Какие книги считаются самыми древними в истории

Этим книгам несколько тысяч лет. Они бесценны как для культуры и истории, так для нас, простых читателей.

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Сказание о Гильгамеше

Наиболее полная версия поэмы о Гильгамеше была найдена в середине XIX века при раскопках библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала в древней Ниневии. Раскопки проводил английский археолог Остин Генри Лэйярд. Эпос был записан клинописью на 12 глиняных шестиколонных дощечках на аккадском языке и включал в себя около 3000 стихов. Ученые датируют эпос VIII - VII веками до н. э. Таблички с текстом эпоса хранятся в Британском музее, куда их в 1852 году передал ассистент археолога Ормузд Расам.

Благодаря сказанию, мы имеем представление о религии древних людей и об их философии. Главными героями эпоса стали полубог Гильгамеш, царь Урука и человек из глины Энкиду. Большая популярность эпоса у современных читателей объясняется рассказом о Всемирном потопе, который включен в него.

Книга мёртвых

Этот мистический сборник древнеегипетских текстов включает в себя молитвы, песнопения и заклинания, которые должны были облегчить умершему загробную участь.

Название «Книга мертвых» придумал египтолог Карл Лепсиус, хотя у сборника существует и более точное название: «Главы о выходе к свету дня».

Создавалась она с VI по I век до н. э. Больше всего текстов найдено в захоронениях города Фивы, где они были написаны на папирусах и украшены превосходными рисунками, изображающими сцены погребения мёртвого и загробного суда.

Самые значимые папирусы хранятся в Британском музее.

Синайский кодекс

Самая древняя книга привычного нам формата - Синайский кодекс датируется IV веком н. э. Первые 43 страницы кодекса были найдены немецким ученым Константином Тишендорфом в 1844 году в библиотеке монастыря Святой Елены на Синайском полуострове.

Ученый нашел их в куче макулатуры, приготовленной для уничтожения. Еще 86 страниц он нашел в результате целенаправленных поисков. Тишендорф увез их в Европу и обнародовал. Он хотел вернуться в монастырь, чтобы вывезти остальное, но монахи даже не дали ему взглянуть на страницы.

Положение было спасено Российским императором Александром II, который заплатил 9 тысяч рублей, после чего Тишендорф вывез страницы в Россию. На тончайшем белом пергаменте на греческом языке был записан неполный текст Ветхого Завета, полный – Нового Завета и два произведения реннехристианских авторов: «Послание Варнавы» и «Пастырь» Гермы. До 1933 года Синайский кодекс хранился в Императорской национальной библиотеке в России, но большевики решили избавиться нее и «уступили» Британскому музею.

Сейчас у 347 страниц этой книги четыре владельца: Национальная российская библиотека, Британский музей, университет Лейпцига и монастырь Святой Елены.

Евангелия Гаримы

Два Евангелия Гаримы хранятся в Эфиопии, в монастыре святого Гаримы, который расположен недалеко от города Адуа. Созданы в период с 330 года по 650 год. Согласно преданию, святой Гарима переписал их по обету за один день. Евангелия написаны на священном письменном языке древней Абиссинии геэз.

Евангелия в 1950 году нашла специалист по истории искусств из Великобритании Беатрис Плэйн. Но книги попали к варвару-переплетчику, который вплел в одно из них страницы XV века. И только в 2006 году ученые смогли вернуть книги в первоначальное состояние и датировать их. К сожалению, реставрировать книги не удалось, и они остались в монастыре.

Евангелия оформлены в одной манере, но переписаны разными почерками. В первой книге 348 страниц и 11 иллюстраций, переплет сделан из досок, покрытых золоченой медью. Вторая книга содержит 322 страницы, 17 миниатюр, в том числе портреты четырех евангелистов. Переплет выполнен из серебра. Ученые выяснили, что художник и переписчик работали одновременно, и иллюстрации сделаны африканскими художниками.

Алмазная сутра

Алмазная сутра, вторая в мире печатная книга, содержащая основополагающий текст буддизма, была напечатана методом ксилографии – оттиска гравюр. Книга представляет собой свиток из шести листов текста и одной гравюры, на которой изображен Будда.

Свиток длиной почти в пять метров нашел археолог Марк Стейн в пещере Магао недалеко от города Даньхуаня на западе Китая в 1900 году. Он выкупил свиток у даосского монаха Вань Юаньлу и увез в Великобританию. Книга была отпечатана человеком по имени Ван Цзи по поручению его родителей в 15-ом числе 4-ой луны года Сяньтун, то есть 11 мая 868 года. Хранится в Британской библиотеке.

Тора

В 2013 году в университетской библиотеке Болоньи в Италии была найдена самая древняя рукопись Торы. Она представляет собой 36-метровый свиток из мягкой овечьей кожи.

О книге ничего не знали из-за ошибки в определении возраста книги, которая произошла в 1889 году. Тогда библиотекарь датировал книгу XVII веком.

Ошибку обнаружил преподаватель университета Мауро Перани. Он осмотрел манускрипт и увидел, что стиль повествования относится к традиции древнего Вавилона, а значит, пергамент может быть старше. Кроме этого, в тексте были детали, которые были запрещены к воспроизведению с XII века. Возраст Торы определялся с помощью радиоуглеродного анализа дважды: в Италии и в США. Стало понятно, что Тора написана больше 850 лет назад.

Остромирово Евангелие

Древнейшая точно датированная книга Руси. Хранится в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург). Написана в 1056-1057 годах дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира, родственника князя Изяслава Ярославовича. Книга уникальна там, что после канонического текста дьякон подробно написал об обстоятельствах ее изготовления и указал дату от сотворения мира.

Евангелие было найдено среди имущества Воскресенской церкви Верхоспасского собора в 1701 году. По приказу Петра I была отослана в Петербург. Повторно обнаружена в покоях императрицы Екатерины после ее кончины и преподнесена Александру I. Император передал Евангелие в Императорскую публичную библиотеку.

Именно благодаря Остромирову Евангелию, были созданы современные словари и грамматики старославянского языка.