок дорогих дам».

Зазу мой ответ удовлетворил настолько, что дальше взаимодействие по большей части шло не со мной, а с аудиторией.

Мне не пришлось снимать трусы. Толпа проявила милость к поверженному гладиатору и отвергла предложение Зазы раздеть меня. Избежав pollice verso (жест древнеримской толпы, обрекающий гладиаторов на смерть — прим. «Ленты.ру»), я немножко успокоился и начал присматривать жертву. Искал помоложе в компании друзей на кураже, чтобы наверняка не застеснялась и вышла со мной.

Выбрал юное и на вид не слишком испорченное создание, спустился к ней, взял за руку и вывел на сцену. Ее испуганный взгляд меня немного рассмешил и даже придал уверенности. Подумал, что кто-то в этот момент нервничает больше моего. Мне повезло, включилась типичная стриптизерская музыка — что-то из папки «Музыка для секса». Я как-то вертелся неуверенно вокруг стула, пытаясь двигаться плавно, удачно содрал костюм, дотанцевал и отпустил бедную девушку. Все закончилось чинно и благородно, хотя во время выступления мне казалось, что воздух на вкус аж острый — так сильно я волновался.

Мы пришли к девяти, а результаты объявили в районе часа ночи: из новеньких взяли только меня. Мы с ребятами ждали открытия метро, курили, болтали. Хореограф сказал приходить мне на следующий день в девять вечера на растанцовку. На самом деле изначально я подумывал устроиться в клуб барменом, но меня как-то сразу в танцоры записали. Отказываться не стал — уже был азарт.

Как официанты работают в стриптиз-клубах

Пришел на следующий день. Клуб открывался в 11 вечера, но официанты уже были на месте. На растанцовке хореографы мне объяснили, что я начну работать после того, как немного похожу в солярий, выучу хотя бы две шоу-программы и несколько раз побываю в стакане. Стакан — это круглая площадка на возвышении с шестом, к которой ведет лестница. Во время работы клуба на ней в дежурном порядке стоит какой-то парень и танцует. Но я вырывался из штанов, очень хотел начать.

«Ты волну-то хоть делать умеешь?» — спросил полноватый, хорошо одетый хореограф.

Я не умел. В ответ на это он пустил очень хорошую волну телом (с его комплекцией выглядело впечатляюще) и сказал идти домой. Другой хореограф, помоложе, сжалился и определил меня к официантам. Там меня сразу приняли.

В нашем клубе официанты чередовали форму одежды по дням недели. Система была такая: по четным дням мы работали в белой одежде, по нечетным — в черной, один день был «пляжным» — носили футболки и шорты. Начались мои трудовые будни. Мы протирали столы, раскладывали сервиз и салфетки.

В клубе играл клубняк. В то лето в топ-чартах был Cadillac Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) и каждую смену ездил мне по ушам. Я любил музыку не в прайм-тайм. Один диджей постоянно ставил ремиксы на классику 1980-х. Тогда я и сам позволял себе вдоволь потанцевать в зале под итало-диско.

Работа официантов оказалась едва ли не самой козырной, поскольку позволяла постоянно быть в контакте с девушками в зрительном зале. Что касается танцоров, то значительной долей их заработка оказалась консумация. Стриптизер после участия в шоу-программе спускается в зал, подсаживается к клиенткам и по возможности разводит их на заказ еды и алкоголя, с чего получает процент.

В первое время большое количество народа в клубе было для меня стрессогенным. Было сложно запомнить расположение всех столов. Тогда я был божьим одуванчиком и мешкал, когда меня просили поджечь ликерный коктейль B-52, совершенно не разбирался в посуде для алкоголя. Впоследствии я это все выучил. Привык к громкой музыке, начал больше курить — аж щеки впали. И вот когда я уже адаптировался, день на четвертый, я столкнулся с таким понятием, как Crazy Menu (с англ. «безумное меню» — прим. «Ленты.ру»).

Как проходит приват в стриптиз-клубах

Картина маслом — будний день, я обслуживал столик с двумя девушками. Мы здорово общались, и я даже стал надеяться на хорошие чаевые. И тут одна из них попросила позвать моего начальника. Я пришел в замешательство — непонятно, что это может мне сулить. Через некоторое время ко мне подошел шеф и отправил в гримерку со словами:

«Тебе сейчас все объяснят».

Сказать, что я был на интриге, — ничего не сказать. В гримерке меня встретил танцор и поздравил с первым приватом. Оказалось, что меня заказали в рамках Crazy Menu — это набор разных услуг для женщин, которые должен оказывать любой сотрудник клуба. Тогда я даже не знал, что такое существует.

Мой коллега стал объяснять, что я должен зайти практически голым в комнату, где меня будет ждать моя клиентка, плавно подвигаться перед ней, сделать комплимент, дать ей себя пощупать и в конце снять парео с паха.

«И запомни: лучший комплимент женщине — это не твои слова, а твоя эрекция. Только сразу ей член в рот не пихай», — коллега бывшего работника стриптиз-клуба.

Я разделся, встал перед коллегой в трусах и спросил:

«Это не большая проблема, что у меня член немного небритый?»

Я приспустил трусы, он посмотрел и ответил:

«Это большая проблема».

До меня донесли, что все сотрудники клуба должны были приходить на работу бритыми: или полностью гладкими, или подстриженными хотя бы под машинку. В этот момент зашел управляющий, и танцор ему рассказал о возникшем казусе. Управляющий по-отечески помотал головой: «Как так можно, как так можно?», и в конце концов отпустил меня в трусах, повязав сверху парео и благословив. Напоследок он посоветовал мне начать ходить в солярий.

Меня проводили до комнаты, где сидела девушка, столик которой я обслуживал. Она оглядела меня полностью и спросила, где мои очки.

Я растерянно спросил: «Лучше вернуться за ними?», на что получил решительный ответ: «Конечно! Это же твой образ!»

Не придумав ничего лучше, я молча захлопнул за собой дверь и убежал за очками. Тогда я про себя подумал, как все же здорово плутать по темным лабиринтам стриптиз-клуба в трусах, а не с голыми ягодицами.

Вернувшись, я пытался действовать по инструкции. Попытался пустить волну, взял ее руку, стал водить по себе, снял парео и… предстал перед ней в красных трусах-боксерах с персонажами из детской телепередачи «Улица Сезам».

— Почему в трусах? — Это мой образ!

Мы посмеялись, и я ей без купюр объяснил, что приват застал меня врасплох. Она не расстроилась, похвалила мое тело и попросила потрогать. Так мы просидели 15-20 минут. Она рассказала, что сама работает танцовщицей в мужском клубе и иногда приходит сюда отдохнуть. После выяснилось, что я неудачно захлопнул дверь, из-за чего мы не смогли ее открыть. Мы стучали, смеялись, звали на помощь, и нас в конце концов выпустили. Первый блин вышел комом, зато было забавно. Позднее я был во всеоружии и приходил на работу всегда бритым.

Что такое Crazy Menu

Потом я ознакомился и с другими пунктами Crazy Menu. А там — эвфемизм на эвфемизме сидит и эвфемизмом погоняет. Я очень долго смеялся над пунктом «Рассказать сказку на ночь». Если клиентка оплачивает эту услугу, то вы уезжаете вместе с ней из клуба, проводите вместе время, приходите к ней домой, и ты рассказываешь ей сказку на ночь. А дальше думайте в меру своей испорченности. Там еще было что-то вроде «Танца под луной» — это прогулка. И всякая банальщина — приватные танцы, массажи и так далее.

Пикантный нюанс состоял в том, что юридически часть помещений стриптиз-клуба была зарегистрирована как отель. И это развязывало руки для оказания услуг по тому самому Crazy Menu.

На самом деле пунктов там — вагон и маленькая тележка. Можно буквально срубить деньги на том, чтобы просто выйти покурить с клиенткой. Еще не зная этого, я как-то поддался на уговоры женщины, выпившей фантастическое количество коньяка, и вышел с ней на улицу. После меня поругали, что никак это не согласовал с начальником и, как следствие, ничего с этого не заработал.

В отличие от своих коллег, мне было стеснительно в лоб рекламировать себя. На все мои приваты намекали именно девушки. Наверное, проработав там подольше, я бы достиг самадхи (открытие «высшей истины» в буддизме и индуизме — прим. «Ленты.ру») от мира пикапа и мастерства продажника, но имеем что имеем.

Тем не менее опыт работы в стриптиз-клубе меня значительно раскрепостил, приучил к депиляции. Два года я даже ходил в солярий. Я внимал советам коллег по привлечению женщин, но в личной жизни не особо им следовал. Слишком лениво.

Сколько получают работники стриптиз-клуба

Все позиции Crazy Menu делились 50 на 50. В 2020 году приват стоил две тысячи рублей, я получал с него ровно половину. Говоря откровенно, зарплаты средненьких танцоров меня не сильно прельщали. Мне называли сумму около сотни тысяч рублей. Опытный стриптизер, конечно, мог заработать и до полумиллиона в месяц. Средний официант мог получать 200-300 тысяч рублей и больше.

Чаевые платили, но дамы были не особенно на них щедры. Все деньги мы складывали в общак, а дальше старший официант распределял их между нами. За смену мне удавалось насобирать порядка двух-трех тысяч рублей чаевых, из них начальник мне давал 300-500. Этого хватало только на пачку сигарет на день и проезд.

Работа на самом деле не сахар. И идут на нее не от хорошей жизни. Помню, у меня был коллега Влад — простой парень без образования. Он вернулся из армии, работал какое-то время охранником в провинции, а потом приехал покорять Москву и нашел себя в стриптизе. Другой коллега был из Нижнего Новгорода. Он учился в РАНХиГС на юриста, но у него умер отец. Ему приходилось не только обеспечивать себя, но и помогать семье.

Коллектив в стриптиз-клубе был одним из самых дружных в моей жизни. Как-то мы сидели с ребятами на кухне во время обеденного перерыва, рассказывали анекдоты, балагурили, и я озвучил им эту мысль.

Один официант ответил:

«А ты не подумал, что здесь тестостерона на целую армию хватит? Любая искра могла бы привести к непредвиденным последствиям».

Мне это показалось очень логичным

Кто ходит на мужской стриптиз

Стереотипно принято считать, что в стриптиз-клуб приходят чаще всего женщины постарше, избалованные, из категории MILF (термин обозначает привлекательных женщин в зрелом возрасте — прим. «Ленты.ру»). Однако мне показалось, что процентов 50-60 — это девушки 18-20 лет, приходящие за компанию. Взрослых женщин довольно часто можно было увидеть с их коллегами-мужчинами во время импровизированных корпоративов.

Работа в стриптиз-клубе показала мне, что на поведение девушки влияют не возраст, не образование и не социальный статус, а ее индивидуальная психологическая и сексуальная конституция. 30-летняя женщина может стесняться так же, как молоденькая девочка. И ровно наоборот. Если обобщать, девушки помоложе казались более любопытными, но в то же время и более стеснительными. На контрасте с ними респектабельные дамы постарше приходили уже готовенькими.

С психоактивными веществами в клубе я особо не сталкивался, но периодически слышал запах марихуаны.

Недостатки работы в стриптиз-клубе

Проработав в стрип-клубе, я понял, что женское внимание там — палка о двух концах. С одной стороны, это, конечно, приятно, с другой — это махровая объективизация. Те же шлепки по ягодицам, невнятные и подчас вульгарные подкаты. Встречался я и с откровенным хамством. Например, была клиентка, которая обругала моего коллегу южной внешности за «нерусскость».

Все это спустило меня с небес на землю. Я осознал, что женщины могут вести себя точно так же, как пьяное мужичье в кабаках. Я увидел женщин в расслабленном состоянии, в компании подруг — в естественной среде обитания без маски политеса и приличия.

Уволившись из стриптиз-клуба, я ни в коем случае не стал хуже относиться к женщинам. Я пришел к выводу, что профессионального стриптизера отличает не хорошее тело, не хорошая пластика, а хорошо подвешенный язык и умение понимать женскую психологию. Пропал из головы женский образ, навеянный ромкомами и продукцией компании Disney. Спали розовые очки.

Быть официантом в стрип-клубе сложно. Приходится работать в людном месте, где играет громкая музыка с выкрученными басами, и терпеть все это великолепие около 10 часов — примерно столько длится одна смена. Понятное дело, мало спишь, еще и постоянно на ногах: на работе ты обязан танцевать и как-то себя продвигать телом, как бы это ни звучало. А после работы зачастую ты продолжаешь взаимодействовать с гостьями и также толком не спишь.

Танцоры тоже всегда в мыле. Многим тяжело из-за комплекции. Большая мышечная масса — это крест, который нужно нести. Особенно если ты стремишься сохранить мобильность и хорошую пластику. Когда ты ведешь настолько нездоровый образ жизни, а тебе по работе необходимо поддерживать презентабельный внешний вид, в игру вступают анаболические стероиды. Они и компенсируют всю «вредность производства».

Тем более прием мужских половых гормонов — неплохое подспорье для настолько насыщенной коммуникации с женщинами. Это я сам понял позже, пристрастившись к этому. Ребята часто обсуждали между собой прием препаратов и давали друг другу советы. С культуристической точки зрения, форма коллег меня не слишком впечатляла, но в общем и целом они выглядели шикарно: хорошая одежда, загар, броские тату.

Как уволиться из стриптиз-клуба

Я наивно полагал, что смогу совмещать работу в клубе со спортом, учебой и преподаванием языков. Это было не так. На второй неделе работы я смирился с мыслью, что скоро уйду: хорошо покуролесил, ни о чем не жалею, но гештальт закрыт.

Моему уходу предшествовал яркий эпизод разговора с хозяином клуба. Он позвал меня в комнату, закурил тонкие сигареты и стал задавать откровенные вопросы:

«Много ли было у тебя женщин?», «Нравятся ли тебе женщины постарше?», «Как ты относишься к групповому сексу?»

Чувствуя мой конфуз, он сказал:

«У нас здесь не бордель. Мужчины, которые здесь работают, — это компаньоны»

Важно сказать, что последние дни работы меня просили выходить на смены с голым торсом — так общение с гостьями шло лучше. Я носил нательный крест, и в том последнем разговоре хозяин клуба отметил, что крестик стоит снять, а то мысли о религии будут смущать клиенток. В тот период жизни к атрибутам веры я относился гораздо серьезнее, чем к растительности на теле, поэтому эта просьба меня немного загрузила. Я подумал, что настал момент, когда нужно определяться: снимать мне крестик или надевать трусы. Я надел трусы и ушел из стриптиз-клуба по-английски. Написал, что приболел и исчез. Меня и не искали.

После такой неоднозначной страницы в моей биографии я понял, что градус необходимо только повышать, а сделать это можно тремя способами: уйти либо в порно, либо в политику, либо в журналистику. Перспектива мастурбации или занятия сексом на камеру не казалась мне большой крамолой, но и не представлялась достаточно скандальной. Для политики я стал слишком циничен.

Под конец магистратуры мне подвернулась возможность постажироваться в одном информагентстве, и я сделал свой выбор — стал новостным журналистом. Я глубоко убежден, что моя нынешняя работа в российской журналистике — прямое следствие работы в стриптиз-клубе.