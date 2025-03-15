Как советские дети и подростки героически сражались с врагом

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашей страны. Для победы потребовалось максимальное напряжение всех сил и использование всех возможных ресурсов. С гитлеровской Германией сражались не Красная армия и Коммунистическая партия, а весь советский народ — мужчины и женщины, люди всех возрастов и национальностей, всех сословий и вероисповеданий. На фронте и в тылу они отдавали ради победы все силы, а если это было необходимо — то и жизнь. Среди них были и дети, очень быстро повзрослевшие и ставшие героями. Иного выбора у них просто не было. Ведь в случае поражения наш народ ждало истребление и рабство. К 80-летию Победы «Лента.ру» подготовила материал о детях Великой Отечественной войны.

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«Теперь печи крематория работают днем и ночью, и дети не прячутся. Дети привыкли»

Скольких советских детей затронула война, сколько из них были убиты, сколько искалечены? Точной статистики нет, но их миллионы. Дети гибли под обстрелами и бомбежками, умирали от голода, холода и болезней в оккупации, в блокадном Ленинграде, в гетто и лагерях смерти, их расстреливали вместе с семьями, над ними издевались. Десятки тысяч детей были отняты у родителей и отправлены в Германию.

Польских детей, в которых нацисты обнаруживали признаки принадлежности к арийской расе, отдавали в немецкие семьи или отправляли в специальные детские дома, чтобы в дальнейшем воспитать из них солдат фюрера. На детей из СССР такая практика не распространялась — их считали неполноценными.

Дети с оккупированных советских территорий должны были выполнять самую низкоквалифицированную работу для новых хозяев. Но это в лучшем случае. В худшем их отправляли в концлагеря, где они становились донорами крови для нужд вермахта, а когда не могли сдавать кровь — их отправляли в газовые камеры. На детях ставили медицинские опыты, удаляли им органы, заражали инфекциями, переохлаждали...

В одном из эпизодов фильма «Щит и меч» (1967) комендант немецкого концлагеря, где содержались советские дети, рассказывает:

«Когда не было газовых камер, мы расстреливали по средам и пятницам. Дети пытались прятаться в эти дни. Теперь печи крематория работают днем и ночью, и дети не прячутся. Дети привыкли».

Один из самых маленьких заключенных просит коменданта:

«Меня в газовку не надо, я могу сдавать еще кровь».

А другой объясняет:

«Мою пайку крысы съели, вот кровь и не пошла, но я назначен загружать уголь в крематорий, я тоже работаю».

Конечно, это художественный фильм, но есть документальные фотографии — горы из восьми тысяч пар сандаликов, снятых с детей перед отправкой в газовые камеры Освенцима. И горы игрушек…

«Пионеры высматривали, где расположены огневые точки, и докладывали об этом командиру»

Но дети войны были не только жертвами — они были воинами, они сражались и становились героями.

Враг не делал скидки на возраст: если в его руки попадал маленький партизан, его пытали, а потом казнили наравне со взрослыми. Но и дети войны не хотели, чтобы их считали малолетними иждивенцами. В тылу они занимали места ушедших на фронт родителей, работали наравне со взрослыми по 10-12 часов без выходных и отпусков.

В годы Великой Отечественной войны 15 % рабочих оборонных предприятий составляли дети и подростки до 18 лет.

Больше 20 миллионов детей и подростков, как и их матери, стали во время Великой Отечественной войны основной рабочей силой страны в сельском хозяйстве. Во Всесоюзном соревновании по уборке урожая в 1942 году участвовало около пяти миллионов школьников. Были среди них и герои, о которых узнала вся страна.

У пионера Пети Серегина из Сталинградской области брат-комбайнер ушел на фронт. 14-летний мальчик заменил брата, который еще до войны научил его управлять комбайном. При норме 180 гектаров Петя убрал 420.

За годы войны только в колхозах пионерами и школьниками было отработано более 585 миллионов трудодней.

Тысячи ребятишек бежали на фронт — помогать отцам и старшим братьям бить фашистов. Их ловили и отправляли домой, если дом у них еще был. А те, кому некуда было возвращаться, прибивались к воинским частям, становились сыновьями и дочерьми полков, юнгами, адъютантами, связистами, разведчиками, диверсантами. Они воевали вместе со взрослыми, делили опасности и тяготы наравне с ними, нередко бывали и более эффективными бойцами.

На оккупированной территории дети и подростки уходили в партизанские отряды, хорошо зная местность, выводили из окружения бойцов, собирали ценные сведения, расклеивали листовки, поджигали немецкие склады с боеприпасами, минировали дороги, пускали под откос эшелоны.

«Тринадцатилетний пионер Ваня Андрианов из села Ново-Михайловское Боровского района Калужской области предупредил наступающих советских воинов о фашистской засаде. Ползком по снегу под огнем заметивших его гитлеровцев Ваня перебрался к советским воинам и провел бойцов в тыл врага. Фашисты были уничтожены. Ваня Андрианов был награжден орденом Красной Звезды», — «За Родину», ежедневная красноармейская газета, 1942 год.

Более 200 тысяч детей и подростков были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. А четверо — Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя Котик — стали Героями Советского Союза. Все — посмертно. И, что поразительно, в указах о награждении даже не упоминался их возраст! Их воинская доблесть оценивалась не в масштабе детского возраста, а на общих основаниях.

Десятилетняя Люся Ремизова была награждена медалью «За отвагу». Немцы схватили девочку и заставили ее быть прислугой в доме, где жили офицеры: стирать белье, убирать помещение. Однажды связной доставил важный пакет с документами. Когда в доме все уснули, Люся забрала документы и, перейдя линию фронта, доставила их советским воинам.

Медаль «За оборону Ленинграда» получили 15 249 пионеров города-героя.

Медалью «За оборону Сталинграда» был награжден восьмилетний Игорь Михайлов. Во время обороны города он постоянно находился на батарее своего отца Константина Александровича Михайлова и как мог помогал бойцам: носил письма и воду, доставлял донесения, собирал и уничтожал немецкие листовки… А когда немцы были окружены и разгромлены, вернулся в Москву и пошел в первый класс школы №95.

«Шел бой в городе Калинине. У советских бойцов иссякли боеприпасы. В это время к ним подполз ученик 25-й калининской школы Вася Каширин. Он рассказал бойцам, где есть боеприпасы, и помог их доставить на огневую позицию. На другой день Вася Каширин действовал уже со своим другом Витей Егоровым. Пионеры пробирались на улицы, занятые фашистами, высматривали, где расположены огневые точки, и докладывали об этом командиру советской части», — «Вперед на врага», ежедневная красноармейская газета Калининского фронта, 1941 год.

«Юный пионер отказался снять красный галстук»

Советские дети и подростки были патриотами. Такими их воспитала страна. Их родители, родившиеся до революции, еще помнили, какой была Россия раньше. К советской власти они могли относиться по-разному и в лозунге «За Родину! За Сталина!» не все из них искренне одобряли вторую часть. Но для их детей все было проще и яснее: сначала они были октябрятами, потом пионерами и комсомольцами, а дальше их ждало светлое коммунистическое будущее, во что они искренне верили.

Дети воспитывались на патриотических примерах юных героев революции и Гражданской войны, на которых они мечтали быть похожими. «Р.В.С.», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Дым в лесу», «Тимур и его команда» были любимыми книгами того поколения. Только в РСФСР в 1941 году было больше двух миллионов тимуровцев. По книгам Аркадия Гайдара, по фильмам «Красные дьяволята», «Чапаев», «Мы из Кронштадта» дети учились любить Родину, защищать ее и ненавидеть врагов. Они мечтали быть «красными дьяволятами», летчиками, разведчиками, танкистам и даже были готовы умереть, как Мальчиш-Кибальчиш, но не выдать «проклятым буржуинам» военную тайну. Советские символы были для них священны.

На Псковском озере есть остров Залит. Во время войны он был захвачен фашистами. Пионеры Миша Капкин, Ваня Пикалев, Петя Соловьев и Володя Анашихин пробрались в колхозный клуб, где расположились на отдых немецкие солдаты, и смогли вынести и укрыть в надежном месте бюст Ленина.

Девятилетняя Нина Фарафонова спасла знамя. В их доме в Артемовске поселился немецкий офицер. Нина увидела, как он достал из чемодана красное бархатное знамя, на котором был вышит герб Белорусской ССР, и накрыл им свою постель. Когда немец ушел, Нина схватила знамя, выбежала во двор и спрятала его в водосточную трубу. С этим знаменем в руках девочка вышла навстречу советским солдатам, освобождавшим город.

Из-за отказа снять пионерский галстук погибли пионеры Вася Шишковский, Ваня Виноградов и Карл Веске.

«Фашисты ворвались в эстонский город Тарту и схватили шедшего в красном галстуке пионера Карла Веске. Юный пионер отказался снять красный галстук. Фашисты повесили пионера. Два дня ветер колыхал галстук на груди Карла Веске. Галстук алел, как знамя, призывал к борьбе, говорил о мужестве юного патриота, о его верности своему народу», — «О подвигах, о доблести, о славе…», сборник рассказов и очерков о пионерах-героях, 1981 год.

На территории, захваченной фашистами, действовали не только взрослые партизаны и подпольщики, но и подпольные пионерские и комсомольско-пионерские отряды. Таких отрядов было 84, включая два, которые организовали дети, угнанные в Германию и Польшу. В это число не входят сотни пионерских групп в партизанских отрядах Ленинградской области и в Белоруссии.

Юные мстители

Один из подпольных пионерских отрядов назывался «Юные мстители» и действовал на крупной железнодорожной станции Оболь в Витебской области Белоруссии в 1942-1943 годах. В отряде состояли ученики местной школы и окрестных деревень, всего 38 человек.

Отряд был создан зимой 1942 года, вскоре после прихода немцев. Свою деятельность пионеры начали с расклейки рукописных листовок, мелкого вредительства, сбора и схрона оружия и боеприпасов, набранных на полях недавних боев. Пионерам удалось установить связь со взрослым подпольем и партизанским отрядом имени Ворошилова, действовавшим в этом районе, после чего эффективность их борьбы значительно возросла.

За короткое время юные мстители совершили 21 диверсию. Сожгли несколько мостов, взорвали электростанцию и кирпичный завод, сожгли железнодорожный склад, мотовоз и экскаватор на торфяном заводе, льнозавод с двумя тысячами тонн льна, приготовленными к отправке в Германию.

Мальчишки и девчонки постоянно дежурили возле железнодорожной станции, наблюдая за проходящими эшелонами, и сообщали добытые сведения партизанам, а те передавали их в центр.

«Всеми средствами препятствовать гражданским лицам двигаться по железнодорожным путям. Особенно нужно остерегаться снующих мальчишек советской организации пионеров», — Из приказа по немецкой армии, 1942 год.

Несколько дней через Оболь шли на фронт эшелоны, груженые тюками прессованного сена. Однажды от паровозной искры сено на одной из платформ загорелись. Чтобы ликвидировать пожар, немцы стали сбрасывать его на землю, и из-под сена показался замаскированный танк. Это не укрылось от зоркого детского взгляда. На следующий день советская авиация бомбила станцию. Четыре эшелона с танками были уничтожены.

Нина Азолина стала «юным мстителем» в 14 лет. Немцы не могли даже представить, что эта девочка может представлять для них опасность. Нина работала переписчицей в комендатуре и передавала партизанам важные сведения и бланки документов. Летом 1943 года она получила задание взорвать станционную водокачку. Девочка проникла на охраняемую территорию водокачки и бросила на кучу угля у котельной замаскированную мину. Через сутки произошел взрыв, и единственная на многие километры водокачка была полностью разрушена. На важном участке железной дороги было нарушено движение. Восстановление водокачки заняло две недели.

15-летний Вова Езовитов пробрался в охраняемый часовыми сарай и заложил мину замедленного действия в автомобиль зондерфюрера СС Карла Бормана. Утром в пути произошел взрыв, немецкий каратель и трое сопровождавших его офицеров были убиты.

В организацию «Юные мстители» входила и Зина Портнова. В 1941 году она перешла в восьмой класс и приехала из Ленинграда к бабушке в деревню Зуи недалеко от станции Оболь. В первые же дни оккупации был убит ее родной дядя, работавший путевым обходчиком. Девочка начала расклеивать самодельные листовки и писать на стенах «Смерть фашистам!». А когда познакомилась с Вовой и Женей Езовитовыми, вступила в «Юные мстители» и дала клятву хранить тайну даже ценой жизни.

В организации Зина была разведчицей. Она и еще одна девочка, Нина Давыдова, устроились судомойками в столовую курсов переподготовки офицеров вермахта. Немного зная немецкий язык, девочки слушали разговоры курсантов и передавали их партизанам. В августе 1943 года им удалось узнать, что немцы готовят облаву. Благодаря этим сведениям многим жителям Оболи и окрестных деревень удалось избежать германского плена. Получив задание от подпольщиков, Зина подсыпала в суп, подавашийся в офицерской столовой, крысиный яд. По разным данным, погибли (или серьезно пострадали) от 24 до 100 офицеров.

Немцы были в ярости. Зину схватило гестапо, ее заставили съесть отравленный суп, но увидев, что она спокойно его ест, отпустили. Дома бабушка спасла Зину, отпоив ее отварами трав и молочной сывороткой. Арестовали и Нину Давыдову. Ее жестоко пытали, а затем казнили, но подругу она не выдала.

26 августа 1943 года почти все «Юные мстители» были арестованы по доносу предателя — бывшего ученика обольской школы Михаила Гречухина, дезертировавшего из Красной армии. Больше месяца ребят допрашивали и пытали, а 5 ноября расстреляли в городе Полоцке. Погибли Нина Азолина, Владимир и Евгений Езовитовы и другие члены организации.

В декабре 1943 года была схвачена Зина Портнова. Во время допроса девочке удалось завладеть оружием следователя гестапо и застрелить его, а затем еще двоих офицеров. Но уйти Зине не удалось — она была ранена, а затем расстреляна.

«Зина, будто кошка, бросилась к столу и схватила пистолет. Краузе не успел еще осознать, что произошло, как девочка навела на него его же оружие. Выстрел — и фашист, неестественно скособочась, упал на пол. Вбежавший на выстрел офицер был так же убит наповал», — «Пионеры-герои. Юный бессмертный полк», издательство «Родина», 2024 год.

История героической гибели пионерки стала известна лишь через десять лет после победы. После тщательной проверки всех фактов 1 июля 1958 года Зинаиде Мартыновне Портновой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Орден Ленина получила ее мама.

Как Юра Гагарин испортил немецкий танк

Немногие знают, но свой крохотный вклад в нашу победу внес и восьмилетний Юра Гагарин. 1 сентября 1941 года будущий первый космонавт СССР пошел в первый класс, а 12 октября в деревню Клушино Смоленской области вошли немцы. В тот же день они устроили во дворе школы костер из букварей, обнаружив в них картинки с Кремлем, Красной площадью, портреты Ленина и Сталина. Затем сожгли и саму школу.

Семью Гагариных с четырьмя детьми выгнали из дома и больше полутора лет, до освобождения, они жили в землянке три на три метра, которую отец выкопал за огородами. Об оккупации у Юры остались тяжелые детские воспоминания.

Немецкие солдаты развлекались тем, что разбрасывали по земле леденцы, а когда дети пытались их подбирать — давили им пальцы сапогами. Шестилетнего Бориску Гагарина ради забавы повесили на яблоне за шарфик и громко хохотали, пока задыхавшегося ребенка не сняла мать.

В другой раз оккупанты сильно избили отца и порезали косой ноги матери. В отместку Юра набил тряпками выхлопную трубу мотоцикла и насыпал земли в заряжавшиеся в избе танковые аккумуляторы. Несколько дней ему пришлось после этого прятаться у соседей.

Незадолго до отступления старшего брата Юры, 17-летнего Валентина Гагарина, и 15 летнюю сестру Зою угнали в Германию. В случае их побега угрожали расстрелять всю оставшуюся семью. Валентин бежал уже в Белоруссии, воспользовавшись неразберихой при немецкой эвакуации, прихватив с собой винтовку зазевавшегося конвоира. Через несколько дней он добрался до фронта и остался служить в Красной армии. Зою освободили из лагеря на территории Польши, до конца войны она работала в госпитале. В семье Гагариных никто не погиб, все пережили войну.

Валетик

Во дворике Успенской церкви села Берново Тверской области есть могила. Раньше над холмиком стояла пирамидка с жестяной звездочкой. Теперь вместо пирамидки крест. Перед ним ржавая каска времен войны. На табличке три имени: Орлов Валентин, Орлов Виктор, Морозов Евгений. Трое школьников, расстрелянных немцами 30 октября 1941 года.

28 октября 1941 года немцы вошли в Берново. Грабили, жгли дома… Ребята сговорились идти к нашим, чтобы записаться в Красную армию. Собрали на полях оружие и пошли по дороге в сторону деревни Горицы. Ушли недалеко, их остановил патруль, а когда немцы нашли у задержанных оружие, их тут же расстреляли. Валя Морозов был троюродным братом моей мамы, она ласково называла его Валетиком, рассказывала, что он был добрым мальчиком и часто приходил с ней играть. По сути он был еще ребенком и ничего в жизни не успел, но погиб как взрослый партизан. Враг не делал скидку на возраст.