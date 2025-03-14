Как Горбачева заставили отменить власть КПСС

Когда в СССР говорили «я вступил в партию», никто не уточнял «в какую?» — разве что если хотел пошутить. Всем было ясно: КПСС — основа советской государственности и единственная разрешенная партия, вокруг которой госслужащие выстраивали карьеру. Эта основа рухнула в 1990 году всего за пару месяцев, когда Горбачев отменил конституционно закрепленную власть КПСС, «сломав об колено» сопротивление ЦК. Почему он это сделал и кто боролся за отмену шестой статьи — в материале «Газеты.Ru».

Партия — наш рулевой

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма», — гласила 6 статья Конституции СССР от 1977 года. Эта норма юридически закрепляла однопартийный характер системы власти советского государства, и максимум, что в нем можно было себе позволить, — это быть беспартийным.

© XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза в Кремлевском Дворце съездов, 1986 год // РИА Новости

Интересно, что эта норма появилась лишь в сравнительно либеральные брежневские годы, а до того в СССР выдвигали на первое место трудящихся как класс, а не партию. В сталинской конституции 1936 года в отношении компартии использовалась размытая формулировка, что «ВКП(б) является передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляет руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных».

В 1970 годы, когда слово «пролетариат» все сильнее теряло содержательный смысл, Политбюро попыталось поднять авторитет партии как самостоятельной сущности.

Под компартию переписывали старые песни, и вместо «В честь армии родной, в честь нашего народа // Мы радостный салют в полночный час дадим!» в марше советских артиллеристов стали петь «в честь партии родной». Для всех, кто застал 1970-е и 1980-е, компартия запомнилась как незыблемая основа всей советской публичной жизни и как непременный атрибут серьезной карьеры. Современным молодым людям трудно себе представить, как это выглядело, но советские граждане, напротив, не могли себе всерьез вообразить жизнь без КПСС.

«Вторую партию народ не прокормит»

Борьба за отмену шестой статьи началась в 1989 году во время знаменитого первого Съезда народных депутатов, сформированного по итогам первых в истории страны свободных выборов. Инициатор «перестройки» Михаил Горбачев надеялся, что депутаты будут выступать с умеренными предложениями частичной и поэтапной демократизации СССР, перехода к более рыночной экономике — никаких революционных шагов он не планировал. Однако на съезде стихийно сформировалась группа, которая отвергла отведенную себе роль. Депутат Михаил Афанасьев заклеймил «сталинско-брежневской Верховный совет» вместе с его «агрессивно-послушным большинством», и противопоставил этому Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), одним из лидеров которой был академик и диссидент Андрей Сахаров.

© Академик Андрей Сахаров (справа) во время выступления на I съезде народных депутатов СССР, 1989 год // РИА Новости

Именно Сахаров на съезде впервые публично предложил отменить шестую статью в выступлении 9 июня 1989 года. В той же речи он призвал и к другим радикальным переменам, например, предоставить право Верховному совету назначать главных должностных лиц страны. Еще Сахаров предложил ограничить функции КГБ защитой международной безопасности СССР — в то время как главной его функцией с момента создания ВЧК была борьба с инакомыслием и внутренними врагами.

Тогда эти идеи казались нелепыми фантазиями. Спустя полгода, на втором съезде народных депутатов, МДГ попыталась внести отмену шестой статьи в повестку, но проиграла.

Большинство депутатов всю жизнь строили карьеру в рамках однопартийной системы и не планировали ничего менять.

Это прекрасно понимал и Горбачев, который сам возглавил борьбу с МДГ и отстаивал незыблемость власти коммунистов. В результате вопрос отмены шестой статьи даже не вынесли на обсуждение и, казалось, что «перестройка» обойдется без перехода к многопартийной системе. Юмористы тогда пытались шутить, что «вторую партию народ не прокормит», но у народа было свое мнение на этот счет.

Победа неформалов

4 февраля 1990 года на Манежную площадь в Москве вышли сотни тысяч людей. Было заполнено все пространство от гостиницы «Москва» до Манежа и от Моховой до Красной площади и Александровского сада. По официальным оценкам советских властей, митингующих было 200 тыс., но организаторы считали, что участников еще больше.

Митинг был собран в поддержку антигорбачевской оппозиции, и в толпе раздавались лозунги: «Долой шестую статью!», «Долой партийную монополию на власть!», «Долой КГБ!» и «Помни о Румынии».

Последнее, очевидно, было отсылкой к свержению власти Николае Чаушеску в декабре 1989 года. Он не собирался проводить никакую перестройку и был сторонником классической партийной диктатуры, более жесткой, чем в самом СССР. Однако правление Чаушеску закончилось в одночасье в ходе стихийного народного восстания, которое быстро завершилось казнью диктатора вместе с женой.

© Демонстрация в поддержку демократических реформ, Москва, 4 февраля 1990 года // РИА Новости

Интересно, что партии припоминали не сталинские репрессии, не цензуру и вообще не прошлые грехи.

«Сегодня всем очевидно, что монополия партии на власть стала непреодолимой преградой на пути провозглашенных реформ. Именно КПСС и прежде всего партийный аппарат в соответствии со ст. 6 Конституции СССР несет основную ответственность за углубляющийся кризис, развал экономики, распространяющиеся со скоростью лесных пожаров национальные конфликты», — говорилось в резолюции по итогам митинга.

Горбачев хорошо считал отсылку к Чаушеску и 5 февраля на пленуме ЦК КПСС сам предложил отменить монополию компартии на власть. Как оказалось, он соображал быстрее своих соратников.

Анатолий Собчак в мемуарах «Хождение во власть» вспоминал, как они «в самых резких тонах клеймили «всех этих неформалов», «так называемых демократов» с их плюрализмом и прочими новшествами». Неизвестно, как Горбачеву удалось переломить их сопротивление. Возможно, попросту сработал выработанный за десятилетие партийный рефлекс подчинения начальству.

В результате отмена власти коммунистов прошла как часть более широкой реформы. 14 марта 1990 года был принят закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР». Президентом стал сам Горбачев, а шестая статья никуда не делась. Изменился лишь ее текст: «Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами».

Казалось бы, новая конституция утверждала, что существует «КПСС и все остальные». Однако отмена руководящей роли КПСС сыграла колоссальную символическую роль и ясно дала понять, что власти компартии пришел конец.

Через полтора года пришел конец и самому СССР, утратившему свой главный стержень.

Жизнь в России с того момента больше никогда не была прежней.