Почему тесть Василия Шукшина собирался убить актера

Мало кто знает о том, что до Лидии Федосеевой Василий Макарович Шукшин был несколько лет женат на своей односельчанке Марии Шумской. Этот брак едва не кончился трагически. Дело в том, что тесть собирался убить Шукшина и даже специально для этого приезжал в Москву.

© Кадр из фильма «Калина красная»

Первая любовь

Василий Макарович Шукшин родился в 1929 году в алтайском селе Сростки. Именно у себя на родине будущий актер и писатель встретил свою первую любовь. Шукшину едва исполнилось 15 лет, когда Мария Шумская появилась в Сростках. В неопубликованном при жизни Василия Макаровича рассказе «Письмо любимой» он вспоминал: «Она была приезжая – это поразило мое воображение. Все сразу полюбилось мне в этой девочке: глаза, косы, походка...». А узнав о том, что из-за Марии один школьник пытался покончить с собой, Шукшин и вовсе потерял голову.

Свою первую любовь Василий Шукшин пронес через годы. За время романа с Марией Шумской он успел поучиться в Бийском автомобильном техникуме, который, кстати, так и не окончил, поработать в колхозе, послужить на флоте. После того, как Шукшина комиссовали по болезни, он учительствовал в родном селе и даже был директором местной школы. Шумская тоже получила образование и тоже работала в школе учителем. Однако в возрасте 25 лет Шукшин, открывший в себе писательский талант, решил резко изменить свою жизнь.

Брак и новая пассия

В 1954 году Василий уехал в Москву поступать во ВГИК. Чтобы собрать деньги сыну на дорогу в столицу, мать продала корову. Впрочем, жертвы оказались не напрасными: Шукшин действительно поступил учиться на режиссерский факультет ВГИКа в мастерскую Михаила Ромма. А Мария Шумская осталась в Сростках. Правда, как утверждает Лариса Ягункова, автор книги «Василий Шукшин. Земной праведник», летом Шукшин неизменно приезжал к Шумской. Мало того, в 1956 году влюбленные официально оформили брак.

Впрочем, именно после того, как молодые люди расписались, все пошло наперекосяк. Некоторые биографы считают, что с этого момента Василий Шукшин вообще перестал бывать в Сростках. И это неудивительно: у него появилась новая пассия. Ею стала студентка ВГИКа Лидия Александрова. Пара обосновалась в общежитии на Трифоновской. Несмотря на то, что Шукшин уже тогда злоупотреблял спиртными напитками и поколачивал Александрову (об этом рассказывали многие знакомые Шукшина и Александровой), они прожили вместе до 1960-х годов.

«Нестерпимо больно»

Понятно, что законная жена Василия Шукшина догадывалась о том, что происходит с ее супругом в далекой Москве. Да и соответствующие слухи до Сростков, несмотря на дальнее расстояние, все же дошли. Поэтому в столицу отправился отец Марии Шумской. Если верить Федору Раззакову, автору издания «Свет погасших звезд. Люди, которые всегда с нами», тесть намеревался убить Шукшина за то, что тот оказался неверен его дочери. К счастью, Шумский отказался от своего плана, но будучи в Москве удостоверился в том, что Шукшин действительно полюбил другую женщину.

Узнав от отца подробности жизни мужа, Мария Шумская решила порвать с Шукшиным. Тем не менее Шукшин в 1963 году приехал в Сростки снимать фильм «Живет такой парень». Вместе с ним была и Александрова, которой предстояло сыграть роль библиотекаря. Шумская для того, чтобы не встречаться с Шукшиным, на время отправилась учительствовать в Горно-Алтайск. Через много лет Шукшин и Шумская все же встретились. Мария сказала ему о том, что он разрушил ее жизнь, и посоветовала поменьше пить. После этих слов, как писал сам Шукшин, ему стало «нестерпимо больно».