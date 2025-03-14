Необычные праздники 14 марта: покупаем подснежники и печем

Повод для веселья и хорошего настроения всегда найдется! Рассказываем о необычных праздниках, которые празднуют в мире 14 марта. Эти торжества напоминают нам о важности науки, здоровья, экологии и простых радостей жизни. Какой из них вдохновляет вас больше всего?

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День числа Пи (π) — этот праздник отмечают математики и любители науки по всему миру. Дата 14 марта выбрана не случайно: в американском формате она записывается как 3,14, что соответствует первым цифрам числа π. Традиционно в этот день едят пироги, проводят викторины и обсуждают интересные факты о математике. День белого цветка — праздник, зародившийся в Канаде, посвящен борьбе с туберкулезом. В этот день волонтеры раздают белые цветы как символ надежды и здоровья, а также собирают пожертвования для медицинских исследований. День овсяного печенья — вкусный праздник, популярный в США. Овсяное печенье любят за его простоту и пользу. В этот день принято печь и угощать друзей домашним печеньем, добавляя в него изюм, шоколад или орехи. Международный день рек — экологический праздник, посвященный защите рек и водоемов. В этот день проводятся акции по очистке берегов, лекции о важности сохранения водных ресурсов и флешмобы. День подснежника — праздник, который отмечают в Великобритании и других странах. Подснежники символизируют приход весны и надежду. В этот день люди дарят друг другу эти нежные цветы, украшают ими дома и устраивают прогулки по паркам, чтобы полюбоваться первыми весенними ростками.

Ранее мы предлагали прогуляться по миру и узнать — кто отмечает День ананаса, кто ест морепродукты и есть ли у девочек-скаутов свой день?