Как в СССР начался «парад суверенитетов»

Ровно 35 лет назад, 11 марта 1990 года, Верховный Совет Литовской Республики объявил о восстановлении действия Конституции Литвы 1938 года и выходе из состава СССР. Литва стала первой союзной республикой, провозгласившей независимость, и дала старт так называемому «параду суверенитетов» — когда одна за другой советские республики принимали декларации о независимости. Это решение оказалось полной неожиданностью для Михаила Горбачева и партийной верхушки СССР, однако его нельзя назвать спонтанным. Еще с 1988 года, причем при поддержке части советской номенклатуры, в Литовской ССР крепло движение «Саюдис», которое довольно быстро превратилось в мощную политическую силу и сыграло решающую роль в сецессии. В ответ на Акт о независимости Литвы власти СССР начали экономическую блокаду республики и попытались заставить литовцев изменить свое решение. А в начале января 1991 года на улицах Вильнюса появились танки и бойцы спецподразделения «Альфа». О том, как события в Литовской ССР стали началом конца единой страны, — в материале «Ленты.ру».

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Парад суверенитетов

С 1988 года СССР постоянно лихорадило: то и дело в разных частях страны вспыхивали конфликты. Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье — это далеко не полный список горячих точек. В этот же период начался «парад суверенитетов»: 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР принял декларацию, провозгласившую верховенство местных законов и органов власти. Аналогичные декларации в 1989 году приняли Литовская ССР, Латвийская ССР и Азербайджанская ССР. В 1990 году к ним присоединились остальные республики, включая РСФСР.

Процесс подогревался растущим интересом советской молодежи к национальным культурам и истории и становился необратимым

В прибалтийских республиках дискуссии о суверенитете начались еще в середине 1980-х годов.

На этой волне прошла череда мирных протестов, музыкальных фестивалей и конкурсов, получивших название «Поющая революция» (лит. dainuojanti revoliucija). Самым крупным и значимым был Эстонский праздник песни, история которого к тому моменту насчитывала около 120 лет.

По его примеру в Литовской ССР появился клуб Lituanica, проводивший фестивали с 1984 года, а в 1988-м в Вильнюсе состоялся знаменитый «Рок-марш», организованный молодежными объединениями

На такие события съезжались тысячи людей, обменивались мнениями, что, естественно, только усиливало националистические настроения и способствовало объединению единомышленников в кружки и независимые общества.

Поддержали перестройку?

В Литовской ССР сторонники реформ объединились в движение «Саюдис» (также известное как «Литовское движение за перестройку»). В отличие от польской «Солидарности», имевшей сильные рабочие корни, оно в основном состояло из представителей творческой интеллигенции, ученых и деятелей культуры.

3 июня 1988 года в большом зале Академии наук Литовской ССР около 500 активистов официально оформили движение, приняли общую программу и начали выпуск агитационных материалов.

Движение возглавил Витаутас Ландсбергис — музыковед, который впоследствии стал первым главой государства

При этом движение пользовалось популярностью: на первом учредительном съезде в октябре 1988 года присутствовало около 180 тысяч человек.

Любопытно, что изначально активисты выступали не за выход из СССР, а за широкую политическую, экономическую и культурную автономию, поддерживая реформы Михаила Горбачева

Однако постепенно движение склонилось к идеям полной независимости.

Балтийский путь

«Саюдис» использовал различные методы для продвижения своей повестки. Движение созывало массовые митинги, чтобы продемонстрировать народную поддержку.

Партийные бонзы сначала избегали этих собраний, но постепенно начали участвовать в них

Самая знаменитая акция за независимость того периода получила название «Балтийский путь». Она объединила все три республики.

2 млн человек встали в живую цепь, протянувшуюся почти на 600 километров — от башни Длинный Герман в Таллине до башни Гедиминаса в Вильнюсе

Дата была выбрана символически: событие приурочили к 50-летию со дня подписания пакта Молотова — Риббентропа, по которому независимые Латвия, Литва и Эстония отошли в зону влияния СССР и были присоединены к нему в 1940 году.

Любопытно, что вхождение прибалтийских республик в состав СССР не признавали ряд иностранных государств, включая США

В Латвии, Эстонии и Литве это решение считается началом «советской оккупации», хотя на самом деле союзному центру не пришлось силой захватывать будущие советские республики — там уже существовало свое большевистское движение.

Однако Михаил Горбачев пошел навстречу, и 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР принял резолюцию, признавшую существование секретного протокола к пакту и осудившую его

Это подогрело националистические настроения и укрепило версию о «советской оккупации».

В феврале 1989 года «Саюдис» заявил, что Литва была насильственно аннексирована СССР и что конечной целью движения является восстановление независимости

Победный путь

Политическая стратегия движения «Саюдис» включала участие в двух всеобщих выборах: в Верховный Совет СССР и в Верховный Совет Литовской ССР.

Последние из них проходили в феврале-апреле 1990 года. Впервые с момента избрания Народного сейма в 1940 году к ним были допущены некоммунистические кандидаты.

При этом «Саюдис» отказалось стать партией, решив поддержать кандидатов от партий и независимых, основываясь на их личных качествах. В результате они получили две трети голосов и заняли 91 из 135 мест

Это обеспечило «Саюдису» политическую легитимность и институциональную власть, необходимые для продвижения идеи независимости.

Первые на выход

На первом же заседании парламента, которое состоялось 11 марта 1990 года, депутаты во главе с Витаутасом Ландсбергисом приняли Акт о восстановлении независимого Литовского государства.

Литва стала первой из союзных республик, которая провозгласила свою независимость и вышла из состава СССР

Эта декларация основывалась на утверждении, что присоединение Литвы к СССР в 1940 году было незаконным, а Акт о независимости 1918 года и указ Учредительного собрания 1920 года сохраняют свою силу.

Михаил Горбачев отклонил декларацию, поскольку законной процедуры выхода из СССР не существовало

Однако на практике сецессия произошла. Стало окончательно ясно, что все эти годы СССР держался на негласном договоре элит. Но разрастающийся экономический кризис, рост националистических настроений, межэтнические конфликты и давно назревшая необходимость перемен разрушили этот договор.

Блокада начинается

Однако союзные власти попытались спасти ситуацию.

14 апреля 1990 года Михаил Горбачев пригрозил Литве экономической блокадой, если та не отменит свое решение, а уже через несколько дней угроза была реализована — в республику прекратили централизованные поставки нефти и газа.

Это привело к дефициту электроэнергии, продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости.

В Литве произошедшее объявили «актом агрессии» и начали разрабатывать антиблокадные меры

По сути, действия центра заставили местные власти централизовать управление, усилить регулирование использования ресурсов и искать альтернативных торговых партнеров, что непреднамеренно ускорило переход к рыночной экономике.

Самосожжение

Блокада запомнилась одним трагическим событием.

26 апреля 1990 года 52-летний житель города Мариямполе Станисловас Жемайтис в знак протеста против блокады совершил акт самосожжения прямо напротив Большого театра в Москве

Однако ни Литва, ни СССР не изменили своих позиций после этого случая.

Местные власти сдались только к концу июня 1990 года и объявили 100-дневный мораторий на Акт о независимости.

415,5 млн рублей, или 1,5% ВВП, — именно столько стоила Литве блокада

Но напряженность продолжала расти.

Комитет спасения

В январе 1991 года самопровозглашенный Комитет национального спасения Литвы во главе с первым секретарем Миколасом Бурокявичюсом объявил о восстановлении в республике советской власти и призвал центр на помощь.

С этой позицией не согласились их противники. Председатель Верховного Совета Литвы, лидер «Саюдиса» Витаутас Ландсбергис, охарактеризовал новую структуру как «марионеточную» и заявил, что ее решения «абсолютно необязательны для граждан».

Договориться сторонам так и не удалось.

Танки и стрельба

В ночь с 12 на 13 января 1991 года конфликт достиг своего пика.

Военнослужащие советского гарнизона, десантники, бойцы спецподразделения «Альфа» и ОМОНа при поддержке тяжелого вооружения взяли под контроль телецентр и телевизионную башню в Вильнюсе

Начались массовые столкновения, в которых погибли 14 человек (13 гражданских и офицер специальной группы 7-го управления КГБ СССР «Альфа» лейтенант Виктор Шатских), еще сотни получили ранения.

Кто именно был зачинщиком беспорядков, остается неизвестным. Однако те события стали своеобразным камнем преткновения.

В Литве настаивают, что произошедшее было актом военной агрессии и попыткой оккупации, а операция планировалась высшим военным руководством СССР. По уголовным делам о событиях того дня проходили подозреваемыми несколько десятков граждан России, Белоруссии и Украины, включая бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Большинство из них были осуждены заочно.

Но все обвиняемые и осужденные настаивали, что приказа захватывать власть у них не было. Напротив, был приказ действовать осторожно и поддерживать порядок

Новый договор?

На фоне «парада суверенитетов» Михаил Горбачев предложил заключить новый Союзный договор, в котором права республик были бы существенно расширены. В декабре 1990 года IV Съезд народных депутатов, высший орган государственной власти в СССР, принял решение провести референдум о сохранении страны и разработке нового Союзного договора.

Референдум стал единственным в своем роде примером прямой демократии в истории Советского Союза.

Голосование было назначено на 17 марта 1991 года. Гражданам нужно было ответить «Да» или «Нет» на один вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека?»

При этом не все республики участвовали во всесоюзном референдуме. Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдавия и Армения отказались от централизованного голосования. Референдум там проводился лишь в отдельных районах: участки для голосования работали на предприятиях, в организациях и воинских частях.

Из 185,6 миллиона граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллиона человек, то есть 79,5 процента.

113,5 млн человек высказались за сохранение СССР

Она развалилась

В марте 1991 года многим еще казалось, что у «обновленного» Советского Союза есть шанс, и при всех очевидных проблемах удастся избежать государственного переворота и гражданской войны. По итогам голосования 23 апреля в Ново-Огарево Михаил Горбачев и руководители девяти бывших советских республик (некоторые из них формально оставались таковыми), выразивших готовность подписать новый Союзный договор, приняли «Совместное заявление» о программе действий по сохранению обновленного государства.

Именно тогда все подписанты согласились на отделение шести не самых крупных республик: Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Грузии и Армении. За ними оставили право самостоятельно решить вопрос о присоединении к Союзному договору

Иными словами, в апреле 1991 года в Советском Союзе фактически осталось девять республик вместо пятнадцати.

«Заявление» стало первым значительным шагом к юридическому оформлению нового «уменьшенного» СССР.

Летом 1991 года был разработан проект договора о Союзе суверенных государств (ССГ), подписание которого было назначено на 20 августа.

Однако неудачная попытка Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 18-21 августа помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора и окончательному распаду страны.

После неудавшейся попытки государственного переворота независимость Литвы получила международное признание. США признали ее 2 сентября 1991 года

Государственный совет СССР окончательно признал независимость Литвы спустя четыре дня — 6 сентября.

В том же месяце Литва стала членом Организации Объединенных Наций (ООН).

«Сопротивлялись советскому гнету»

Россия вывела армейские формирования с территории Литвы 31 августа 1993 года, что ознаменовало конец военного присутствия.

На момент вывода группировки там было дислоцировано до 35 тысяч военнослужащих, 1 тысяча танков, 180 военных самолетов и почти 2 тысячи бронетранспортеров.

В результате имущество было брошено, а люди и техника размещались практически в чистом поле — без подготовленных казарм для солдат и жилья для офицеров и их семей.

Для нас это был настоящий конец Второй мировой войны. Оккупированные, но никогда не умолкающие литовцы решительно сопротивлялись советскому гнету и продолжали бороться за свободу. Мы дорожим нашей свободой и поддерживаем другие страны, которые все еще борются! Гитанас Науседа президент Литвы

«Ксенофобия — это база»

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович, в современной Литве действительно распространена мифология, согласно которой литовцы запустили сепаратистские процессы в СССР.

В крайней форме эта мифология доходит до утверждения «Литва развалила Советский Союз». На самом деле центробежные тенденции проявились в прибалтийских республиках почти одновременно и затем практически одновременно начали проявляться в других союзных республиках Александр Носович политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru

По его мнению, возникновение сепаратизма на окраинах СССР стало результатом как грубых политических просчетов Михаила Горбачева и Политбюро, которое само инициировало создание в прибалтийских республиках общественных движений, ставших впоследствии сепаратистскими, так и объективных особенностей советского строя, проявивших себя в момент кризиса.

Говоря об отношении к русским, Александр Носович подчеркнул, что в Литве исторически высок уровень ксенофобии, в том числе по отношению к полякам, белорусам и евреям. «Литовская нация и культура возникли из выделения и обособления себя из других, вышеперечисленных культур и народов, значительно более сильных и влиятельных, и потому представляющих угрозу для выживания литовской идентичности», — пояснил он.

Поэтому ксенофобия для литовского общества и государства — это база, и она будет в нем воспроизводиться, в том числе по отношению к русским Александр Носович политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru

При этом, по словам эксперта, для властей Литвы главное сейчас — поддержание фоновой напряженности в отношении России и Белоруссии.