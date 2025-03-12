Если вы окажетесь в Дубае, то заметите одну странную вещь – здесь практически невозможно увидеть пожилых людей. Никто не уступает место в транспорте, не помогает донести тяжёлые сумки, но не потому, что жители безразличны. Просто стариков в Дубае практически нет.

ОАЭ – одна из самых «молодых» стран в мире, и речь не о её возрасте, а о демографии. Доля населения старше 65 лет здесь составляет всего 2%. Почему так?

Во-первых, 90% жителей Дубая – это экспаты, которые приезжают работать, но не остаются здесь на пенсии. Даже прожив в стране всю жизнь, они не получают гражданства и не могут рассчитывать на социальные гарантии. Пенсионная система ориентирована только на коренных жителей, а чтобы достойно провести старость в ОАЭ, нужно иметь внушительное состояние.

Кто такие апатриды

Во-вторых, оставшиеся 10% – это граждане ОАЭ, и их старость проходит совсем не так, как в большинстве стран. Государство обеспечивает им высокий уровень жизни, поэтому пожилые арабы не ездят в общественном транспорте и не таскают тяжелые пакеты. Чаще всего их доставляет по делам личный водитель, а о бытовых хлопотах заботится прислуга.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.