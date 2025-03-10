Как Шрек стал соседом Ильича

Скульптуру Шрека обнаружили во дворе у проходной завода холодильного оборудования «Искра». Откуда она там взялась и как на нее посмотреть?

© Кадр из мультфильма «Шрек»

На территории завода холодильного оборудования «Искра», по адресу Павловская улица, 27/29 в Москве обнаружен памятник Шреку и его говорящему другу — Ослу. Необычную городскую достопримечательность даже можно найти на Яндекс-картах. В пяти метрах от него стоит оставшийся с советских времен Ильич. Как пишет Telegram-канал «Архитектурные излишества», «памятники Ленину и Шреку мирно уживаются в пространстве постсоветских смыслов».

Завод уже ничего не выпускает, помещения предприятия давным-давно сдаются в аренду. В начале 2000-х годов в одном из сдаваемых в аренду заводских помещения размещалась частная мастерская, делавшая садовые скульптуры, декорации и всяческого реквизита из гипса. Одно из их нереализованных изделий — скульптура Шрека — установлена во дворе завода прямо напротив проходной. Чтобы ее увидеть, нужно либо смотреть во двор с улицы через щель, либо попросить охранника пустить вас на пару минут во двор. Обычно вахтер пускает без лишних расспросов.

Кроме Шрека, во дворе также присутствуют сваренные из металлического хлама инсталляции, посвященные кризисам 1998, 2008 и 2014 годов.

© Фото: Мария L. / Фотобанк Лори

Свои Шреки есть не только в Москве, но еще и в Кемерово, и в Минусинске. Московский — самый монументальный, у него у единственного есть роскошный постамент.

Шрек с завода «Искра» уже немолод — ему больше шести лет, и за это время скульптура порядочно пообтрепалась. С каждым годом фигура все больше напоминает горгулью с готического собора.

Напомним, что ранее между домами 6 и 8 по Ленинскому проспекту в Москве были обнаружены супрематические скульптуры, выполненные по мотивам работ Малевича.