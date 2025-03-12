Как последний генсек СССР изменил ход мировой истории

40 лет назад на внеочередном пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем Компартии был избран Михаил Горбачев. Время его правления называют эпохой надежд, разочарований и перемен. Президент России Владимир Путин Михаила Сергеевича назвал человеком, который оказал огромное влияние на ход мировой истории. О реформаторе XX века рассказала корреспондент «МИР 24 Софья Носко.

В марте 1985 года Горбачев, больше недели назад ставший главным человеком в стране, во время поездки в Ленинград останавливает кортеж и «идет в народ. Таких выходов Союз не видел со времен Сталина. Руководитель государства разговаривает с простыми людьми на расстоянии вытянутой руки.

Горбачев любил «ходить в народ, потому что сам был из него. Родом из Ставропольского края, он школьником работал на комбайне. За перевыполнение плана уже в 17 лет будущий генсек получил Орден Трудового Красного знамени. Потом поступил на юрфак МГУ, а после вернулся Ставрополье. Вчерашний студент попадает в крайком комсомола, а через четыре года он уже фактически становится главой региона. В 39 лет он уже был первым секретарем обкома.

«Руководители партии, руководители ЦК, Верховного совета туда часто ездили на отдых и на лечение. Туда, еще будучи послом, а затем уже представителем КГБ СССР, приезжал и Андропов. Первый секретарь крайкома партии всегда встречал, провожал и участвовал в застольях. Именно там они сошлись, и он понравился.

Потом Горбачева пригласили в Москву. В свои 54 года он на фоне «дряхлого политбюро казался юным мальчишкой, полным энергии. Именно поэтому Юрий Андропов и доверил ему свою идею о Перестройке.

«В советской системе с одной стороны была борьба с фракционностью, клановостью. При этом, каждый руководитель и крупный игрок пытался сформировать свою клиентелу тех людей, которые близки политически, по духу, которые будут от них зависеть и поддерживать их решения.

Встав у руля, Горбачев продолжил начатое Андроповым. Предприятия переходят на хозрасчет и самоокупаемость, появляются кооперативы. Одно из первых решений нового генсека борьба с пьянством. Цены на алкоголь резко взлетают вверх, а купить его можно только с двух часов дня до семи. Между собой граждане Горбачева называют «минеральным секретарем. Еще в стране отменена цензура, печатают запрещенных ранее авторов: Солженицына, Шаламова, Войновича. Появляются новые политические издания.

«Мы напечатали пьесу Михаила Шатрова о Ленине. Она практически вся состояла из цитат Владимира Ильича. Лидер Германии настолько был возмущен этой публикацией, что запретил наш журнал в Германии.

«Пьянящий запах свободы, который принес Горбачев, в буквальном смысле сдул «железный занавес: Германия объединилась, из Афганистана, Венгрии, Польши и Чехословакии вывели советские войска, распался Варшавский договор.

«Офицеры ютились у родственников, на квартирах в колхозах, совхозах, у местных жителей, куда войска выводились, или просто разъезжались.

Зато на Западе его боготворили. Горбачев семьями дружил с Маргарет Тэтчер, с Рональдом Рейганом. Журнал Time дважды признавал его «человеком года. Ему присуждают Нобелевскую премию мира как человеку, остановившему холодную войну. Но на Родине он уже становится чужим. Начинается парад суверенитетов, августовский путч и беловежские соглашения. Бороться Михаил Сергеевич не стал.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявляет о своей отставке. Над Кремлем спустили флаг СССР и подняли триколор. Вместе с последним генсеком завершилась эпоха Перестройки и началась другая, которую назовут «лихими девяностыми.