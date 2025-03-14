Приметы на 14 марта: что можно и нельзя делать

14 марта православная церковь поминает преподобномученицу Евдокию, жившую на рубеже I-II веков. Согласно житию, на заре жизни Евдокия была язычницей, однако, однажды услышав чтение Священного Писания вслух, уверовала и приняла христианство. Преподобная удалилась в монастырь и вскоре стала игуменьей обители. За следование Христову учению она была казнена во время гонений на христиан.

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В народе праздник в честь мученицы стали называть Авдотьей Весновкой. В этот день женщины поднимались на возвышения и пели веснянки — песни-заклинания, призывающие тепло. А о том, какие существуют приметы на 14 марта, читайте далее.

Что можно делать 14 марта

В день Авдотьи Весновки стоит с особой заботой отнестись к бездомным животным. Можно, например, отправить пожертвование в соответствующий фонд, поволонтерить в приюте или, если вы давно готовитесь к этому, взять в семью питомца. Считается, что помощь зверям на Авдотью принесет в дом счастье.

А еще в этот день стоит совершить крупную покупку, желательно полезную (например, приобрести бытовую технику). Траты, если верить приметам, окупятся с лихвой, а покупка будет долго радовать владельца.

Что нельзя делать 14 марта

Если же говорить о запретах, то 14 марта нельзя:

сеять капусту, не повязав на голову платок, — кочаны не будут крепкими;

обижать птиц, особенно ласточек, — к несчастьям;

отказывать в милостыне — к проблемам;

строить планы — не сбудутся.

Пожилым людям не стоит выходить из дома до заката солнца. Согласно народным поверьям, так можно привлечь неудачи.

Южный ветер на Авдотью пророчит дождливое лето, а северный — холодное. Ясная погода сулит богатый урожай пшеницы, а снег — обилие грибов осенью. Если капель сильная и звонкая, то лето выдастся теплым. А многочисленные лужи обещают богатый урожай меда.