Как «ледяная женщина» дала шанс выжить тем, кого раньше считали мертвыми

Холод может сохранять мертвые тела тысячелетиями, но иногда он становится спасением там, где шансов нет. История шведки Анны Богенхольм (Anna Bågenholm) вошла в учебники медицины, ведь она пережила невозможное — почти полтора часа без дыхания в ледяной воде, температура ее тела упала до смертельных 13,7°C, но она осталась жива. Как это возможно?

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Как все началось?

Анна Богенхольм родилась в 1970 году в маленьком шведском городке Венерсборге. Вместе с ней в большой семье росли еще семь братьев и сестер. После окончания школы девушка поступила в медицинский университет и стала хирургом. Когда в 1999 году случились описываемые события, Анне было 29 лет и она работала в клинике ассистентом. Профессия Анны сыграла важную роль в ее удивительной истории.

Пока лежал снег, Анна после работы часто каталась на лыжах. В тот вечер её сопровождали двое коллег. Она спускалась с горы в хорошо знакомом месте, где бывала уже десятки раз. Но в этот раз что-то пошло не так. Лыжи внезапно потеряли управление, и Анна утратила равновесие именно в самом опасном участке склона. После этого она упала прямо в замерзший горный поток, неподалёку от водопада.

Час подо льдом

Анна упала головой вниз и пробила шлемом лед. На дворе стояла весна, поэтому лёд у водопада был достаточно тонким. Лыжница полностью скрылась под водой, а течение потянуло её вниз. В итоге она оказалась в месте, где над ней был 20-сантиметровый слой льда. Это была ловушка, из которой она самостоятельно выбраться не могла.

Спутницы Анны сразу заметили, что с ней случилась беда. Они бросились на помощь, но быстро поняли — своими силами ей не помочь. Тогда они без промедления вызвали спасателей. Однако до места происшествия им нужно было время. Тем временем Анна не теряла надежды. Она обнаружила подо льдом воздушный пузырь и сумела удержаться в нём, чтобы хоть как-то продержаться.

Смерть от утопления какое-то время ей не грозила. Теперь ее главным врагом был холод. С этим Анна, лежащая на спине в ледяной воде, ничего поделать не могла. На помощь женщине прибыли целых две команды спасателей. Они извлекли ее из реки, но к этому времени Анна уже не дышала.

До приезда спасателей она провела подо льдом в воде 40 минут. Еще 30 минут понадобилось для того, чтобы подобраться к месту, где она лежала и пробить лед. Термометр показал, что температура ее тела была всего 13,7 градуса Цельсия. Как известно, с такой температурой люди не живут.

Чудесное спасение

Единственный вертолёт в районе оказался занят: он доставлял врачей к больному ребёнку. Но спасателям удалось убедить пилота и медиков изменить маршрут, после чего они направились к Анне. На первый взгляд женщина казалась безжизненной, однако её всё же доставили в госпиталь. После этого вертолёт сразу отправился к ребёнку, и экипаж выполнил поставленную задачу.

Анна упала в воду в 18:20. В больницу её доставили в 21:10. Врачи понимали, что шансов на успех крайне мало. Согласно статистике, если температура тела опускается ниже 28 градусов, вероятность спасти человека составляет всего 10 процентов. Доктор Мадс Гилберт, который первым встретил тяжелую пациентку, позднее рассказывал:

«Она пепельно-белая. Она ледяная. Когда я прикасаюсь к её коже, тело выглядит абсолютно мертвым».

ЭКГ не фиксировало сердечной деятельности. Тем не менее, врачи немедленно начали реанимационные мероприятия. Девять часов за жизнь Анны Богенхольм боролись сто специалистов. Пациентку подключили к аппарату, который взял на себя работу сердца. Устройство перекачивало её холодную кровь, постепенно нагревая её.

У врачей ушло полтора часа, чтобы сердце Анны наконец начало биться. Температура её тела поднялась до нормальных 36,4 градусов, и вскоре женщина самостоятельно начала дышать. Но в сознание она так и не пришла. Лишь спустя двенадцать дней Анна вышла из комы. К сожалению, оказалось, что её тело парализовано ниже шеи.

Назад, к нормальной жизни

Когда Анна смогла говорить, она, первым делом, обругала своих спасителей. Женщина была уверенна, что останется беспомощным инвалидом до конца своих дней. Её организм серьёзно пострадал: помимо паралича возникли проблемы с почками и пищеварением. Два месяца она провела в палате интенсивной терапии, подключённая к сложному медицинскому оборудованию.

Но потом произошло то, что иначе как чудом не назовешь. Безнадежная пациентка, выжившая вопреки всему, стремительно пошла на поправку. Анна Богенхольм смогла полностью восстановиться и скоро встала на ноги. Единственным напоминанием о трагедии стала лёгкая дрожь в руках, которую устранили с помощью простой операции. После выздоровления Анна сразу извинилась перед коллегами, которых когда-то обругала:

«Я была в бешенстве, когда очнулась и поняла, что они спасли меня. Я была уверена, что меня ждет теперь бессмысленная унизительная жизнь».

«Ледяная женщина», а именно так окрестили Анну журналисты, вернулась к полноценной жизни. Но она все же не была такой, как прежде. К сожалению, Анна не могла больше работать хирургом: хотя дрожь в руках исчезла, пальцы утратили прежнюю точность движений. Но Богенхольм не оставила медицину, а просто переквалифицировалась на рентгенолога.

Почему Анна выжила

Случай Анны Богенхольм невероятный, но все же объяснимый с точки зрения науки. Ключом к её спасению стала реакция мозга на холод. Он замерз и начал работать в особом, энергосберегающем режиме. В таком состоянии мозг потреблял гораздо меньше кислорода, чем обычно. Также низкая температура замедлила биологические процессы в организме. Даже когда сердце Анны остановилось, мозг ее жил в состоянии жесткой экономии.

Именно холод спас мозг и другие органы Анны от необратимых повреждений, вызванных остановкой кровообращения. История Анны кардинально изменила представления учёных о гипотермии. Сама женщина, как врач, подробно описала своё состояние на каждом этапе восстановления и внесла бесценный вклад в развитие медицинской науки.

Как этот случай изменил медицину

После этого медики начали активно использовать направленную терапевтическую гипотермию. Людям с остановившимся сердцем понижают температуру тела, чтобы сохранить важнейшие органы. После устранения проблем с сердцем температуру постепенно возвращают к норме.

© Анна Богенхольм (Anna Bågenholm)

Медики получили еще один важный урок. Случай с Анной показал, что за жизнь пациента нужно бороться до последнего. До этого врачи редко брались за реанимирование пациентов, у которых была длительная остановка сердца. Теперь спасать пытаются даже в самых тяжелых случаях, до конца проводя комплекс реанимационных мероприятий. Можно сказать, что благодаря Анне Богенхольм шанс получили даже те, кого раньше считали мертвыми.