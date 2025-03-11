«Заключил тайную сделку»: как Горбачев получил высшую власть

40 лет назад в Кремле выбирали нового генсека ЦК КПСС. Умерший «старец» Константин Черненко не оставил «наследника», но преемником на посту первого лица в СССР стал Михаил Горбачев. Почему конкурентам Горбачева не удалось взять власть, кто «автоматически» становился генсеком и как союзники Горбачева, Лигачев и Громыко, разочаровались в нем — в материале «Газеты.Ru».

Вечер в Кремле

11 марта 1985 года на Пленуме ЦК КПСС генсеком партии был избран Михаил Горбачев. Однако вопрос о том, кто именно станет лидером партии и СССР, решать начали еще накануне.

Престарелый генсек Константин Черненко скончался 10 марта 1985 года. Сразу же в квартирах, кабинетах и на дачах высшего руководства КПСС зазвонили телефоны — «кремлевский врач» Евгений Чазов и заведующий Общим отделом ЦК Клавдий Боголюбов сообщали о смерти партийного руководителя.

Секретарь ЦК КПСС по организационно-партийной работе, по сути — глава отдела кадров партии Егор Лигачев был в тот вечер за городом, на даче в поселке Горки-10. Клавдий Боголюбов позвонил ему и позвал в Кремль, где собирались члены и кандидаты верхушки компартии — Политбюро. Лигачев немедленно отправился в город на автомобиле и был в Кремле через полчаса.

Самого Михаила Горбачева, бывшего тогда де-факто «вторым» секретарем по идеологии, известие о смерти Черненко застало дома, куда он только вернулся с работы. Сообщил ему печальную новость врач Чазов, с которым они дружили — не афишируя этого.

Экстренное заседание Политбюро, которое Горбачев имел право вести еще с черненковских времен, было назначено на тот же вечер. «Блицкриг» Горбачева начался.

Незадолго до начала экстренного заседания Горбачев встретился с главой МИД и первым зампредом Совета министров СССР Андреем Громыко.

«Андрей Андреевич, надо объединять усилия: момент очень ответственный. — Я думаю, все ясно…» — приводил Горбачев в мемуарах состоявшийся между ними разговор.

Сговорившись с Громыко, имевшим свои амбиции, Михаил Сергеевич заручился поддержкой МИДа и «старых зубров» КПСС. Со стороны КГБ его поддерживал руководитель чекистов Виктор Чебриков.

Контуры заговора сложились. Оставались детали, которые были в тонком деле аппаратной борьбы за власть очень важны.

В день смерти Черненко необходимо по протоколу было сформировать похоронную комиссию и выбрать ее председателя. К тому времени советская страна уже была хорошо знакома с протоколом государственных похорон — «гонок на лафетах». Уже были похоронены у Кремлевской стены Брежнев, Андропов, Суслов… А председатель похоронной комиссии обычно становился следующим генсеком.

Естественно, Горбачев рассчитывал, что на этот ответственный пост Политбюро изберет его. Однако все было не столь однозначно.

© Михаил Сергеевич Горбачев (второй слева на первом плане) во время траурной процессии на похоронах генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко (1911–1985) на Красной площади Москвы, 13 марта 1985 года // РИА Новости

Заминка

Вечером 10 марта 1985 года в Кремле решали вопрос о распорядителе похорон. По воспоминаниям Егора Лигачева, выборы председателя похоронной комиссии проходили в очень сложной атмосфере.

«И тут сразу же воочию обнаружилась вся сложность и запутанность возникшей ситуации: Горбачев, который последние месяцы проводил заседания ПБ, хотя и сел за стол председательствующего, однако не по центру, а как-то сбоку. Это как бы подчеркивало неясность вопроса о новом Генеральном секретаре».

Почтив память Черненко минутой молчания, Горбачев предложил провести на следующий день еще одно заседание Политбюро и Пленум ЦК КПСС и официально избрать нового генсека. Несмотря на прозвучавшее от кого-то предложение не торопиться, решение о небывало быстрых сроках избрания генсека было принято.

Однако, когда партийцы обсуждали состав похоронной комиссии, и случилась «беспрецедентная заминка».

«В зале заседаний Политбюро вдруг повисла тишина. Сейчас мне трудно припомнить, сколько времени длилась та явно нервная и ненормальная пауза, но мне она показалась бесконечной».

Лигачев отмечал, что раньше генсеков избирали без таких проволочек — мол, все было очевидно и с Андроповым, и с Черненко. Но в этот раз ясности, по его словам, не было.

«Безусловно, были члены Политбюро, которые делали ставку на другую политическую фигуру. Однако ввиду непроясненности, сложности вопроса они предпочитали открыто свою точку зрения не высказывать. Обмен мнениями относительно председателя похоронной комиссии приобрел какой-то размытый характер и сам собой сошел на нет».

Председателем похоронной комиссии был избран Горбачев.

«У Горбачева был один реальный конкурент — Гришин, но у него по-настоящему шансов не было. На Горбачева ставило большинство ЦК, все понимали, что он из самых перспективных и грамотных людей...» — вспоминал соратник Горбачева Александр Яковлев.

«Форос» товарища Романова

© Григорий Васильевич Романов (1923-2008) // РИА Новости

Другой видный партиец, который мог бы составить конкуренцию Горбачеву — член Политбюро Григорий Романов — узнал о смерти Черненко и избрании Горбачева распорядителем траурной процессии только после вечернего заседания Политбюро. В тот момент бывший глава ленинградского обкома отдыхал в Литве, на курорте Паланга. Ему позвонил заведующий Общим отделом ЦК Клавдий Боголюбов. На вопрос Романова, почему тот не позвонил раньше, Боголюбов просто ответил: «Мне не сказали».

Романов отчаянно пытался поскорее попасть в Москву. Сначала его вылет хотели задержать из-за непогоды, но партиец настоял на своем. Его самолет чуть не упал из-за сильного порыва ветра над морем.

«Горбачева никто всерьез не рассматривал, но к тому времени, как мы прибыли в Москву на следующий день, он уже все проделал, не дожидаясь нас, хотя этого требовали правила, существовавшие в Политбюро. Он уже заключил тайную сделку с ними со всеми», — рассказывал спустя годы Григорий Романов в интервью газете Financial Times.

Другой возможный кандидат на пост генсека — первый секретарь ЦК компартии Украины Владимир Щербицкий — находился с визитом в США. Его самолет под каким-то предлогом задержали в Нью-Йорке.

По окончании вечернего заседания Политбюро в Кремле остались Горбачев, Лигачев и председатель КГБ.

«Мы вышли на высокое крыльцо здания правительства, над кремлевскими башнями уже слегка брезжил рассвет. <...> Днем отсюда открывается красивый вид с Никольской башней, однако ночью, при фонарях, обзор ограничивает кремлевская стена. В тот раз, когда под утро мы вышли на крыльцо, мой взгляд, уперся именно в стену — высокую, прочную стену, закрывавшую перспективу. Возможно, поэтому стена <...> показалась мне в тот момент чем-то символическим», — вспоминал Лигачев

© Григорий Васильевич Романов (1923-2008) // РИА Новости

Как Громыко сговорился с Горбачевым

11 марта 1985 года состоялись еще одно заседание Политбюро и Пленум ЦК КПСС, на котором Михаила Горбачева уже официально избрали генеральным секретарем. Но перед этим Егор Лигачев провел большую подготовительную работу.

Он пару лет потратил на то, чтобы сменить многих секретарей обкомов — и теперь они, будучи членами ЦК КПСС, собирались со всех уголков СССР в Москве, на пленум. Чтобы поддержать Горбачева.

«Многие первые секретари обкомов заходили ко мне, чтобы получше прояснить для себя ситуацию, высказать свои соображения. <..> Сразу же следовал вопрос: — Егор Кузьмич, ну кого будем избирать? К этом вопросу я, разумеется, был готов и задавал встречный. — А как вы думаете? На ваш взгляд, кого следовало бы избрать? Секретари обкомов, все до единого, называли Горбачева».

Кроме того, первый зампред Совета министров СССР Андрей Громыко заранее договорился с Горбачевым, что поддержит его кандидатуру на пост генсека, если взамен получит пост Председателя Президиума Верховного Совета — высшую государственную должность в СССР. В общем, договорились.

На заседании Политбюро, где обсуждалась кандидатура генсека, звучали разные фамилии. В конце концов, Андрей Громыко якобы заявил — мол, хватит нам гробы носить.

«Кандидатуру Горбачева на Политбюро, а потом и на пленуме 11 марта предложил Андрей Громыко. На заседании Политбюро его тут же поддержал Гришин — он понял, что вопрос предрешен. Выступили все члены и кандидаты в члены Политбюро — и все за Горбачева», — писал Яковлев.

На Пленуме ЦК КПСС кандидатуру Горбачева поддержали единогласно.

В мемуарах Горбачев вспоминал, что внучка сказала ему, когда он вернулся домой с хорошими новостями:

«Дедуленька, я тебя поздравляю, желаю тебе здоровья, счастья и хорошо кушать кашу». Расхлебывать кашу мне действительно пришлось».

Спустя всего три года Егор Лигачев, прочивший Горбачева в генсеки, стал его противником и неформальным лидером кремлевских консерваторов. А после — разругался с ним в пух и прах.

Андрей Громыко получил высшую государственную должность, но вскоре тоже разочаровался в Горбачеве. Его сын Анатолий передавал слова отца:

«Это какой-то звонок, а не мужчина. Не по Сеньке оказалась шапка государева, не по Сеньке».

А Лигачев заявлял, что предпосылки к распаду СССР создал Горбачев — но развалом супердержавы занимался уже Борис Ельцин, которого Егор Кузьмич сам привел в ЦК. Как говорится, русский мужик задним умом крепок.