Каких русских правителей подозревали в связях с дьяволом

Своей чрезмерной жестокостью или экстравагантным поведением многие русские самодержцы снискали славу подписавших договор с дьяволом. Особенно это было распространено в Средние века, когда любго могли заподозрить в одержимости бесами или колдовстве. Одним из первых царей, снискавших дурную славу, стал Иван Грозный.

© Кадр из фильма "Иван Грозный"

Иван IV Грозный

Первая половина правления Ивана IV была посвящена внедрению целого ряда реформ, а русский народ всегда отчаянно сопротивлялся любым нововведениям и даже боялся их. Иван Грозный сосредоточил всю власть в своих руках, отодвинув на задний план бояр. Затем он провел судебную и земскую реформы, после которых крестьяне стали еще более закрепощенными.

Иван Грозный всегда окружал себя разного рода магами, колдунами, скоморохами, астрологами и алхимиками. Одно время правой рукой царя был некий голландец Елисей Бомелий, которого бояре считали воплощение дьявола. Главным увлечение Бомелия было производство ядов, в котором он достиг такого искусства, что с точностью мог предугадать день и час смерти жертвы, принявшей зелье. Другими «сильными» сторонами голландца было знание астрологии и черной магии. Елисей бахвалился, что может с помощью заговоров вызывать стихийные бедствия, пожары, голод.

Бояре боялись «злого волхва Бомелия» куда сильнее, чем самого Иоанна Васильевича. Они-то его и «подставили»: когда Грозный ходил наводить порядок в Новгород, ему поступил донос о том, что голландец готовит политический заговор против царя. Береженного Бог бережет, Иоанн IV решил подстраховаться. Согласно законам жанра Елисея сначала вздернули на дыбе, а потом поджарили на огне. Бояре с облегчение выдохнули. Правда, некоторые считали, что дух голландца вселился в самого царя, что сказалось как на его внешности (Грозный сильно постарел), так и на его поступках.

Хитрый, острожный и очень умный придворный Годунов подозревался в убийстве «помазанника Божия». При дворе и в народе упорно распространялись слухи о том, что Иван IV был задушен. В последние минуты жизни рядом с ним находился именно Годунов, что и бросало на него тень. При царе Федоре Иоанновиче он фактически выполнял функции правителя.

В окружении Годунов тоже делал ставку на колдунов и магов и даже увлекался вызовом духом. Он даже писал английской королеве Елизавете I, чтобы та прислала ей в качестве лейб-медика знаменитого Джона Ди, который был известен всей Европы тем, что регулярно вызывал демонов и консультировался с ними по вопросам алхимии. Правда, английская королева не отпустила Джона Ди. Только при Михаиле Романове в Россию приедет его сын в качестве царского лекаря и наставника по алхимии.

Народ знал об увлечениях Годунова и считал, что голод, лютовавший в стране является наказание Всевышнего за связи с нечистой силой.

Лжедмитрий I

Самозванец, именовавший себя «Императором Димитрием», многим пришелся не по вкусу русскому народу. Сами его ничем не подтвержденные претензии на царский трон, тесные связи с зарубежными вельможами, раскол, который Лжедмитрий внес в общество, а самое главное – принятие им католицизма – все это было, по мнению православных россиян, признаком контакта с нечистой силой.

Ходили слухи, что Лжедмитрий водился с саамским колдунами, которые считались самыми сильными в Европе. Якобы те научили самозванца воскресать из мертвых, и тот воспользовался знанием после того, как его растерзали заговорщики, чтобы явится в образе Лжедмитрия II.

Алексей Михайлович

Царь Алексей Михайлович отличился тем, что развернул войну со святейшим патриархом Никоном. Последний хотел установить в России главенство церкви, но самодержцу эта идея совсем не нравилась. В итоге Алексей Михайлович даже отказался ходить на богослужения.

Результатом этой войны стала церковная реформа 1666-1667 годов, после которой граждане поделились на «истинно верующих» и старообрядцев (или раскольников). Все, кто предпочитал служить Богу по-прежнему, считали, что царь Алексей связался с дьяволом и считали его антихристом.

Петр I

Антихристом считали и Петра I. Тот давал немало поводов. Царь приказывал своим подчиненным брить бороды и носить заморский кафтан, что по понятию православного русского человека было равносильно кощунству и ереси. После путешествия (Великого посольства) Петра в Европу его и вовсе стали считать подмененным. Да и милосердием этот самодержец тоже не славился, поэтому многие считали его наперсником Сатаны.

Кстати, Петр I сам стремился выйти на контакт с нечистой силой. Предание гласит, будто в Сухаревской башне проходили тайные заседания некоего общества Нептуна, председателем которого был Лефорт, а первым надзирателем - Петр I. История от нас скрыла происхождение и истинную цель этого тайного общества. Однако была в народе молва, будто там хранилась черная книга, охраняемая 12 духами и «после закладенная в стену, где и заколочена алтынными гвоздями».