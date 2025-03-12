Как в СССР боролись с шаманами

Советский Союз получил в наследство от Российской империи огромную территорию. Ее населяли сотни народов, исповедовавших самые разные религии. Царская власть проводила политику обращения коренного населения в православие, которую не смогли довести до конца. Поэтому некоторые народы Поволжья и Сибири после 1917 года продолжали исповедовать шаманизм. Разумеется, большевики принялись искоренять это явление, используя самые разные методы.

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Перевоспитание чувашей, якутов, бурятов, шорцев и других сторонников традиционного шаманизма было непростой задачей и требовало комплексного подхода. В первую очередь ставку сделали на пропаганду, инструментами которой стали СМИ и литература.

Многие коренные жители были неграмотными или не имели доступа к радио, книгам и газетам. Поэтому слушать антирелигиозные передачи и читать тематические статьи приходилось культработникам. Потом уже они доносили информацию до населения устно, устраивая лекции и политинформации.

Общества безбожников

Особо стоит отметить, что в советской литературе образ шамана был крайне негативным. В 20-30-х годах шаманов называли «угнетателями», «эпилептическими мистиками» и психопатами. При этом власти на местах не брезговали наживаться на них, выбивая у центра средства на борьбу с суевериями.

Большая часть этих денег оседала в карманах местных партийных деятелей, но кое-что использовалось и по назначению. Например, в 1923 году группу алтайских шаманов отправили на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Там служители культа должны были ознакомиться с достижениями колхозников и совхозников и, видимо, проникнуться идеями социализма.

Историю борьбы с шаманами на Алтае можно назвать показательной. Там организовали Всеалтайское общество безбожников, насаждающее атеизм. Сам шаманизм объявили «мстительной и страшной религией», опасной для психики и жизни граждан. Кроме этого, о служителях языческой религии распускали отвратительные слухи. Их обвиняли в распространении венерических заболеваний и даже в ритуальных убийствах.

В 1930 году активисты отчитались о полной искоренении шаманизма в Ойротской автономной области (современный Алтай). По словам борцов с мракобесием «камлание» и жертвоприношения там больше не проводились, а бубны и ритуальные костюмы были сожжены. Но все это, как и многое другое в СССР, было только на бумаге. В 30-х на Алтае продолжали действовать десятки шаманов, а население охотно пользовалось их услугами. Не всегда борьба проходила гладко. Кызымское восстание, произошедшее в Ханты-Мансийском автономном округе, тому пример.

Расстрелы и изгнания

В литературе и прессе шаманизм, как ликвидированное явление, больше не упоминался. Но на деле борьба с ним продолжилась и перешла в разряд жестких репрессий. На Дальнем Востоке и Чукотке в ходе раскулачивания зажиточных семей выявленных шаманов просто расстреливали.

В других местах меры были не такими радикальными. В ряде сибирских регионов шаманов объявляли «лишенцами», то есть лицами, лишенными гражданских прав. Они не могли вступать в колхозы и поэтому оставался без средств к существованию. Если выяснялось, что какой-то шаман проводил обряд, к нему направляли милицию, сотрудники которой выписывали штраф и изымали ритуальные предметы.

В Приамурье использовали еще один инструмент борьбы. Шаманов и их семьи просто выселяли из населенных пунктов, обрекая на лишения и опасности жизни в тайге. Все эти меры привели к тому, что шаманы начали массово писать отказы от убеждений. Они сдавали свои ритуальные бубны и костюмы, а иногда даже каялись перед народом на специально организованных собраниях.

Сталинские репрессии

С наступлением сталинского «большого террора» в 1937 году все стало проще и страшнее. На Дальнем Востоке и в Забайкалье шаманов просто объявляли японскими шпионами и после формального суда расстреливали. Действовал полный запрет на проведение любых обрядов и ритуалов. В Хакассии в 1924 году жил 71 шаман. К 1937 году 25 из них были сосланы, а трое главных расстреляны.

Репрессированные в сталинскую эпоху шаманы выходили из лагерей в 50-х годах. Их тут же заставляли подписывать бумагу с отречением от шаманизма. Некоторые, вопреки всему, продолжили тайно служить культу. Но передать опыт было уже не кому — молодежь сторонилась религии. Известны случаи, когда в Приморье штрафовали шаманов за отправление обрядов еще в 1960-х, при Хрущеве. Потом на традиционные верования местного населения просто махнули рукой.

Можно сказать, что несмотря на все усилия, советская власть не добилась успеха в борьбе с шаманизмом. Эта религия пережила период гонений, вышла из тени во время перестройки и существует по сей день. Конечно, у нее уже не столько адептов, как раньше, но стремление к возрождению культуры пробуждает у представителей многих народов интерес к традиционным верованиям.