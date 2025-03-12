Четырехлетний мальчик заявил на мать в полицию из-за мороженого

В США четырехлетний мальчик обратился в полицию с жалобой на мать. Об этом пишет CNN.

Ребенок из города Маунт-Плезант, штат Висконсин, решил проучить мать и во вторник, 11 марта, позвонил в службу 911. Он заявил диспетчеру, что родительницу следует арестовать.

«Моя мама плохо себя ведет», — сказал мальчик.

После этого трубку перехватила мать ребенка.

«О, этот малыш нашел телефон, ему четыре года. Я съела его мороженое, вероятно, именно поэтому он звонит в 911», — объяснила она.

Полицейские отправились в дом семьи, чтобы убедиться, что предполагаемая кража мороженого не была прикрытием для более серьезной ситуации. Когда правоохранители прибыли на место, мальчик подтвердил, что мама съела его мороженое, и снова потребовал, чтобы ее посадили в тюрьму. В конце концов пострадавший согласился не выдвигать обвинений, сказав им, что он просто хотел немного мороженого.

© Lenta.ru

Два дня спустя полицейские решили компенсировать мальчику ущерб и приехали к нему с двумя порциями мороженого, посыпанного голубой глазурью.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик сообщил полиции, что его отец хранит дома наркотики. Он сделал это из-за наказания за невыполненную домашнюю работу.