В Европе пробуждается супервулкан, проспавший 40 000 лет

В районе Неаполя (Италия) наблюдается необычная геологическая активность, которая вызвала обеспокоенность ученых. Недавно над поверхностью озера Фузаро неожиданно поднялись руины древнеримской виллы. Это стало свидетельством брадисейсма – медленного поднятия земной коры. Данный процесс, по мнению экспертов, может быть связан с активностью супервулкана Кампи Флегрей, расположенного неподалеку.

Тревожный признак

Брадисейсм – медленное поднятие или опускание земной поверхности – обычно вызвано движением магмы или геотермальных жидкостей в недрах Земли. В районе озера Фузаро был зафиксирован подъем дна на 137 сантиметров с 2005 года, что свидетельствует о повышенной активности в недрах.

Дремлющий гигант

Кампи Флегрей – это супервулкан, кальдера которого простирается на 14 километров. В последнее время он проявляет признаки повышенной активности, включая брадисейсм, движение магмы и провалы почвы. Ученые опасаются, что это может привести к извержению, которое будет иметь катастрофические последствия для Европы.

Историческая катастрофа

Согласно исследованиям, около 40 000 лет назад произошло извержение Кампи Флегрей, которое считается одним из самых мощных в Европе за последние 200 000 лет. Выбросы от этого извержения достигли даже Прибалтики, покрыв значительную часть Европы пеплом и породами. По одной из гипотез, именно это извержение могло стать причиной гибели неандертальцев.

Потенциальные последствия

Как подсчитали ученые, извержение Кампи Флегрей может привести к выбросу 285 кубических километров пепла и породы, что вызовет "ядерную зиму" и глобальное изменение климата. Это также может спровоцировать мощные землетрясения и цунами, которые разрушат инфраструктуру и нанесут огромный ущерб экономике.

Существует риск, что извержение Кампи Флегрей может спровоцировать активность других вулканов в регионе, например, Везувия и вулкана на острове Санторин. Это может привести к цепной реакции и множественным извержениям, что усугубит катастрофические последствия.