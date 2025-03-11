Мог ли летать «воздухоплавательный снаряд» Можайского?

В канун 200-летия со дня рождения русского офицера и самобытного конструктора контр-адмирала Александра Можайского вновь разгорелась дискуссия вокруг главного дела его жизни - "воздухоплавательного снаряда", на который еще в 1881 была выдана "Привилегия" (по нынешнему - патент на изобретение).

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Алексей Ланцов с копией-моделью самолета Можайского

Известный среди профессионалов авиамоделист, неоднократный чемпион России и призер мировых чемпионатов по авиамодельному спорту Алексей Ланцов вступать в словесную полемику не стал, а высказался по-своему: рассчитал и построил уменьшенную в 20 раз объемно-весовую копию-модель того аппарата, что готовили к испытаниям на военном поле в районе Красного Села под Петербургом без малого 140 лет назад.

Зачем построил? Ясное дело - не для того, чтобы выставить за стеклом в музее. А чтобы убедиться самому и показать другим, мог ли в принципе летать тот аппарат, что был сконструирован Можайским.

"Сегодня, благодаря электронике и специальным компонентам, появилась возможность вдохнуть жизнь в чертежи прошлого, - поделился с "РГ" Алексей Ланцов. - Настоящий самолет Можайского с паровым двигателем и тремя винтами весил около тонны, а вес масштабный модели - 125 граммов…"

Как он рассчитывается? Алексей Борисович доходчиво, словно терпеливый учитель, объяснил это не всем известное или уже подзабытое правило.

"Если модель меньше самолета в 20 раз по трем измерениям - по высоте, длине и ширине, то вес уменьшается в 20 раз трижды. Для наглядности представим, что тонна или тысяча килограммов - это куб воды со стороной в один метр. Уменьшаем в 20 раз каждую из сторон - получаем кубик воды со стороной пять сантиметров. То есть ровно 125 граммов - вес масштабной модели".

Из архива Алексея Ланцова

По словам Ланцова, для изготовления такой малютки использовались карбоновые прутки сечением в половину миллиметра, на всю конструкцию ушло около 50 метров. А покрытие для фюзеляжа (у Можайского - лодки) и плоскостей выполнено из лавсановой пленки толщиной всего три микрона. И двигатель, конечно, не паровой, а электрический, с пропорциональной тягой…

И что в итоге? Такой самолет летает. Да еще как!

У тех немногих, кто был допущен на показательные полеты в стенах Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, была возможность рассмотреть модель вблизи. Проследить, как работают рули управления, механика крыла. И даже потрогать, кожей ощутить, из чего что сделано…

Если следовать архивным записям, аппарат Можайского представлял собой лодку с деревянными ребрами и широкими, слегка изогнутыми крыльями. Вся конструкция опиралась на четыре колеса. Лодка, крылья и хвостовое оперение были обтянуты тонкой шелковой материей, пропитанной лаком. Первый в своем роде самолет имел два руля - горизонтальный и вертикальный - и три четырехлопастных винта, которые приводил в действие паровой двигатель собственной конструкции Александра Можайского.

Из архива Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Сегодня большинство специалистов склоняются к выводу, что тяги парового двигателя, которым русский самоучка-изобретатель оснастил свой самолет, было недостаточно для уверенного взлета и движения в воздушном потоке. А вот если двигатель заменить и тяги добавить…

…Необычная модель с широченными крылами, напоминающая скорее бабочку, чем самолет, уверенно разбегалась на паркете и так же уверенно взлетала. Поднималась к потолку, виртуозно обходила тяжелые люстры и - в это трудно поверить! - выполняла фигуры высшего пилотажа, включая "кобру" и "плоский штопор". Ходила "на ноже", показывала "конвейер" - касание пола и тут же отрыв, и, по учебной классике, "коробочкой" заворачивала на посадку.

В ближайшие дни такие показательные выступления в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского планируют повторить.