Кто смог вернуться в большой спорт после остановки сердца

Матч футбольного чемпионата Франции. Один из лучших клубов страны "Лилль" обыгрывает "Ренн" - 2:0. На первый взгляд ничего особенного. Но это если не знать, что автором победного мяча стал Набиль Бенталеб - футболист, который прошлым летом пережил остановку сердца, а на игру вышел с кардиостимулятором. Мощный удар по стереотипу, что с подобными устройствами полноценная жизнь невозможна.

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А ведь случай Бенталеба хоть и удивительный, но не исключительный. Расскажем вдохновляющие истории спортсменов, которым проблемы с сердцем не помешали продолжить карьеру.

Футбол. Набиль Бенталеб

Обычная тренировка в июне прошлого года едва не обернулась для футболистов "Лилля" кошмаром. Внезапно стало плохо 29-летнему алжирцу Набилю Бенталебу. Игрока срочно увезли в клинику и сделали экстренную операцию по установке кардиостимулятора. Врачи рекомендовали Бенталебу завершить карьеру, но Набиль их не слушал. Восемь месяцев восстановления и упорных тренировок, и вот уже Федерация футбола Франции разрешает игроку вернуться на поле.

Бенталеб - первый игрок в истории французского чемпионата, сыгравший с кардиостимулятором. В дебютном матче после возвращения он вышел на поле на 76-й минуте, а уже на 80-й забил.

Футбол. Халилу Фадига

Свой первопроходец был и в Англии. В октябре 2004-го 30-летний сенегальский полузащитник "Болтона" Халилу Фадига потерял сознание на разминке прямо перед матчем Кубка Англии. "Помню, как мы стоим c одноклубниками, улыбаемся, а потом я почувствовал удар от пальцев ног до головы. Очнулся уже в раздевалке и увидел рядом доктора", - вспоминал футболист, у которого диагностировали сердечную аритмию.

Кристиан Эриксен

Тогда обошлось без операции, но через несколько месяцев симптомы вернулись, и Халилу пришлось установить имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). И тут врачи тоже были против, чтобы футболист возобновил карьеру. Однако уже в начале 2005-го Фадига сыграл первый матч после восстановления. Сенегалец повесил бутсы на гвоздь лишь в 2011 году.

Футбол. Кристиан Эриксен

Самый известный футболист с кардиостимулятором - датчанин Кристиан Эриксен. 12 июня его сердце остановилось в концовке первого тайма матча чемпионата Европы Дания - Финляндия. Игрок рухнул на газон, а над стадионом "Паркен" в Копенгагене повисла гробовая тишина. Девять минут Эриксен был без сознания, пока врачи боролись за его жизнь.

Карьера Кристиана, казалось, подошла к концу. Однако уже в 2022 году Эриксен вышел в составе английского клуба "Брентфорд", а потом подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". "Позитивный момент в том, что теперь люди видят: ИКД - это не конец жизни. Многое зависит от диагноза, но с этим прибором чувствуешь себя безопаснее, чем когда-либо", - говорит спортсмен.

Футбол. Том Локьер

Капитан английского клуба "Лутон" и защитник сборной Уэльса Том Локьер впервые потерял сознание на поле в мае 2023 года во время матча с "Ковентри" за выход в Премьер-лигу. Тогда врачи все списали на фибрилляцию предсердий (вид сердечной аритмии) и разрешили футболисту играть. Но в декабре того же года Локьер снова упал без чувств прямо во время матча. Остановилось сердце. Из больницы его выписали уже с кардиостимулятором.

Катарина Бауэр

Локьер не стал закрываться и в соцсетях постил видео, в которых рассказывал, как работает его ИКД. Том планировал вернуться в текущем сезоне, но получил травму колена. Пустяки, если учесть, что парень уже пережил.

Прыжки с шестом. Катарина Бауэр

Прыгунья с шестом Катарина Бауэр с детства знала, что ее сердце не в порядке. Оно билось намного чаще, чем у здоровых людей. В 12 лет девочка перенесла первую операцию, а через восемь лет и вторую. При этом она продолжала спортивную карьеру, и в 2018-м стала чемпионкой Германии. Но сразу после этого врач снова обнаружил у Катарины нарушения сердцебиения, угрожавшие внезапной остановкой сердца. Бауэр имплантировали ИКД, а уже через шесть недель она заявилась на соревнования. В 2019 году она представляла Германию на чемпионате мира в Дохе.

Что говорят врачи

Можно почти все, кроме ударов в грудь

"Даже если у спортсмена отличное здоровье, есть несколько факторов, которые могут привести к остановке сердца. Это может быть дефект в строении сердца, который не всегда удается обнаружить, даже при регулярных обследованиях. Это интенсивные физические нагрузки - стресс и дополнительный риск для организма, так как иногда возникают микроповреждения в сердечной ткани. Кроме того, важно учитывать: сердце работает на электрических импульсах, и если эти импульсы отправляются неверно или с перебоями, возникает аритмия - иногда настолько серьезная, что сердце просто останавливается. Наконец, есть внешние факторы: обезвоживание, электролитный дисбаланс или даже случайные удары в грудь, которые могут вызвать остановку сердца", - пояснил спортивный врач, ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Пироговского университета Никита Демин.

Когда возникает риск внезапной остановки сердца, единственный способ профилактики - это имплантация кардиовертер-дефибриллятора.

"Это крохотное электронное устройство способно дать электрический разряд, если возникли такие жизнеугрожающие состояния, как тахикардии или фибрилляции желудочков, - рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции РНЦХ имени Петровского Дмитрий Подоляк. - За последние 10-20 лет эти устройства очень эволюционировали. Есть разные варианты проведения электродов, мы можем устанавливать их в полости сердца и снаружи, имплантируя устройство под кожу".

В обычной жизни у людей с ИКД почти нет ограничений. Но спортсмены часто выступают на пределе физических возможностей.

"Кардиовертер - это все-таки инородное тело, его нужно беречь от ударов. Например, в единоборствах есть риск, что устройство выйдет из строя от сильного удара в грудь, - отмечает доктор Демин. - Есть и психологический аспект. Спортсмен знает, что ему имплантировано устройство, и это может влиять на его концентрацию и моральное состояние. Впрочем, все индивидуально".

Специалисты объясняют: не существует разделения - устройства для спортсмена или для обычного человека. Более того, современные кардиовертеры, в отличие от первых моделей, даже не имеют ограничений вроде выполнения МРТ-диагностики. Просто перед началом исследования запускается специальная функция, и устройство становится МРТ-негативно, не восприимчиво для мощных магнитов. С каждой новой моделью устройства становятся миниатюрнее, а батарея способна работать гораздо дольше.

"Описано много случаев, в том числе и в России, когда спортсмен пережил внезапную остановку сердца, но благодаря имплантации кардиовертера-дефибриллятора жив и продолжает карьеру. Понятно, не все хотят афишировать диагноз, но есть профильные направления - спортивная кардиология, спортивная аритмология - специалисты в этих областях как раз и ведут пациентов из спортивной среды, в том числе с генетически обусловленными нарушениями ритма сердца", - говорит доктор Подоляк.

Возможно, отдавая ребенка в большой спорт, родителям стоит задуматься о будущих нагрузках, и, если в семье были случаи внезапной смерти, сосудистых катастроф, имеет смысл пройти генетическое тестирование.