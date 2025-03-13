В Великобритании на аукцион выставили уникальную римскую монету

В Великобритании уникальную для страны древнеримскую монету 69 года нашей эры выставили на аукцион. Об этом пишет Express & Star.

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Монету, отчеканенную в период краткого правления Авла Вителлия, обнаружил кладоискатель-любитель, который исследовал поле рядом с городом Кингсуинфорд, графство Уэст-Мидлендс, в мае 2024 года. Он отдал находку на экспертизу специалистам Британского музея, которые подтвердили ее ценность, однако в итоге вернули.

Теперь кладоискатель выставил ее на аукцион, который состоится 27 марта. Представитель аукционного дома Марк Ханнэм заявил, что монета I века уникальна для Великобритании, так как обычно там находят римские монеты III-IV веков нашей эры. Эксперт заявил, что ее цена может составить от трех до шести тысяч фунтов стерлингов (от 337 до 675 тысяч рублей).

Авл Вителлий был одним из правителей так называемого Года четырех императоров — гражданской войны в Риме 68-69 годов. За этот год, помимо Вителлия, императорами успели побывать Сервий Сульпиций Гальба и Марк Сальвий Отон. Победителем противостояния вышел Тит Флавий Веспасиан.

Монета обладает особой ценностью для коллекционеров из Уэст-Мидлендса, потому что стала старейшей подобной находкой в регионе и сохранилась почти в идеальном состоянии. «Для меня она в первую очередь рассказывает историю времени и императора. Она украсит любую коллекцию, а я бы с удовольствием использовал ее во время своих лекций», — сказал Ханнэм.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель-любитель нашел 11 редких монет XIV века. Клад был найден на полуострове Блэк-Айл в Шотландии.