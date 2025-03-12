Венеды: почему это древнее племя считали предками русских
Птолимей Клавдий назвал их именем Карпаты и Балтийское море. Возможно, именно они основали Венецию. Король Швеции (Густав I) гордо величал себя их королем. Вполне вероятно, что именно они являются предками славян.
Эта древняя группа племен появилась на территории Европы в I тысячелетии до н.э. в результате «соприкосновения римлян с племенами южной Прибалтики». Одно из первых упоминаний о венедах принадлежит Геродоту Галикарнасскому и датируется V веком до н.э.:
«Янтарь привозят с реки Эридана от энетов (венетов)».
В I веке н.э. Рублий Корнелий Тацит обозначает территорию венедов областью между рекой Вистула (Висла) и эстиями (зстами), однако сомневается в справедливости отнесения их к германцам или сарматам. Венеды использовали щиты, передвигались пешком, ставили дома, что слабо коррелировало с образом жизни сарматов, предпочитавших постоянно «быть на коне» и воспринимавшими повозки в качестве «дома».
Век спустя, Птоломей Клавдий назвал Балтийское море Венедским заливом Сарматского океана, а Карпаты – Венедскими горами.
На Пейтингеровой карте (редакция I - V века н. э.), венеды локализуются дважды. Впервые (как Venadi) - с севера Карпат, позднее (как Venedi) - в низовьях Дуная.
Готский историк VI века Иордан опубликовал очерк начала истории славян. Иордан выдвигает мнение, что названия «венд», «венед» и «славянин» использовались для обозначения одного и того же народа. Историк применяет эти названия попеременно, что свидетельствует о том, что в VI веке признавалось тождество славян с венедами:
«У левого склона (Альп), спускающегося к северу, начиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются склавинами».
Основываясь на этом и других сохранившихся письменных упоминаниях венедов, последних часто напрямую отождествляют со славянами. Однако венеды намного древнее.
Алексей Хомяков и другие историки XIX века не дифференцировали венетов, венедов и вандалов. Все три группы они отнесли к древним славянам. Отсюда гипотеза о том, что именно славяне основали Венецию.
Древнерусские («Повесть временных лет») и средневековые литовские легенды («О Палемоне») отмечают регион Норик, как территорию обитания иллирийских венетов, где никогда не было ни славян, ни древних балтов. В процессе миграции на север к южным берегами Балтийского моря венеты, смешавшись с местными балтийскими племенами, вполне могли превратиться в венедов.
С этим согласуется также легенда об образовании чешского народа, описанная в книге Прокопа Слободы.
Готский историк VI века Иордан первым описал историю славян, слова «венд», «венед» и «славянин» употреблялись для обозначения одного и того же народа. Историк использует эти названия попеременно, что свидетельствует о том, что в VI веке признавалось тождество славян с венедами:
«По разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама — южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошёл и народ славянский, от племени Иафета — так называемые норики, которые и есть суть славяне».
Король Швеции Гуcтав I гордо относил себя к венедам. Его пышный тройной титул звучал так: «Король шведов, гётов и венедов».
В «Скандивании в наглядных описаниях Йоханнеса Мессенуса» автор придает происхождению венедов как народа, значение бого-избранности:
«Óдин, с военной помощью союзных ему венедов, завладел всей европейской частью Сарматии и землей, откуда недавно изгнали вандалов, а вместо них поселились венеды, и море у нового места их обитания позже прозвалось Венедским заливом».
Этноним «венеды» известен на побережье Адриатики. Современная итальянская провинция Венето и город Венеция даже в своих названиях обозначили народ венетов.
Историкам известны и другие племена, носившие сходное название. В частности, кельты-венеты, о которых в «Записках о Галльской войне» упоминал Юлий Цезарь.
Член-корреспондент Императорской академии наук Александр Николаевич Попов связывает имя венедов с легендарным народом ванов из германской мифологии. Ваны относятся к группе богов германо-скандинавского пантеона. Даже легендарные асы уступали им в возрасте и мудрости.
Средой обитания ванов считалась Ванахейма – страна Северного Причерноморья к западу от реки Дон (Ванаквисль), о чем говорится в древнеисландской «Саге об Инглингах».
Подтверждения гипотезы о том, что венеды – наши предки, есть и в лингвистике. Слово «русский» переводится на финский как «Venäläinen», «Русь» - «Veneman», Россия по-эстонски - «Venemaa». Карельское «Veneä» означает «Русь».
Словацкий ученый Павел Шафраник находит в этом протославянском языке термин «руса» и трактует его как «река».
«Это коренное славянское слово, как общее существительное имя, уже осталось в употреблении только у одних русских в слове русло», – заключает ученый.
На рубеже IV - V веков началась эпоха Великого переселения народов. Венеды рассеялись по различным территориям. Однако они не исчезли бесследно. Название народа и накопленная генетическая память связывают ветви древнего народа идеей общих корней.