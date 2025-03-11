Что такое перестройка и к чему она привела СССР

Перестройка — название, которое закрепилось за политическим курсом СССР в период с 1985 по 1991 год. Курс проводило руководство страны во главе с Михаилом Горбачёвым и его сторонниками, чтобы преодолеть накопившиеся кризисные явления. Однако в итоге перестройка привела к развалу СССР.

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Эксперт статьи:

лия Коваленко доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова

Причины перестройки

В середине восьмидесятых годов Советский Союз переживал непростые времена. Начинал падать темп роста экономики и промышленности, в том числе из-за дорогостоящей гонки вооружений во время холодной войны с США. Некоторые продовольственные и непродовольственные товары были в дефиците.

Продажа сырья и топлива в другие страны приносила валютную выручку, но её хватало только на решение текущих задач, а на модернизацию экономики средств производства не хватало в полном объёме.

К стагнации также привело техническое обновление оборудования на советских предприятиях от западных.

Многие граждане не могли себе позволить желаемых вещей, таких как модная современная одежда, просмотр зарубежных фильмов, путешествия по миру, а также прослушивание любимой зарубежной музыки, что порой вызывало недовольство населения.

Также, особым фактором было участие СССР в афганской войне. Она длилась с 1979 по 1989 год, унесла жизни 15 тыс. наших советских воинов-интернационалистов и требовала серьёзных затрат.

Что СССР делал в Афганистане?

Советские войска сражались против афганских моджахедов, которых поддерживало НАТО.

СССР в этом конфликте защищало южные границы своей страны и поддерживала Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА), которая пришла к власти в 1978 году в результате революции и провозгласила курс на строительство социализма. Возможную победу оппозиции советские власти воспринимали как угрозу национальной безопасности своей страны.

НАТО, в том числе США, наоборот, не хотели допустить роста влияния СССР в Азии.

Проще говоря, экономика была не в лучшей форме. Становилось ясно: если ничего не менять, то СССР перестанет быть сильной экономической державой.

Начало перестройки

Лидером перестройки стал харизматичный и красноречивый новый генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, которого избрали на этот пост 11 марта 1985 года.

На пленуме ЦК КПСС, который прошел в апреле, Горбачёв объявил курс на «ускорение социально-экономического развития» страны. Он подразумевал:

крупные вложения в машиностроение,

реформу управления агропромышленным комплексом,

больше свобод для частной трудовой деятельности,

обеспечение граждан товарами народного потребления,

внедрение рыночных отношений,

антиалкогольную кампанию.

Последняя должна была повысить производительность труда и снизить в стране количество преступлений, совершенных нетрезвыми людьми. В итоге в СССР существенно ограничили продажи спиртного.

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Однако последствия кампании оказались двоякими. С одной стороны, производительность труда действительно увеличилась. Также сократилось количество преступлений «по пьяной лавочке» и снизилась смертность.

С другой — расцвёл теневой рынок алкоголя, цены на него взлетели. А из-за ограничения выпуска спиртного серьёзно сократились доходы государства.

Термин «перестройка» Михаил Горбачёв впервые употребил на январском пленуме ЦК КПСС в 1987 году.

Помимо «ускорения» она подразумевала «решительное преодоление застойных процессов и слом механизма торможения».

По словам Горбачёва, это означало избавление от остатков «культа личности» Сталина, борьбу с коррупцией, справедливое распределение материальных благ между населением и демократическую свободу граждан.

Таким образом перестройка в СССР затронула не только экономический, но и политический вектор развития страны.

Гласность и отмена цензуры

Один из синонимов перестройки — гласность. В те годы реабилитировали сотни тысяч узников ГУЛАГа, сняли запреты на книги литераторов-диссидентов, начали свободно продавать произведения зарубежных классиков.

В печати практически исчезла цензура, и люди зачитывались свободолюбивыми «Аргументами и фактами» и журналом «Огонёк». На телевидении все рейтинги била программа «Взгляд», которую вёл Влад Листьев. Привыкшие к строгим передачам Центрального телевидения советские люди с нетерпением ждали каждого её выпуска.

В студии «Взгляда» открыто обсуждались злободневные проблемы, та же война в Афганистане, темы отношений молодёжи, а в качестве музыкальных пауз транслировались клипы западных исполнителей.

На Ленинградском телевидении выходила не менее популярная программа «Музыкальный ринг», где выступали представители «Ленинградского рок-клуба» и музыканты из других городов. Тогда же в стране стали появляться неформальные движения — панки, рокеры, металлисты и другие.

На больших экранах стали показывать откровенные фильмы на остросоциальные темы — «Интердевочка», «Маленькая Вера», «Авария — дочь мента» и т. д. Они без прикрас демонстрировали нравы современной молодёжи и конфликты отцов и детей — людей старшего поколения и молодых людей, которые прониклись новыми веяниями.

В отечественную экономику стали активно привлекать западные инвестиции. Первым партнёром СССР в этом вопросе стала Финляндия, позже к ней присоединились Великобритания, ФРГ, Канада и Италия.

В 1990 году в Москве открылся первый «Макдональдс». Будучи президентом СССР, Михаил Горбачёв активно поощрял партнёрства с иностранными государствами и принимал законы, которые давали этому зелёный свет.

С поста министра иностранных дел СССР сместили Андрея Громыко, которого западные дипломаты прозвали «Господин "нет"» за неуступчивость. Его место занял более гибкий Эдуард Шеварнадзе.

Михаил Горбачёв несколько раз встречался с президентом США Рональдом Рейганом, что тоже стало большим шагом на сближение с Западом.

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Главы сверхдержав проводили переговоры о ядерном разоружении, которые позже привели к сокращению и уничтожению части запасов ядерного оружия с обеих сторон.

В 1989 году по многим странам современной Восточной Европы прокатилась волна «бархатных революций». В результате Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Албания, Югославия и Болгария фактически покинули социалистический блок и тоже взяли курс на западную демократию.

Советское руководство этому не препятствовало.

Ход перестройки

С началом перестройки появилось кооперативное движение. Принятый в 1988 году закон «О кооперации в СССР» закрепил за кооперативами право заниматься любыми легальными видами деятельности. Стали появляться коммерческие кооперативы — аналоги современных фирм, где можно было покупать одежду, продукты, мебель и другие товары.

В крупный сектор народного хозяйства кооперативная деятельность не превратилась, но при этом позволила многим членам кооперативов нарастить стартовый капитал, который в 1990-е годы лёг в основу их частного бизнеса.

Помимо кооперативов элементами рыночной экономики в те годы стали фермерские хозяйства и первые коммерческие банки — «Союз-банк», «Патент» и другие. Начала развиваться оптовая торговля, появились договорные цены.

У жителей страны выросли зарплаты, пенсии и пособия, однако объём производства товаров и услуг за ними не успевал. Проще говоря, деньги были, но на них нечего было купить.

Это привело к дефициту, очередям и введению талонов, а вместе с тем — процветанию чёрного рынка, где люди могли приобрести нужные им вещи или продукты втридорога.

Таким образом в разгар перестройки в СССР образовался микс социалистической и рыночной экономик.

В 1989 году в СССР впервые прошли выборы народных депутатов — условно свободные и альтернативные. Работали избирательные штабы кандидатов, проводилась агитация.

Хотя 87% избранных парламентариев были членами КПСС, многие из них позиционировали себя как противников коммунизма.

К 1990 году КПСС фактически разделилась внутри на несколько платформ:

демократическую, которая выступала за переход к рыночной экономике;

марксистскую, которая ратовала за единство партии, отмену номенклатурных привилегий и использование рыночной экономики для построения социализма;

большевистскую, которая хотела оставить всё по-старому и продолжать жить по заветам Ленина.

На третьем съезде депутаты добилась отмены монополии КПСС на власть, легализовав многопартийность. Так в 1990 году появилась всем хорошо известная партия ЛДПР.

В марте 1990 года народные депутаты учредили должность президента СССР, на которую избрали Михаила Горбачёва. В мае они же выбрали Бориса Ельцина председателем Верховного совета РСФСР, а в июне приняли декларацию о государственном суверенитете. Это был первый шаг к отделению России от остальной части Советского Союза.

Отделение союзных республик

На фоне «смутного времени» в других республиках СССР начались народные волнения. В 1988–1989 годах Латвия, Литва и Эстония приняли собственные декларации независимости, что фактически означало их выход из Советского Союза.

23 августа 1989 года более двух миллионов жителей Прибалтики выстроились на митинге в живую цепь в знак своего желания жить вне СССР. Позже их примеру последовала Молдавия. Так начался «парад суверенитетов».

Во многих республиках он сопровождался националистическими настроениями. Например, в Кишинёве «Народный фронт Молдовы» требовал заменить государственный молдавский язык на румынский и в дальнейшем войти в состав Румынии, что вызвало недовольство русскоязычных жителей республики. Это привело к вооружённым конфликтам и появлению непризнанной Приднестровской ССР.

В 1987–1988 годах обострился конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. В обеих республиках начались массовые погромы и насильственные выселения «чужаков».

После попыток Абхазии выйти из состава Грузии в стране возникла многотысячная демонстрация за независимость, которая была подавлена, но тоже привела к серьёзным жертвам.

В июне 1990 года в киргизском городе Ош произошли столкновения между киргизами и этническими узбеками. В Узбекистане авторитет советской власти также сильно подорвало «хлопковое дело» — широкая огласка коррупционных преступлений, совершённых в период руководства республикой Шарафом Рашидовым.

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В Таджикистане, Казахстане и других республиках Центральной Азии стали притеснять русских, что вынудило многих из них уехать. Резкая убыль населения и нехватка рабочих рук плохо сказалась на местных экономике, медицине и промышленности.

К декабрю 1991 года свои декларации независимости были у всех пятнадцати советских республик.

Августовский путч и развал СССР

Во власти и среди простых жителей было немало противников Михаила Горбачёва и его реформ. Волнения в союзных республиках ставили под серьёзную угрозу существование СССР.

Чтобы сохранить Советский Союз, а заодно убрать Горбачёва с поста президента страны и изменить выбранный им курс, несколько коммунистов провозгласили Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В него вошли министр обороны СССР Дмитрий Язов, вице-президент СССР Геннадий Янаев, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, председатель КГБ СССР Владимир Крючков и другие.

В августе 1991 года Михаил Горбачёв отдыхал на своей даче в Крыму. Представители ГКЧП отправились туда и предложили ему добровольно сложить полномочия, но тот отказался. Тогда Горбачёва заблокировали в доме, отключив ему все каналы связи, в том числе и тот, который управляет стратегическими ядерными силами СССР.

19 августа в столице было введено чрезвычайное положение. Через СМИ жителям объявили о создании ГКЧП и о том, что Михаил Горбачёв не может исполнять обязанности по состоянию здоровья.

К центру Москвы по приказу Дмитрия Язова потянулись колонны военной техники. Глава РСФСР Борис Ельцин признавать ГКЧП отказался и публично объявил об этом, стоя на танке возле Белого дома (ныне — Дом правительства) перед несколькими тысячами союзников. Ему также удалось дать интервью норвежскому телевидению, которое облетело весь мир.

На центральные улицы столицы вышли сотни тысяч людей, которые живыми щитами блокировали движение военной техники.

Защитники Белого дома вооружались арматурами и бутылками с зажигательной смесью.

В этот же день Ельцин подписал указ, который характеризовал создание ГКЧП как попытку государственного переворота. Его активно поддерживали соратники по всей стране, в частности мэр Ленинграда Анатолий Собчак. Сторонники демократии выходили на митинги не только в Москве и Ленинграде, но и в Свердловске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах.

Телевизионные каналы прекратили свое вещание и показывали балет «Лебединое озеро», который после стал символом августовского путча. В Москве ввели комендантский час.

Бориса Ельцина публично поддержали многие артисты — Мстислав Ростропович, Маргарита Терехова, Алексей Балабанов и другие. Рок-группы «Алиса», «Машина времени», «Чёрный обелиск», «Коррозия металла» и другие 22 августа организовали в честь сторонников демократии концерт «Рок на баррикадах».

В ГКЧП тем временем обсуждали план штурма Белого дома, но не решились на него.

Из-за многотысячных митингов во всей стране и боязни кровопролития 21 августа Дмитрий Язов вывел войска из столицы, а на следующий день ГКЧП объявил о самороспуске. Все его члены были смещены со своих постов и арестованы. Спустя несколько лет их амнистировали.

Во время попытки переворота Борис Ельцин переподчинил себе органы исполнительной власти, хозяйственные предприятия страны, КГБ и МВД. Деятельность КПСС была приостановлена, центральный комитет КПСС и Кабинет министров — распущены.

Михаил Горбачёв формально оставался президентом СССР до 25 декабря 1991 года. В этот день Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения, которые поставили точку в истории Советского Союза.

Итоги перестройки

О них спорят до сих пор.

С одной стороны, люди получили обещанную свободу и демократию. Или, как говорят скептики, «джинсы, видеомагнитофоны и баночное пиво».

Рухнул железный занавес, у жителей новой России и стран СНГ появилась возможность путешествовать и переезжать в другие страны без страха быть признанными диссидентами на родине.

В Россию пришли многие иностранные бренды и компании, начали вещание западные музыкальные каналы вроде MTV, стали приезжать с концертами рок-идолы вроде Scorpions и Prodigy.

Многим удалось построить свой бизнес, приобрести недвижимость и обеспечить себя и свои семьи на годы вперед.

Окончательно пропала цензура, скакнул технический прогресс, появился доступ к импортным лекарствам и лечению за рубежом.

С другой стороны 1990-е годы стали для страны объективно сложным временем. Разорились многие предприятия, началась безработица, людям месяцами не платили зарплату.

Деньги стремительно обесценивались, стоимость товаров в магазинах менялась чуть ли не каждый день. Кооперативы стали мишенью рэкетиров. Рос уровень преступности, процветал бандитизм, который погубил многих молодых ребят, мечтающих о красивой жизни. Молодёжь подсаживалась на алкоголь и наркотики, которые можно было спокойно достать в любом городе.

В геометрической прогрессии росла пропасть между богатыми и бедными, которая сохранилась и по сей день.

Упал уровень образования и в целом национального самосознания населения. Люди попросту не понимали, как им жить, когда старые идеалы рухнули, а новые ещё не возникли. Из кризиса страна начала выбираться только в двухтысячные.

По сей день вокруг перестройки витает много теорий заговора, в том числе о том, что Горбачёв и его сторонники развалили страну искусственно по просьбе Запада, для которого СССР был костью в горле.

Как бы то ни было, перестройка навсегда останется важнейшим событием в российской и мировой истории.