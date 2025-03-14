Слонам в Таиланде устроили праздничный «шведский стол»

В Таиланде 13 марта отметили Национальный день слона. Праздник был учрежден в 1998 году. Торжественные мероприятия были организованы в Королевском слоновом краале в городе Аюттхайя (древняя столица Таиланда).

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На праздник «пригласили более десяти слонов, которые живут в краале и близлежащей деревне вместе с махутами (погонщиками). Праздник начался с традиционного подаяния буддийским монахам. Затем в краале прошла буддийская церемония благословения с пением мантр.

После церемонии слонам накрыли «шведский стол. На круглых столах для них разложили фрукты и съедобные растения.

Жители Таиланда относятся к слонам с почтением. Это животное является национальным символом страны. По местным верованиям, слоны стоят всего на одну ступеньку ниже человека. Белые слоны-альбиносы столетиями считались символами королевской власти.

В последние годы многие массовые мероприятия и шоу с участием слонов были отменены. Так, ушло в историю слоновье поло, ранее собиравшее толпы зрителей. Причина новые законы, защищающие права животных. День слона начали отмечать более скромно как правило, в этот праздник животным просто подносят угощение.

В настоящее время в Таиланде проживает около 3,5 тысяч слонов. Большинство из них домашние.

Ранее стало известно, что в Индии отметили праздник «Парипалли Гаджамела. По улицам прошло несколько десятков нарядных животных. Слоны символизируют божество Ганешу. Праздник отмечают с февраля по март. Его посещают тысячи человек.