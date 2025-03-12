Студентка продала девственность голливудской звезде

22-летняя британская студентка по имени Лора решила продать девственность за 177 миллионов рублей (1,6 миллиона фунтов стерлингов) голливудской звезде. Свой поступок она объяснила в беседе с изданием Daily Mail.

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Лора подписала контракт с эскорт-агентством, которое знакомит обеспеченных мужчин с девушками без сексуального опыта.

«Я рада, что приняла это решение, поскольку я мыслю очень рационально. Вероятность того, что я потеряла бы девственность с кем-то, кто никогда бы не женился на мне впоследствии, была очень высока. Для меня это того не стоило», — заявила она.

По словам Лоры, год назад она переспала с богатым актером, который однажды был гостем на частном острове скандального голливудского миллиардера Джеффри Эпштейна.

«Когда мою девственность купили, мы договорились о дате. Меня пригласили в отель, чтобы я провела с ним ночь. Он привел с собой врача, чтобы заранее подтвердить подлинность моей девственности», — вспомнила студентка.

Теперь девушка хочет продолжить работу в эскорте и планирует предлагать свое общество богатым мужчинам за 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 3,3 миллиона рублей).

«Не думаю, что кто-то должен вмешиваться и решать, с кем мне заниматься сексом, в конце концов, это мое тело, и я свободная и независимая женщина. Более того, я совершеннолетняя и, следовательно, полностью осознаю свое решение», — заключила она.

Ранее россиянка сделала операцию и восстановила девственность, но столкнулась с пикантной проблемой. Ей пришлось снова обращаться за помощью к врачам.