В природном водоеме поймали золотую рыбку-«мегалодона»

Сотрудники американской Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы (USFWS) поймали в водоеме Пенсильвании огромную золотую рыбку.

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USFWS в соцсетях сообщила, что рыбка-гигант была найдена в государственном парке Преск-Айл. Из-за размеров ее назвали «мегалодоном». По словам сотрудников службы, рыбу мог кто-то выпустить в водоем, но такие действия несут вред местной экосистеме.

В ведомстве подчеркнули, что золотые рыбки вырастают огромными в дикой природе. Они могут превратить озера и водоемы в мутную кашу, украсть еду у местных рыб и испортить качество воды. Специалисты посоветовали, если человек не может оставить рыбу у себя, переселить ее, а не отпускать на свободу.

Ранее сообщалось, что в Словакии бобр может оставить без питьевой воды более пяти тысяч человек.