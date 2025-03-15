Человек, приказавший убить Николая II: кем был Яков Шифф

Сегодня имя Якова или Джейкоба Шиффа почти позабылось. Но даже если речь о Шиффе и заходит, то его упоминают не иначе как филантропа. Однако именно этот американец еврейского происхождения принял самое непосредственное участие в расстреле Николая II и членов его семьи.

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Зашифрованные телеграммы

Как известно, российский император Николай II, члены его семьи, включая жену и детей, а также некоторых приближенных, были убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Расследование расстрела царских особ и представителей их окружения было доверено следователю по особо важным делам Николаю Соколову. Именно в руки Соколова попали телеграфные ленты зашифрованных переговоров между председателем ВЦИК Яковом Свердловым и чекистом Яковом Юровским, который руководил расправой.

Об этом со ссылкой на статью К. Н. Финса пишет в своей книге «Николай II. Дорога на Голгофу» историк Петр Мультатули. Правда, по словам Мультатули, расшифровать телеграфные ленты Соколову удалось только в 1922 году. Оказалось, что Свердлов в июле 1918 года сообщил Юровскому о том, что он доложил в Америку о существующей угрозе захвата императора белыми или немцами. В ответ ему был отдан приказ, подписанный Яковом (Якобом или Джейкобом) Шиффом о «необходимости ликвидировать всю Семью».

Банкир «по происхождению»

В 1924 году Николай Соколов умер при загадочных обстоятельствах во Франции, куда перебрался незадолго до этого. Примечательно, что за несколько месяцев до смерти он был приглашен в США автостроителем Генри Фордом для того, чтобы выступить свидетелем по делу, возбужденному Фордом против банковского дома Kuhn, Loeb & Co, которым руководил тот самый Якоб Шифф. Вообще, эта компания подарила Шиффу карьерный взлет, в том числе благодаря его женитьбе на дочери совладельца банка Терезе Леб.

Впрочем, и сам Якоб Шифф, родившийся в 1847 году в Германии, происходил отнюдь не из простой семьи. Его отец, Моисей Шифф, служил брокером в банковской конторе, принадлежавшей семейству Ротшильдов. Шифф-старший дал сыну блестящее образование и щедро делился собственным опытом и связями. Правда, Якоб недолго применял свои знания на родине. В 1865 году он перебрался в США по приглашению Авраама Куна, основателя Kuhn, Loeb & Co. В 1885 году Шифф уже сам встал у руля банка.

Борьба с «антисемитской» Россией

Приобретя определенную власть, Якоб Шифф начал ею активно пользоваться для того, чтобы отомстить Российской Империи за угнетенное положение евреев, проживавших на ее территории. В частности, как пишет в своей книге «Вопросительные знаки в «Царском деле»» историк Юрий Жук, Шифф спонсировал японцев во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. Кроме того Якоб Шифф отказывал в займах, как он выражался, «антисемитской» России и отговаривал от подобных шагов других банкиров.

Тогда же Шифф поклялся не жалеть ни сил, ни средств для того, чтобы уничтожить династию Романовых. Причем некоторые историки считают, что это уничтожение, по Шиффу, должно было носить ритуальный характер. Неудивительно, что банкир активно поддерживал Временное правительство и революционеров. Известно, что после Февральской революции Шифф отправил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Временного правительства Милюкову. Правда, прожил он после этого недолго. Шифф скончался в 1920 году в Нью-Йорке в возрасте 73 лет, передав свое дело сыну Мортимеру.