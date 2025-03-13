Сколько детей родили немки от солдат и офицеров Красной армии

Сожительство советских военнослужащих и немок во время Великой Отечественной было официально запрещено директивой Иосифа Сталина. Тем не менее после войны в Германии у немецких женщин от солдат и офицеров РККА родились десятки тысяч детей.

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Опубликовано довольно много воспоминаний ветеранов Великой Отечественной, касающихся взаимоотношений советских солдат и офицеров с женским населением Германии. Из дневников австралийского военного корреспондента Осмара Уайта, описывающего жизнь оккупированного Берлина, следует, что многие немки охотно шли на контакт с русскими, специально прихорашивались и нарядно одевались. Во многом это было продиктовано меркантильными соображениями – солдаты и офицеры РККА могли поделиться своими пайками. Доктор исторических наук профессор Елена Сенявская подтверждает, что в Западной зоне оккупации немецкий паек был весьма скудным.

Сенявская приводит еще один немаловажный аргумент в подтверждение доступности немок – у них добрачные отношения не считались зазорными. Кроме того, жительницы Германии не воспринимали проституцию как позорное занятие – существует множество свидетельств того, что после оккупации советскими войсками того или иного населенного пункта к штабам приходили представительницы делегации немок, согласных удовлетворять половые потребности русских солдат и офицеров.

Приказ о запрете на сожительство советских военнослужащих с женщинами на оккупированной территории Германии был подписан Иосифом Сталиным в январе 1945 года. За изнасилование немок грозил расстрел. Не позволялись и добровольные интимные отношения. Приказы о применении суровых мер за сожительство с немками издавались командующими фронтов РККА, отдельно прописывался пункт о недопущении заключения интернациональных браков.

Но все эти меры зачастую не являлись сдерживающим фактором при налаживании тесных отношений между жительницами Германии и советскими военнослужащими.

В немецких СМИ называются разные цифры по численности «оккупационных детей» – от 40 до 350 тысяч. В подавляющем большинстве случаев они утеряли связь со своими отцами, поскольку неофициальные контакты между гражданами СССР и иностранных государств при советской власти в принципе воспрещались.

Биологи и социологи разъясняют, почему девушки, родившиеся после Великой Отечественной от русских отцов, могли выглядеть привлекательнее чистокровных немок. Как считают специалисты медицинской академии имени Сеченова, контакты между представителями разных этногрупп могут заканчиваться рождением генетически неполноценных детей лишь в том случае, если народы, к которым относятся отец и мать, исторически не пересекались.

С социологической точки зрения к детям-полукровкам благодаря устоявшимся стереотипам поведения издавна было предвзятое, негативное отношение. Поэтому их матери уделяли гораздо больше внимания развитию и образованию своих сыновей и дочерей. В итоге многие из них выгодно отличались о своих сверстников как внешне, так и интеллектуально.