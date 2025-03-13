Как все начиналось: из истории загранпаспортов

С самого своего возникновения государство стремилось контролировать своих граждан или подданных. Кто, куда, зачем, власти желали знать во все времена, мотивируя свое любопытство соображениями безопасности. Особое подозрение вызывали путешественники всех мастей, ибо, как известно, «приличные люди сидят дома». Для учета и контроля таких личностей и был изобретен паспорт.

© Кадр из фильма «5 элемент»

Как все начиналось

Хотя документы, разрешающие проезд, известны с глубокой древности, само слово «паспорт» (от латинских passare — «проходить», porta — «ворота» или portus — «порт») и соответствующий документ появились в Европе в эпоху позднего Средневековья. В России функции паспорта выполняли проезжие грамоты. Согласно Соборному уложению 1649 года, для выезда в другие государства требовалось получить проезжую грамоту. В Москве такие грамоты выдавал лично государь, а в других городах — воеводы, которые должны были «давати проезжие грамоты безо всякого задержания». За нарушение данного порядка наказывали сечением кнутом или смертью (при наличии злого умысла).

© Паспорт Петра I на имя Петра Михайлова для выезда в составе Великого посольства. Февраль 1697 года. Кстати, именно при Петре I в русский язык вошло слово «паспорт»

В XVIII веке заграничные паспорта выдавала всем желающим Коллегия иностранных дел. Великая французская революция несколько подпортила ситуацию: Павел I запретил юношам выезжать за границу на учебу, дабы они там не подхватили «революционную заразу».

XIX век

Если в Европе XIX век ознаменовался практически полной отменой паспортов, то в России же все оставалось по-прежнему: для выезда за границу требовался паспорт. Получить его могли представители всех сословий, включая крепостных (до отмены крепостного права в 1861 году).

Паспорта выдавались лицам старше 25 лет (в начале ХХ века — с 20 лет), если только цель поездки не заключалась в «излечении» от болезни, получении наследства или «усовершенствовании себя в художествах и высших ремеслах». Жены и дети также имели право выезжать со своими мужьями и родителями в любом возрасте.

В правление Николая I мальчики и юноши в возрасте 10-18 лет могли покинуть Россию только с разрешения государя. Считалось, что молодые люди в этом возрасте особенно восприимчивы к революционным идеям и могут получить за границей «неправильное» воспитание.

Для получения паспорта требовалось подать прошение на имя губернатора или градоначальника, приложив к нему свидетельство из полиции об отсутствии препятствий на выезд или предоставив поручительство благонадежного лица. Кроме того, необходимо было трижды объявить о намерении покинуть страну в местной газете, чтобы все, кто имел долговые претензии к уезжавшему, могли их предъявить. Это требование, введенное еще в XVIII веке, действовало почти до конца девятнадцатого столетия.

Паспорта были двух типов: для русских подданных, «кои чинами, фамилиями своими или званиями заслуживают уважение и на доверие правительства право иметь могут», и для всех остальных. В паспортах первого типа указывали только звание и фамилию владельца, а в паспортах второго типа — также его приметы. Надписи в паспорте делались на русском и немецком языках, а размер платы за выдачу определялся с пребывания за границей.

© Отрезной талон в русском заграничном паспорте

В конце 60-х годов XIX века внешний вид паспорта изменился: теперь он был одинаковым для всех и представлял собой книжку с двумя талонами, один из которых отрезали на таможне при выезде, а другой — при возвращении. В паспорте указывались имя, фамилия и звание, отношение к воинской повинности, а также кем и когда он выдан. Все надписи дублировались на трех языках: русском, французском и немецком.

Паспортом надлежало воспользоваться в течение трех месяцев с момента выдачи. В те времена путешествовали подолгу и со вкусом, поэтому паспорта были фактически однократными: законом устанавливался не срок действия паспорта, а срок пребывания за границей, который составлял пять лет, но мог быть продлен.

© Заграничный паспорт Российской империи образца конца XIX века. Принадлежал председателю III Государственной думы Александру Ивановичу Гучкову

Страна Советов

Октябрьская революция упразднила систему внутренних паспортов, даровав гражданам свободу передвижения по стране. Однако это решение не было распространено на пересечение границы.

Уже в декабре 1917 года была введена в действие «Инструкция о правилах въезда и выезда из России». Устанавливаемый ею порядок почти не претерпел изменений по сравнению с дореволюционным. По-прежнему требовался заграничный паспорт, и все так же нужно было получать дополнительное разрешение, только уже не в полиции, а в НКВД или НКИД (Народный комиссариат иностранных дел).

На протяжении следующих лет система совершенствовалась и постепенно приобретала тот вид, какой будет сохранять в почти неизменном виде до конца советской эпохи. В 1925 году Президиум ЦИК СССР утвердил «Положение о въезде в СССР и выезде из СССР», согласно которому пересечение границы было возможно только при наличии заграничного паспорта с выездной визой. Выдавали паспорта и ставили визы органы внутренних дел. Срок действия паспорта составлял один год, но воспользоваться им следовало в течение трех месяцев после получения.

© Паспорт, выданный в 1929 году

Именно этому паспорту посвящено знаменитое стихотворение Владимира Маяковского «О советском паспорте». Пока паспорт еще не соответствует стандарту, рекомендованному Лигой наций в 1920 году. «Книжечкой» он станет после Второй мировой войны, и тогда же срок его действия будет увеличен до пяти лет.

В 1959 году на волне оттепели было принято поистине новаторское «Положение о въезде в СССР и выезде из СССР». Теперь выехать за границу можно было не только по заграничному паспорту, но и по заменяющим его документам: видам на жительство и удостоверениям на выезд, которые прилагались к общегражданскому паспорту.

Новое «Положение» 1970 года вновь сделало заграничный паспорт единственным документом, дававшим право на пересечение границы. Также оно впервые устанавливало причины, по которым гражданину СССР могло быть отказано в разрешении на выезд. Помимо вполне конкретных причин вроде причастности к государственной тайне или наличия неисполненных обязательств, отказать в выезде могли и в «интересах обеспечения охраны общественного порядка, здоровья или нравственности населения».

На излете советской эпохи, в 1991 году, был принят весьма либеральный закон «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР», который гарантировал право на въезд и выезд и значительно упрощал получение загранпаспорта. Этот закон с некоторыми поправками действовал в России до 1996 года.

© Выездная виза на советском паспорте

Выездные визы отменили лишь в 1993 году. И тогда же был установлен знакомый нам список документов: заверенное по месту работы заявление-анкета и заверенная копия трудовой книжки. С 2013 года для получения загранпаспорта требуется только заявление.

Современный загранпаспорт

Стандартизация паспортов произошла лишь в 1980 году, когда за дело взялась ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Был принят документ 9303, который устанавливал стандарт «паспорта с возможностью машинного считывания».

Постепенно такие паспорта стали выдавать все страны мира. В СССР этого сделать не успели, а первый российский паспорт с зоной для машиносчитываемого кода, тогда еще не заполненной, появился в конце 1996 года. Заполнять эту зону начали в 1999 году (в паспортах, выдаваемых МИД), а повсеместно российские паспорта стали машиносчитываемыми лишь с 1 апреля 2004 года.

© Российский заграничный паспорт нового образца

Современным этапом в эволюции паспорта не столько как проездного документа, сколько удостоверения личности стало внесение в него биометрической информации. Начало этому процессу было положено в 2002 году, когда 118 стран, в числе которых была и Россия, подписали так называемое Новоорлеанское соглашение, согласно которому биометрия лица определяется как приоритетная технология идентификации личности.