Женщина застряла в автомобиле и шесть дней выживала без еды и воды

В американском штате Индиана женщина застряла в автомобиле после аварии и неделю выживала без еды и воды. Об этом сообщает CBS News.

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41-летняя Бриеонна Кассель пропала после того, как навестила мать в среду, 5 марта. Она уехала вечером на машине и больше не выходила на связь. Прошло шесть дней, прежде чем Кассель случайно нашел водитель трактора. Он подъезжал к мосту в округе Ньютон, штат Индиана, когда из своей высокой кабины заметил автомобиль в канаве рядом с проселочной дорогой, расположенной чуть в стороне от оживленного шоссе. Мужчина позвонил начальнику, который также состоит в волонтерской пожарной бригаде, и попросил помочь.

Вскоре они вместе спустились к месту аварии. Сначала мужчины думали, что разбитая машина пуста, однако белое пятно рядом с водительским сиденьем, которое они приняли за подушку безопасности, внезапно начало двигаться. Они бросились к автомобилю и нашли внутри истощенную Кассель. Как оказалось, в ночь аварии она уснула за рулем и случайно съехала с шоссе. Машина упала в канаву, по дну которой бежал небольшой ручей.

Когда Кассель очнулась, она не смогла выбраться, потому что ее зажало в салоне. Кроме того, она получила травмы при падении. Американка выжила лишь благодаря ручью: она опускала в него кардиган, а затем высасывала воду. Кассель призналась мужчинам, что уже перестала надеяться на спасение.

На место прибыли спецслужбы и парамедики. Кассель удалось вытащить из автомобиля, ее экстренно госпитализировали. Врачи не раскрывают ее диагноз, однако известно, что она идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина заблудился в горах и сломал руку. Он 10 дней выживал в горах, питаясь зубной пастой и снегом.