В Таиланде грабитель десять лет скрывался от полиции в монастыре

В Таиланде задержали мужчину, который с подельниками украл два миллиона батов (около 5,2 миллиона рублей), после чего 10 лет скрывался в буддийском монастыре. Об этом сообщает The Thaiger.

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59-летнего Чалада арестовали 10 марта в Аюттхая одноименной провинции. Ордер на его арест был выдан еще в 2015 году. За пять лет до этого он и еще несколько грабителей ворвались в дом состоятельного семейства, связали хозяев и похитили украшения и другие ценности на общую сумму два миллиона батов.

Чаладу арестовали, однако потом выпустили под залог. После этого мужчина скрылся. Только в 2025-м полиция узнала, что преступник стал монахом в Аюттхае.

Мужчина не сопротивлялся аресту и уже частично признал вину. По его словам, он был только водителем грабителей. В данный момент монах дожидается суда в тюрьме.

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