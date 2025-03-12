Птолимей Клавдий назвал их именем Карпаты и Балтийское море. Возможно, именно они основали Венецию. Король Швеции (Густав I) гордо величал себя их королем. Вполне вероятно, что именно они являются предками славян.

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Эта древняя группа племен появилась на территории Европы в I тысячелетии до н.э. в результате «соприкосновения римлян с племенами южной Прибалтики». Одно из первых упоминаний о венедах принадлежит Геродоту Галикарнасскому и датируется V веком до н.э.:

«Янтарь привозят с реки Эридана от энетов (венетов)».

В I веке н.э. Рублий Корнелий Тацит обозначает территорию венедов областью между рекой Вистула (Висла) и эстиями (зстами), однако сомневается в справедливости отнесения их к германцам или сарматам. Венеды использовали щиты, передвигались пешком, ставили дома, что слабо коррелировало с образом жизни сарматов, предпочитавших постоянно «быть на коне» и воспринимавшими повозки в качестве «дома».

Век спустя, Птоломей Клавдий назвал Балтийское море Венедским заливом Сарматского океана, а Карпаты – Венедскими горами.

На Пейтингеровой карте (редакция I - V века н. э.), венеды локализуются дважды. Впервые (как Venadi) - с севера Карпат, позднее (как Venedi) - в низовьях Дуная.

Готский историк VI века Иордан опубликовал очерк начала истории славян. Иордан выдвигает мнение, что названия «венд», «венед» и «славянин» использовались для обозначения одного и того же народа. Историк применяет эти названия попеременно, что свидетельствует о том, что в VI веке признавалось тождество славян с венедами:

«У левого склона (Альп), спускающегося к северу, начиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются склавинами».

Основываясь на этом и других сохранившихся письменных упоминаниях венедов, последних часто напрямую отождествляют со славянами. Однако венеды намного древнее.

Алексей Хомяков и другие историки XIX века не дифференцировали венетов, венедов и вандалов. Все три группы они отнесли к древним славянам. Отсюда гипотеза о том, что именно славяне основали Венецию.

Древнерусские («Повесть временных лет») и средневековые литовские легенды («О Палемоне») отмечают регион Норик, как территорию обитания иллирийских венетов, где никогда не было ни славян, ни древних балтов. В процессе миграции на север к южным берегами Балтийского моря венеты, смешавшись с местными балтийскими племенами, вполне могли превратиться в венедов.

С этим согласуется также легенда об образовании чешского народа, описанная в книге Прокопа Слободы.

Готский историк VI века Иордан первым описал историю славян, слова «венд», «венед» и «славянин» употреблялись для обозначения одного и того же народа. Историк использует эти названия попеременно, что свидетельствует о том, что в VI веке признавалось тождество славян с венедами:

«По разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама — южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошёл и народ славянский, от племени Иафета — так называемые норики, которые и есть суть славяне».

Король Швеции Гуcтав I гордо относил себя к венедам. Его пышный тройной титул звучал так: «Король шведов, гётов и венедов».

В «Скандивании в наглядных описаниях Йоханнеса Мессенуса» автор придает происхождению венедов как народа, значение бого-избранности:

«Óдин, с военной помощью союзных ему венедов, завладел всей европейской частью Сарматии и землей, откуда недавно изгнали вандалов, а вместо них поселились венеды, и море у нового места их обитания позже прозвалось Венедским заливом».

Этноним «венеды» известен на побережье Адриатики. Современная итальянская провинция Венето и город Венеция даже в своих названиях обозначили народ венетов.

Историкам известны и другие племена, носившие сходное название. В частности, кельты-венеты, о которых в «Записках о Галльской войне» упоминал Юлий Цезарь.

Член-корреспондент Императорской академии наук Александр Николаевич Попов связывает имя венедов с легендарным народом ванов из германской мифологии. Ваны относятся к группе богов германо-скандинавского пантеона. Даже легендарные асы уступали им в возрасте и мудрости.

Средой обитания ванов считалась Ванахейма – страна Северного Причерноморья к западу от реки Дон (Ванаквисль), о чем говорится в древнеисландской «Саге об Инглингах».

Подтверждения гипотезы о том, что венеды – наши предки, есть и в лингвистике. Слово «русский» переводится на финский как «Venäläinen», «Русь» - «Veneman», Россия по-эстонски - «Venemaa». Карельское «Veneä» означает «Русь».

Словацкий ученый Павел Шафраник находит в этом протославянском языке термин «руса» и трактует его как «река».

«Это коренное славянское слово, как общее существительное имя, уже осталось в употреблении только у одних русских в слове русло», – заключает ученый.

На рубеже IV - V веков началась эпоха Великого переселения народов. Венеды рассеялись по различным территориям. Однако они не исчезли бесследно. Название народа и накопленная генетическая память связывают ветви древнего народа идеей общих корней.