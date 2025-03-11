Молоко таракана оказалось в три раза питательнее коровьего

Молоко тараканов вида Diploptera punctata содержит чрезвычайно высокую концентрацию белков, жиров и сахаров. К такому выводу пришла группа ученых, изучая этих удивительных насекомых, которые, например, могут выдержать очень высокую радиацию.

Отметим, что о феномене тараканьего молока наука узнала еще в 2016 году. Тогда, изучая молочкообразную жидкость, вырабатываемую самками Diploptera punctata, ученые выяснили, что она содержит намного больше калорий, чем молоко буйвола, считавшееся самым питательным среди млекопитающих. Более того, в нем в четыре раза больше белка, а также уникальный комплекс аминокислот, способствующий росту и восстановлению клеток.

Сегодня, несмотря на такие показатели, тараканий продукт не имеет шансов выйти на рынок. Даже не потому, что у покупателя есть психологическое предубеждение. Пока никто не придумал, как "доить" насекомое, чтобы получить рыночный продукт.

И тем не менее молоко тараканов сейчас активно изучается как источник ценных питательных веществ для использования в альтернативных продуктах будущего.