Что нужно знать о родительских субботах в 2025 году

В РПЦ названы даты дней поминовения усопших, то есть родительских суббот в 2025 году. Ближайшая отмечается уже 15 марта 2025 года, в день второй субботы Великого поста. "РГ" решила разобраться, как провести эту родительскую субботу правильно? Главное, что мы должны сделать в этот день. И что делать в родительскую субботу нельзя? Зачем вообще установлены родительские субботы? Что в день родительской субботы происходит в храмах? Обязательно ли идти в церковь, или достаточно просто помолиться об усопшем дома? Кроме того, мы выяснили, какие родительские субботы будут еще в 2025 году?

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Что главное надо сделать в день родительской субботы?

На большей части территории России 15 марта погода не располагает к посещению кладбища, и это позволит многим сосредоточиться не на уборке могил, а именно на молитвенном поминовении усопших. И тут стоит вспомнить слова святого IV века Иоанна Златоуста, который говорил, что мы не можем помочь усопшему ни пышными памятниками, ни горькими слезами, а только молитвой и делами милосердия в память о нем. И молитва здесь главная.

«Молясь об усопших родственниках, — учил священник Николай Успенский, — мы доставляем им единственное благо, которого жаждут их души, - помилование от Господа».

Поэтому главное, что надо сделать в родительскую субботу - это помолиться об усопшем. И это касается не только родительской субботы 15 марта 2025 года, но и любой другой.

Зачем установлены родительские субботы? Обязательно ли в родительскую субботу идти в церковь, или достаточно помолиться об усопшем дома?

Молитвы об усопших близких входят в ежедневное молитвенное правило верующих, но родительские субботы - это дни общецерковной молитвы за тех, кого уже с нами нет. Известно, что традиция молиться об усопших всем вместе, сообща существовала уже в IV веке. Но зачем, чтобы помолиться за усопшего близкого идти в церковь, может быть достаточно просто прочитать молитвы дома? Как учил преподобный Паисий Святогорец, "соборная молитва (то есть общая молитва всех верующих) в храме намного сильнее, потому что там молятся все вместе: у одного в молитве больше энергии, у другого больше теплоты, у третьего искренности, у четвертого чего-то еще…"

Святые сравнивали молитву одного верующего с одинокой свечой. Но когда в храме молятся десятки верующих, а во всех храмах страны сотни тысяч, миллионы православных возносят свою молитву об усопших, то такая молитва уже подобна огромному столпу света. И молитвы, соединенные воедино в доме Господнем - в храме - как образно говорили святые, уже не "тихо влачатся, они летят к Творцу".

Что касается вопроса, обязательно ли верующему приходить в церковь, или можно помолиться дома, то тут стоит вспомнить слова святителя Феофана Затворника, который объяснял, что наши молитвы за усопших близких, - это долг любви. То есть никто никого прийти в храм заставить не может. Только наш личный долг любви перед близкими, которых с нами уже нет.

Что происходит в храмах в день родительской субботы.

В дни родительских суббот в храмах служится панихида - специальное заупокойное богослужение, во время которого верующие просят у Бога лучшей загробной участи для близких и прощения грехов, совершенных усопшими при жизни. Первая панихида родительской субботы - так называемая великая панихида, которую также называют греческим словом "парастас", служится накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу.

А в саму субботу, утром, служат сначала заупокойную Божественную литургию, и только после нее уже общую панихиду.

Во время панихиды верующие просят Господа, чтобы Он упокоил души усопших "в месте светле, в месте злачне, в месте покойне", то есть в месте светлом, благом и спокойном.

Священники подчеркивают, что молитва, читаемая во время Божественной литургии - особенно важна.

На парастас или на заупокойную Божественную литургию принято подавать записки об упокоении с именами близких вашему сердцу усопших. А еще в этот день, по старой церковной традиции, прихожане приносят в храм еду - как говорят: "на канон" (или "на канун"). Канон, или канун - это прямоугольный большой подсвечник, куда ставятся свечки за упокой. Так вот, постные продукты и вино (кагор) оставляют на специальном столике рядом кануном. Такие приношения являются пожертвованием, милостыней за умерших. Продукты обычно после службы отдают нуждающимся, а вино потом используют для совершения литургии.

Как провести родительскую субботу правильно. Что надо обязательно сделать. Что делать не стоит.

Как говорят священники, важно в день родительской субботы не ездить на кладбище вместо службы в храме. Центр родительской субботы - храм, вот туда и надо прийти. А на кладбище стоит приходить уже после богослужения в храме.

Что в день родительской субботы делать нельзя? Не стоит в этот день и "предаваться злонравному веселью" - это я уже цитирую священнослужителя конца XIX века. А вот о чем, кроме молитвы и посещения храма, не стоит забывать, так это о "делах милосердия". Как учил святитель Иоанн Златоуст, "ничто столько не могущественно, не сильно к изглаживанию грехов, как милостыня".

Дни поминовения усопших, родительские субботы в 2025 году. Календарь.

15 марта — Родительская суббота 2-й седмицы (недели) Великого поста.

22 марта — Родительская суббота 3-й седмицы (недели) Великого поста.

29 марта — Родительская суббота 4-я седмицы (недели) Великого поста.

29 апреля, вторник — Радоница.

9 мая, пятница — Поминовение усопших воинов.

7 июня — Троицкая вселенская родительская суббота.

1 ноября — Димитриевская родительская суббота.

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