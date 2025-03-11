Где начинается Сибирь?

Все знают – в России есть Сибирь, и её богатствами прирастает русская держава. Площадь этого огромного региона составляет больше 70% от всей площади страны, в Сибири проживает 36 млн человек, однако указать границы этого края могут далеко не все.

В широком географическом смысле под Сибирью понимают огромное пространство, которое находится в северной части Азиатского континента. Вплоть до XX века географы считали, что Сибирь простирается от Уральских гор до самого Тихого океана и от границ с Китаем до Ледовитого океана. Но начиная с XX века все большую часть Сибири начинают называть Дальним Востоком, а в XXI веке к Дальнему Востоку уже стали относить и Забайкалье, и Бурятию – регионы, которые очень далеки от тихоокеанского побережья. Так где же границы Сибири?

Волга – уже Сибирь?

В стародавние времена Сибирью считали всё, что находилось восточнее Волги. Например, на карте XV века, принадлежавшей кардиналу Стефану Борджия, этот край находился прямо на восточном берегу великой русской реки и назывался он Сибирская Татария. На карте этого же времени монаха из Венеции Мауро Фра дивный таёжный край располагался на берегах рек Камы и Вятки. Русские «чертежи» XV века показывали, что местное население имеет более точное представление о Сибири: на них Сибирь находилась примерно на территории Татарского ханства, однако включала в себя более обширные районы – земли нынешних Курганской, Челябинской, Омской и Тюменской областей. Первый наиболее точный «Чертёж Сибирской земли» был сделан в конце XVII века тобольским воеводой Петром Годуновым. Впрочем, по этому чертежу многие современные путешественники могли бы запутаться: юг на карте был вверху, север – внизу, а расстояния от одних географических объектов до других измерялись днями езды верхом на лошади.

На эту карту были подробно нанесены места, уже хорошо известные казакам: например, долина реки Оби. Но огромная полноводная Лена впадала в океан на востоке. Через пять лет «Чертёж» был уточнён – на него нанесли дорогу до «Китайского царства».

Однако границы Сибири в сознании русских людей всё ещё начинались прямо за Волгой. На карте, составителем которой в 1697 году стал Семён Ремизов, этот край начинался на восточном берегу древнего Итиля, а границы его в самом прямом смысле простирались до океана – заканчивалась Сибирь на Камчатке. На севере граница края проходила по побережьям Мангазейского и Ледовитого морей, а на юге – по северному берегу Арала, по неким «кочевьям калмыков» и далее – по границе с империей Цинь.

Западная граница

Со временем границы Сибири отодвигались всё дальше от Волги. В конце XVIII века, согласно реформе Екатерины Великой, Сибирская губерния была поделена на Пермское и Тобольское наместничества. Об этом в работе «Преддверие Сибири: образы границы в описании путешествий» пишет специалист по исторической географии Фёдор Сергеевич Корандей. Согласно указу императрицы, между наместничествами были поставлены первые межевые знаки, обозначавшие начало Сибири. Скорее всего, это были просто деревянные столбы. Во времена царствования императора Павла столбы ещё продолжали ставить, и капитан-лейтенант флота Жемчужников в 1797 году ставил их под Тюменью между деревней Цепошниково и Ирюмской дачей.

В литературе столбы в первый раз описывает немецкий романист Август фон Коцебу, которого сослали в город Курган Тобольской губернии. Он писал, что граница Сибири находится в 40 верстах перед Тюменью, она обозначена столбами.

Любопытно, что современный указатель находится приблизительно в этом же месте. Американский журналист Дэвид Филиппов из Washington post изучил этот вопрос и нашёл границу Сибири примерно в 200 километрах восточнее Екатеринбурга – это неприметный камень у дороги.

А вот если проводить границу между Уралом и Сибирью с геологической точки зрения, то окажется, что она проходит прямо через Челябинск. Одна половина города буквально находится на гранитах Уральских гор, а другая расположена на осадочных породах Западно-Сибирской платформы. Жители Челябинска считают, что граница Сибири проходит по реке Миасс. Но географически граница Сибири находится на границе курганской области.

Южная граница

Южная граница тоже со временем изменилась. Во времена покорения Сибири казаки включали в неё огромные территории на севере Казахского ханства. В XIX веке в неё входили огромные области Туркестанской губернии. Но после революции они были исключены из Сибири, и в 1936 году южная граница Сибири прошла по границе с Казахской АССР, а сейчас проходит по границе с Казахстаном. В советское время из Сибири исключили Хакасию, Тыву и республику Алтай. Однако спустя десятилетие после падения империи Советов республики снова были включены в Сибирский федеральный округ.

Восточная граница

С восточной границей Сибири дело обстояло несколько сложнее. Начиная с XVII века и вплоть до начала XIX века она проходила по побережью Тихого океана. Однако с тех самых пор, как к России были присоединены Уссурийский край и Амурская область, в сознании людей возникло представление о Дальнем Востоке.

В XIX веке губернатор Сибири Михаил Сперанский разделил Сибирь на две части – Западную и Восточную. В Восточную Сибирь входили Приенисенье, Прибайкалье, Забайкалье, Бурятия, Чукотский и Камчатский полуостровы и Якутия, об этом писал этнограф Николай Ядринцев. В Советское время из Сибири исключили Якутскую АССР, Чукотский автономный округ и Читинскую область.

Сейчас границы Сибири часто ассоциируют с границами Сибирского федерального округа, однако это в корне неверно: тогда получается, что Тюменская область – это Урал, но исторически это не так. А на востоке в Сибирь с 3 ноября 2018 года не включают Бурятию и Забайкалье, хотя несколько веков это были сибирские земли. В общем, география пока так и не определила точные границы Сибири, а в школах преподают по-разному: одни учителя исходят из современного административного деления России, другие же учат школьников, что Сибирь – это не только география, но и история, и её границы нельзя ограничивать СФО.